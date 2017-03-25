Kırgızistan’da eski milletvekili Caparov gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırgızistan'da Milliyetçi Ata Curt Partisinin eski milletvekili Sadır Caparov, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ak-Jol Kırgız-Kazak Gümrük Kapısı'nda gözaltına alındı.
Dört yıl aradan sonra ülkesine dönen Caparov, gözaltına alındıktan sonra Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) merkez binasına götürüldü.
Bu arada yaklaşık 300 kişi, GKNB'nin karşısındaki Erkindik Parkı'nda Caparov'un serbest bırakılması için gösteri düzenledi.
Güvenlik güçleri, slogan atarak GKNB'ye doğru yürümek isteyen göstericilere müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı.
Kırgızistan’ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesinde 7 Ekim 2013'te bir grup gösterici, Kanadalıların işlettiği Kumtor altın madenindeki gelirin adaletli paylaşılmadığı gerekçesiyle madene elektrik sağlayan trafonun şalterini indirmiş ve dönemin Issık Göl Bölgesi Valisi Emil Kaptagayev’i rehin almıştı. Valinin serbest kalmasının ardından bölgede 10 gün olağanüstü hal ilan edilmişti. Issık Göl Bölgesi yöneticileri, gösterilerin ardında Caparov’un bulunduğunu savunmuştu. İki dönem milletvekilli seçilen Caparov, bir hafta önce sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü açıklamasında tutuklanacağını bile bile 25 Mart'ta ülkesine döneceğini belirtmişti.
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