İdlib’de hapishaneye saldırı: 16 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'deki bir hapishaneye düzenlenen saldırıda en az 16 kişinin öldüğünü kaydetti.
Yapılan açıklamada, gece yarısı düzenlenen bombardımanın hedefi olan hapishanede hayatını kaybedenler arasında mahkûmların ve gardiyanların bulunduğu belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi‘nin, İdlib'teki aktivistlerin verdiği bilgilere dayandırdığı açıklamasında, hapishane saldırısını düzenleyen jetlerin tipi ve kullanılan mühimmatın cinsi nedeniyle Rus jetleri tarafından düzenlendiği sonucuna vardıkları belirtildi.
Rusya 2015'in Eylül ayından bu yana Suriye'de hükümet güçlerine askeri destek veriyor. Suriye'nin kuzeyinde hava saldırıları düzenleyenler arasında Suriye hükümet güçleri ve Rusya'nın yanı sıra ABD öncülüğündeki (DEAŞ) IŞİD karşıtı koalisyona ait savaş jetleri de bulunuyor.
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