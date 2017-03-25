Brexit karşıtları Londra'da yürüdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) kararı, ülkenin başkenti Londra'da düzenlenen yürüyüşle binlerce kişi tarafından protesto edildi.
"Avrupa için birleşin" adlı gösteri yürüyüşü için her yaş grubundan çok sayıda kişi, başkentin en büyük parklarından olan Hyde Park yakınında toplandı.
Eylem için ülkenin farklı kentlerinden de başkente gelen AB taraftarlarının destek verdiği gösteride katılımcılar, kentin ünlü Trafalgar Meydanı ile Başbakanlık binası önünden geçerek, tarihi İngiliz Parlamentosu'na kadar yürüdü.
Katılımcılar yürüyüş boyunca yanlarında AB bayrakları ve üzerinde "AB benim geleceğim", "Brexit geleceğimi çaldı" ve "Ben hem Britanyalı hem Avrupalıyım" yazılı pankartlar taşırken, Brexit kararına yönelik tepkilerini de "Brexit'i istemiyoruz" ve "Birlikte daha güçlüyüz" gibi sloganlar atarak dile getirdi.
Göstericiler, parlamentoya ulaştıklarında, parlamento binasının önünde bulunan Parlamento Meydanı'nda durdu ve çarşamba günü yaşanan terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuna katıldı. Bazı göstericiler burada yapılan birlik mesajı içeren konuşmaları dinlerken, bazıları da çarşamba günü yaşanan terör saldırısının gerçekleştiği yerlere giderek çiçek bıraktı.
Yaklaşık 4 saat süren gösterideki konuşmalarda, tüm Avrupa'nın bölücülüğe ve terör tehditine karşı bir arada, tek güç olarak durması çağrısı yapılırken, Westminster Köprüsü ile Parlamentonun bahçesinde yaşanan terör saldırıları kınanarak, birliktelik mesajı verildi.
Londra polisi, olaysız geçen yürüyüş ve gösteriyi helikopterler ile takip etti.
İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen hafta yaptığı açıklamada, Brexit sürecini resmi olarak başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini 29 Mart tarihinde işleteceğini açıklamıştı. Söz konusu maddenin işletilmesinin ardından başlayacak müzakere süreciyle İngiltere, iki yıl içinde AB'den ayrılacak.
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.
LONDRA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Londra'da 22 Mart'ta öğle saatlerinde, ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde yaşanan olayda saldırgan, Westminster Köprüsü'nde kiralık bir aracı insanların üzerine sürmüş, ardından İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.
Araçtan çıkarak parlamentonun bahçesine giren saldırgan, burada görevli bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Çevrede bulunan diğer güvenlik görevlileri saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.
Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının failinin 52 yaşındaki Adrian Russell Ajao adlı İngiliz vatandaşı olduğunu açıklanmıştı.
İngiltere'nin AB'den ayrılma kararını protesto eden binlerce gösterici, bölücülüğe ve terör tehditlerine karşı birlikte durulması çağrısında bulundu
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