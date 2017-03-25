14:35, 25 Mart 2017 Cumartesi

PKK'dan kaçan kişi sınırda yakalandı





PKK'dan kaçan bir kişi, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırı mülteci gibi geçmeye çalışırken gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi PKK'nın dağ kadrosundan kaçan bir PKK'lının, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırı mülteci gibi geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "24 Mart saat: 20.00 sıralarında Çukurca ilçesi Üzümlü Üs Bölgesi görevlilerimizce icra edilen sınır hattı gözetleme faaliyeti esnasında, Irak sınırından ülkemiz sınırlarına mülteci olarak geçmeye çalışan bir şahıs yakalanmıştır. Hakkında yapılan araştırmada 2015 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütüne katıldığı, 24 Mart'ta örgütten kaçarak ülkemiz sınırına geldiği tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şahısla ilgili tahkikat devam etmektedir."

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