17:49, 25 Mart 2017 Cumartesi

Lübnan'ın son "ahşap tekne" ustası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'da, antik çağda yaşayan ve sedir ağacından yaptıkları dayanıklı tekneleriyle meşhur Akdeniz kavmi Fenikelilere kadar uzanan ahşap tekne imalatı yok olmaya yüz tutmuş durumda.

Lübnan'ın güneyinde yer alan sahil kenti Sur'da yaklaşık 200 yıldır ahşap tekne imal eden bir aileden gelen 61 yaşındaki George Barbur, ülkede bu işi sürdüren "son usta" olarak biliniyor.

Barbur, babasından ve dedesinden miras aldığı mesleğini Sur limanındaki atölyesinde yıllardır aynı titizlikle sürdürüyor.

Çevresinde "George Usta" lakabıyla tanınan Barbur yaptığı açıklamada, babası Elie'nin (86) 2014'te emekli olmasının ardından kardeşleriyle birlikte Lübnan'ın en eski tekne imalathanesinin başına geçtiğini söyledi.

Ancak bir süre sonra kardeşlerinin daha karlı işlere yönelmesi nedeniyle işin başında tek başına kaldığını belirten Barbur, beraberindeki birkaç işçiyle tarihi imalathaneyi yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

Babası Elie'nin bugüne kadar yaptığı en önemli işin Fenikeliler dönemine ait büyük bir teknenin reprikası olduğunu dile getiren Barbur, teknenin 2003'te Portekiz'de düzenlenen uluslararası fuarda üçüncülük ödülünü kazandığını vurguladı.

Lübnan'ın ilk hızlı teknesinin de 1970'te babası tarafından yapıldığını söyleyen Barbur, teknenin hala Cunye limanında sergilendiğini aktardı.

Babasının geçmişte yaptığı işleri gururla anlatan Barbur'un bugüne dair sözlerinde ise hüzün hakim. George Usta, ahşap tekne yapımının kendisiyle birlikte sona erecek olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Sektörün gerilemesinin birçok nedeni olduğuna işaret eden emektar usta, "Bunlardan ilki, kaçak ve dinamitle yapılan avcılık nedeniyle Lübnan’ın denizlerindeki balık sayısının azalması. Bizim sektör balıkçılara bağlı. İkinci neden ise artık balıkçıların çoğunun daha ucuz olana fiber tekne alması. Ayrıca fiber tekneler ahşaba oranla daha az bakım gerektiriyor ve çok kısa sürede imal edilebiliyor." dedi.

Tekne yapımında talebe göre çeşitli yerli ve yabancı ağaçları kullandığını aktaran Barbur, denize indirmeden önce ahşabın tuzlu suya direnç gösterebilmesi için tekneleri özel bir karışımla 3 kat yağladıklarını ve bu işlemin ahşabın korunması için her 6 ayda bir yapılması gerektiğini söyledi.

Son iki yıldır yaşı nedeniyle daha az çalıştığını ve artık yılda en fazla iki tekne yapabildiğini anlatan Barbur, yaptığı son işin 14'e 9 metre ölçülerinde akşamları restorana dönüşen bir tekne olduğunu dile getirdi.

Barbur, çocuklarının da tekne ustalığı yerine farklı kariyerleri seçmesi nedeniyle kendisinin ardından Lübnan'da bir dönemin kapanacağını kaydetti.