Güncelleme: 20:00, 25 Mart 2017 Cumartesi

Hocalı katliamının 25. Yılı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Halen Ermenistan işgali altında bulunan Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde, 1992'de yaşanan ve 600'den fazla Azerbaycan Türkü'nün hayatını kaybetmesine yol açan Ermeni katliamı sonrasında hayatını kaybedenler, Fatih’te düzenlenen programla anıldı

Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ve Türk Edebiyatı Vakfı tarafından Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Hocalı Katliamı’nın 25. Yıl Dönümü" programına Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Bahtiyar Aslan ile yazarlar Sabir Rüstemhanlı ve İmdat Avşar katıldı.

Katliamı anlatan film gösteriminin ardından konuşan Paşayeva, Azerbaycan dışında bu konuya vakıf, bu davayı en çok sahiplenen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de, Özbekistan’da, Kırgızistan’da, tüm Türk coğrafyasında bu konunun daha çok bilinmesi için sadece Sabir Bey’in ve benim yazmam değil, tüm yazarlarımızın, aydınlarımızın yazması gerekir. Bakın, Ermeniler yazdıklarıyla algı oluşturuyor ve üzerinize gelmeye başlıyor. Biz algı bir tarafa, kendi gerçeklerimizi yeteri kadar maalesef ki duyuramadık. O yüzden, her birimiz kendimizden başlayacağız 'ben ne yapabilirim' diye. Sinemada ve belgeselde dünyaya sesimizi daha fazla duyurmalıyız. Şimdi biz görüyoruz ki mesela Diriliş Ertuğrul dizisiyle insanlar tarihte bilmediklerini öğreniyor. Demek ki bu sinemanın, dizinin dilinden de ciddi şekilde istifade etmemiz gerekir. Hocalı'da, yaşanan acıyla yeryüzünden bir Türk şehri silindi. Bu Türk şehrini yeniden kurmak hepimizin elinde, bu yüzden birlik olacağız.”

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, yaşanan acıları hatırlatan türküleri seslendirdi.

HOCALI KATLİAMI

1992 yılının 26 Şubat'ında Ermeniler tarafından Hocalı kasabasında gerçekleştirilen katliamda, Azerbaycan kaynaklarına göre 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere işkence neticesinde 613 kişi öldürüldü. Bin 275 kişinin esir alındığı Hocalı'da bu esirlerden 150'sinden şu ana kadar hiçbir haber de alınamadı