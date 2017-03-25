18:23, 25 Mart 2017 Cumartesi

Suriye rejiminden Halep'e hava saldırısı





Esed yönetimindeki savaş uçağı, Halep'in Daret el İzza beldesinde bulunan yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'de Beşşar Esed yönetimindeki savaş uçağı, Halep'in Daret el İzza beldesinde bulunan yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.

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