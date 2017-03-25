Lübnanlı sunucudan Hizbullah Genel Sekreteri'ne dava

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Lübnanlı program sunucusu "savaş suçu işlediği ve birçok Arap ülkesinde mezhepsel fitneye sebep" olduğu gerekçesiyle Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah aleyhinde dava açtı.
Maluf'un avukatları tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Nasrallah'ın öldürme, adam kaçırma, işkence, tecavüz, göçe zorlama, katliam başta olmak üzere Lübnan, Suriye, Yemen, Bahreyn ile Irak'ta mezhepsel fitne çıkarmak gibi suçları işlediği belirtildi.
Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:
"Nasrallah, yaklaşık yedi yıl önce kendisine bağlı çok sayıda militanın Suriye'ye gittiğini ve Suriye halkını öldürme, göçe zorlama, evleri gasp ederek yakma, tecavüz ve adam kaçırma eylemlerinde Suriye rejimine iştirak ettiğini duyurdu. Nasrallah, çok sayıda cami, kilise ile çeşitli ibadet yerlerini yıkma, 16 milyon Suriyeliden fazla insanı göçe zorlama ve bir milyondan fazla insanı öldürme eylemlerinde Suriye rejimi ve başka milislere ortaklık etti. Söz konusu suçlar gizli olmayarak, yazılı ve görsel tüm yayın organlarında kendisi tarafından açıklandı ve kendisi söz konusu suçlarla övündü. Davalı, çok sayıda Suriyeli vatandaşı bombalama, öldürme ve göçe zorlama eylemlerinde Siyonist düşman İsrail ve Ruslarla koordineli biçimde iş birliği yapan Suriye rejimine destek oldu."
Dava dilekçesine ek olarak, Nasrallah'ın bazı açıklamaları ve kayıtları da ilgili makama sunuldu.
Hizbullah'a yakın bazı avukatların ise "örgütün liderini öldürmeye teşvik ettiği" gerekçesiyle Maluf hakkında dava açtığı duyuruldu.
Lübnanlı kadın sunucu Maluf, "savaş suçu işlediği ve Arap ülkelerinde mezhepsel fitne çıkardığı" gerekçesiyle Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah aleyhinde dava açtı
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