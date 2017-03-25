Muhsin Yazıcıoğlu'nun kısa hayat hikayesi

Dünya Bülteni/Haber Merkezi
Hayatı, idealleri uğruna verdiği mücadele ile geçen Muhsin Yazıcıoğlu, dünyaya gözlerini 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde açtı. İlkokulu köyünde okuyan Yazıcıoğlu, ortaöğrenimini Şarkışla'da tamamladı.
Lise yıllarında "Genç Ülkücüler Teşkilatı"nda aktif görev alan Yazıcıoğlu, 1971'de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni kazandı ve buradan veteriner hekim olarak mezun oldu.
Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980 öncesi Ülkü Ocakları Derneği ve Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ocak 1981'de tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevine konuldu. Burada "MHP ve ülkücü kuruluşlar" davasında idamla yargılanan 220 ülkücü arasında yer aldı. Bu süreçte dört kez idamla yargılanan Yazıcıoğlu, hem işkence gördüğü C-5 koğuşunda hem de uzun yıllar kaldığı Mamak Cezaevinde, 12 Eylül askeri darbesini yapan Beşli Konseye ve 12 Eylül rejimine karşı tavır sergiledi.
Daha sonra beraat edeceği bir davadan ceza alan Yazıcıoğlu, haksız yere yaklaşık 6,5 yıl tutuklu kaldığı cezaevinden 8 Nisan 1987'de tahliye oldu.
Yazıcıoğlu, 1988 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi'ne (MÇP) katıldı. 1991 genel seçimlerinde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde Sivas Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Daha sonra MÇP'den ayrılarak 7 Ağustos 1992'de arkadaşlarıyla birlikte "Yeni Oluşum Hareketini" başlattı. Yeni Oluşum Hareketi'nin BBP'ye dönüşmeden önce yayınladığı "Milli Mutabakat Çağrısı" kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
6 Aralık 1992'deki Siyasi Karar Kurultayı'nda yayınladığı "Sivil İnsiyatif Programı", Türk demokrasi tarihinde önemli bir yer edindi. Bu toplantıdan çıkan karar sonucunda partinin kuruluş çalışmalarına başlandı. Bine yakın isim ve amblem önerisi arasından, yapılan istişareler sonucu 27 Aralık 1992'de partinin ismi Büyük Birlik Partisi, amblemi ise hilal içinde gül olarak seçildi.
BBP, 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlere Anavatan Partisi ile yapılan ittifakla girdi. 8 Temmuz 1996'da Refah Yol hükümetine güvenoyu veren Yazıcıoğlu'nun, 28 Şubat postmodern darbe sürecindeki, "Namlusunu milletine çevirmiş bir tanka selam durmam." sözleri hafızalara kazındı. Yazıcıoğlu, 27 Nisan e-muhtırasına da karşı çıktı.
Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler öncesi partisinin Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin Kahramanmaraş Keş Dağı'na düşmesi sonucu 25 Mart 2009'da hayatını kaybetti.
FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve tutuklananlar arasında yer alan askerler Aydın Özsıcak ile Davut Uçum'un, Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasının ardından kaza kırım ekibinde yer alan ve helikopterden parça çalanlar arasında olduğu ifade edildi. BBP yetkilileri, bunun Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporuyla netleştirildiğini belirterek dosyanın yeniden açılmasını istedi.
MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÜŞÜYORUM ŞİİRİ
2009 Yılında Helikopter kazasında vefat eden Yazıcıoğlu'nun Üşüyorum adlı şiirini onu vefatının yıldönümünde yeniden hatırlayalım
Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır
Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum
Gözlerim parke parke taş duvarlarda
Açılıyor hayal pencerelerim
Hafif bir rüzgar gibi, süzülüyorum
Kekik kokulu koyaklardan aşarak
Güvercinler ülkesinde dolaşıyor
Bir çeşme başı arıyorum
Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp
Mis gibi nane kokuları arasında
Ruhumu dinlemek istiyorum
Zikre dalmış her şey
Güne gülümserken papatyalar
Dualar gibi yükselir ümitlerim
Güneşle kol kola kırlarda koşarak
Siz peygamber çiçekleri toplarken
Ben çeşme başında uzanmak istiyorum
Huzur dolu içimde
Ben sonsuzluğu düşünüyorum
Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum
Durun kapanmayın pencerelerim
Güneşimi kapatmayın
Beton çok soğuk, üşüyorum..
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
PKK'dan kaçan bir kişi, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırı mülteci gibi geçmeye çalışırken gözaltına alındı
Genelkurmay Başkanlığı Hakkari'nin Derecik Bölgesi'ne düzenlenen operasyonda 6, Kuzey Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 49 kişi yakalandı
Deniz Kuvvetleri 21-24 Mart'ta Fildişi Sahili bölgesinde ABD Afrika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Batı Afrika sahillerinde gerçekleştirilen Obangame Express-2017 Tatbikatı'na katıldı.
Van Erciş'te Belediye otobüsündeki Türk bayrağını aşağılayarak indiren zanlı tutuklandı
Hakkari'de 3 yıl aradan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde sinema salonu açıldı
AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Günay, Avrupa Konseyi için "Nükleer Enerji Programları ve Bu Programlara Avrupa'daki Bakış" konulu bir rapor hazırlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kanunlar Resmi Gazete'de yer aldı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Tillerson'ın 30 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu ziyaretin iki NATO müttefiki arasındaki bağların daha da güçlenmesine zemin olacağını belirtti
"Istanbul Photo Awards" yarışması kapsamında bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Istanbul Photo Awards Workshop" başladı
YTB, Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının kendi kültürlerinden kopmamaları için "Çift Dilli Eğitimi Destek Programı, Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı" ve "Haftasonu Okulları Programı" olmak üzere destek programlarının olacağını açıkladı
Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 8. yılında "idealleri" ve "hayalleriyle" anılıyor
İstanbul'un Avrupa yakasındaki 12 ilçenin bazı bölgelerinde 27 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski DBP Eş Genel Başkanı Ayna, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlara yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı