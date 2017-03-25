Sultanahmet'te Rus diasporası kermesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Moskova, Kazan, Dubai, Alanya'dan gelen aktivistlerden oluşan grup Sultanahmet'te kermes düzenledi.
Alemdağ Restoran'da gerçekleştirilen ve 40'a yakın firmanın katıldığı etkinlik, Türkiye'de ikinci kez düzenleniyor. Rusça konuşan fakat farklı milletlerden ve inançlardan insanları bir araya getiren etkinlikle kültürel etkileşimin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Kermesten elde edilen gelirin bir kısmı hasta çocukların tedavisi için ayrılırken, etkinlikte Albin Şahin'in yaptığı resimler de satışa sunuldu.
Kermesi ziyaret edenler, özellikle Rus ve Tatar lezzetlerini tatma imkanı bulurken, Türkiye'de nadir bulunan el işi ürünlerini de satın alabiliyor.
Ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken kermes, yarın akşama kadar açık kalacak.
Vatandaşlar 119 malzemeyi, önce cebinden ödeyip daha sonra SGK'ya giderek parasını istemek zorunda kalmadan, ücretsiz veya fiyat farkı ödeyerek alabilecek.
Moskova, Kazan, Dubai ve Alanya'dan gelen aktivist grup Sultanahmet'te kermes düzenledi
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