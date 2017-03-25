Güncelleme: 21:00, 25 Mart 2017 Cumartesi

Sultanahmet'te Rus diasporası kermesi





Moskova, Kazan, Dubai ve Alanya'dan gelen aktivist grup Sultanahmet'te kermes düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Moskova, Kazan, Dubai, Alanya'dan gelen aktivistlerden oluşan grup Sultanahmet'te kermes düzenledi. Alemdağ Restoran'da gerçekleştirilen ve 40'a yakın firmanın katıldığı etkinlik, Türkiye'de ikinci kez düzenleniyor. Rusça konuşan fakat farklı milletlerden ve inançlardan insanları bir araya getiren etkinlikle kültürel etkileşimin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kermesten elde edilen gelirin bir kısmı hasta çocukların tedavisi için ayrılırken, etkinlikte Albin Şahin'in yaptığı resimler de satışa sunuldu. Kermesi ziyaret edenler, özellikle Rus ve Tatar lezzetlerini tatma imkanı bulurken, Türkiye'de nadir bulunan el işi ürünlerini de satın alabiliyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken kermes, yarın akşama kadar açık kalacak.

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