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Şemdinli Derecik'te 6, Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı ölü
Şemdinli Derecik'te 6, Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı ölü

Genelkurmay Başkanlığı Hakkari'nin Derecik Bölgesi'ne düzenlenen operasyonda 6, Kuzey Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakkari'nin Derecik bölgesinde düzenlenen operasyonda, 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi Irak'ın kuzeyindeki, Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında ise bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, sığınak, barınak ve mağaralar imha edildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde ee Batman'da düzenlenen operasyonda 2 terörist yakalandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınırdan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan PKK üyesi gözaltına alındı.

Hakkari merkezde mayın/el yapımı patlayıcı aramasında köy yolunda gömülü 300 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış kablo düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı güvenlik güçlerinde kontrollü imha edildi. Ayrıca bombalı bir eylemde kullanılacağı değerlendirilen sahte plakalı çalıntı bir araç bulundu.

Iğdır'daki arazi aramasında da 350 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde devam eden operasyonda ise, el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 pil bloğu, 6 battaniye, 2 piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



İlgili Konular Kuzey Irak Hakkari PKK
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