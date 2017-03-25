Güncelleme: 19:00, 25 Mart 2017 Cumartesi

Lale'ye yeni anavatanı: Kırım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nikitinskiy Botanik Bahçesi'nde çiçek yetiştiren ve üretimiyle ilgilenen bilim adamı Lyudmila Aleksandrova, lalenin anavatanının Kırım olduğunu iddia etti.

Kırım'ım Yalta bölgesinde bulunan Nikitinskiy Botanik Bahçesi'nde lale sergisi açıldı. Sergide 227 çeşitten oluşan 50 bin lale yer alıyor.

Haberrus sitesinde yer alan habere göre Lyudmila Aleksandrova sergi ve laleler hakkında bazı bilgiler paylaştı. Tulipa Schrenkii olarak adlandırılan yabani lalenin anavatanının Kırım olduğunu savunan Aleksandrova, "Tüm lalelerde Kırım lalesinin kanı (geni) var." diye konuştu. Aleksandrova, "Kırım lalesini gören Türkler, ona hayran kalmıştı. Kırım lalesini yetiştirmeye ve üretmeye başlayan Türkler, laleleri daha sonra Hollanda'ya götürdü. Ne yazık ki Kırım'da yabani laleler çok az kaldı." şeklinde konuştu.

Nikitinskiy Botanik Bahçesi Müdürü Yuriy Plugatar da lalenin anavatanın Kırım olduğunu savundu. Plugatar, "Türkler küsebilir, ama laleler Kırım'dan götürüldü. Bu tarihi gerçektir." dedi.

Rusya'da kırmızı kitaba kaydedilen lalelerin toplanması yada lale soğanının kazılarak alınması kanunen yasak.