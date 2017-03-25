16:40, 25 Mart 2017 Cumartesi

Adana'da cezaevinde yangın





Çocuk koğuşunda çıkan yangın nedeniyle 2 mahkum hastaneye kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Kürkçüler mevkisindeki cezaevinin çocuk koğuşunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kurum görevlilerince söndürüldü. Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. Yangın nedeniyle 2 çocuk mahkumun hastaneye kaldırıldığını belirten Demirtaş, şu an için cezaevinde durumun normal olduğunu kaydetti. Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda 18 Ocak'ta çıkan yangında, 6 mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan etkilenmişti. Mahkumlardan 17 yaşındaki M.E. ve F.K. tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmişti.

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