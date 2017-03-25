Şemdinli Derecik'te 6, Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakkari'nin Derecik bölgesinde düzenlenen operasyonda, 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi Irak'ın kuzeyindeki, Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında ise bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, sığınak, barınak ve mağaralar imha edildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde ee Batman'da düzenlenen operasyonda 2 terörist yakalandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınırdan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan PKK üyesi gözaltına alındı.
Hakkari merkezde mayın/el yapımı patlayıcı aramasında köy yolunda gömülü 300 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış kablo düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı güvenlik güçlerinde kontrollü imha edildi. Ayrıca bombalı bir eylemde kullanılacağı değerlendirilen sahte plakalı çalıntı bir araç bulundu.
Iğdır'daki arazi aramasında da 350 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde devam eden operasyonda ise, el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 pil bloğu, 6 battaniye, 2 piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
PKK'dan kaçan bir kişi, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırı mülteci gibi geçmeye çalışırken gözaltına alındı
Genelkurmay Başkanlığı Hakkari'nin Derecik Bölgesi'ne düzenlenen operasyonda 6, Kuzey Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 49 kişi yakalandı
Deniz Kuvvetleri 21-24 Mart'ta Fildişi Sahili bölgesinde ABD Afrika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Batı Afrika sahillerinde gerçekleştirilen Obangame Express-2017 Tatbikatı'na katıldı.
Van Erciş'te Belediye otobüsündeki Türk bayrağını aşağılayarak indiren zanlı tutuklandı
Hakkari'de 3 yıl aradan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde sinema salonu açıldı
AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Günay, Avrupa Konseyi için "Nükleer Enerji Programları ve Bu Programlara Avrupa'daki Bakış" konulu bir rapor hazırlayacak
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Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski DBP Eş Genel Başkanı Ayna, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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