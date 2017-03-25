17:32, 25 Mart 2017 Cumartesi

Afganistan'da karakola saldırı: 16 ölü





Afganistan Farah'daki bir karakola yapılan saldırı sonrasında 16 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Taliban üyelerinin karakola saldırması sonucu 8'i polis 16 kişi öldü Farah Valiliği Sözcüsü İkbal Bahir, Puşt Rud ilçesine bağlı Çin bölgesindeki karakola saldırı düzenleyen üyelerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını açıkladı. Bahir, çatışmada 8 polis ile 8 üyenin öldüğünü söyledi. Taliban'dan yapılan açıklama ise saldırıda 8 polisin öldüğü ve karakolun da örgüt kontrolüne geçtiği iddia edildi.

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