14:43, 25 Mart 2017 Cumartesi

İdlib’de hapishaneye saldırı: 16 ölü





İdlib'deki bir hapishaneye düzenlenen hava saldırısında en az 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib'deki bir hapishaneye düzenlenen saldırıda en az 16 kişinin öldüğünü kaydetti. Yapılan açıklamada, gece yarısı düzenlenen bombardımanın hedefi olan hapishanede hayatını kaybedenler arasında mahkûmların ve gardiyanların bulunduğu belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi‘nin, İdlib'teki aktivistlerin verdiği bilgilere dayandırdığı açıklamasında, hapishane saldırısını düzenleyen jetlerin tipi ve kullanılan mühimmatın cinsi nedeniyle Rus jetleri tarafından düzenlendiği sonucuna vardıkları belirtildi. Rusya 2015'in Eylül ayından bu yana Suriye'de hükümet güçlerine askeri destek veriyor. Suriye'nin kuzeyinde hava saldırıları düzenleyenler arasında Suriye hükümet güçleri ve Rusya'nın yanı sıra ABD öncülüğündeki (DEAŞ) IŞİD karşıtı koalisyona ait savaş jetleri de bulunuyor.

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