Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:16, 25 Mart 2017 Cumartesi
Güncel
Güncelleme: 18:47, 25 Mart 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı film olacak
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı film olacak

Yazıcaoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını anlatacak "Kanlı Dağ: Üşüyorum” isimli sinemanın hazırlıkları başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı beyaz perdeye aktarılacak.

Yazıcaoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını anlatacak "Kanlı Dağ: Üşüyorum” sinema filminin tanıtım toplantısında konuşan filmin yapımcısı Tuncay Anlı, bir yıldır devam eden çalışmaların sonuna geldiklerini bildirdi.

Kanlı Dağ: Üşüyorum sinema filminin senaryosunun Büyük Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Kanat'ın verdiği bilgiler doğrultusunda senaristler tarafından kurgulandığını anlatan Anlı, "Oyuncuların bir çoğuyla anlaştık. 20 gün içerisinde çekimlere başlayacağız." dedi.

Senaryonun büyük bölümünün gerçeklere dayandığını belirten Anlı, "Devletimizi rencide edecek bir senaryo çıkmaması için çok çabaladık. Bazı noktalarda engellerle karşılaştık. Çekilmesini istemeyenler oldu. Ancak hepsini atlattık ve filmin bütün ekibini çok titizlikle seçtik. 8 yıldır aydınlatılmayan, kimsenin anlatmaya da cesaret edemediği bu konuyu filmle yeniden gündeme getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Filmin, Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatına dikkati çekeceği ve son 15 yılından çarpıcı sahnelerin olacağını ifade eden Anlı, Yazıcıoğlu'nu kimlerin öldürmek istediğinden başlayarak, atlattığı suikastleri ve son helikopter kazasına kadar yaşananları sahneye taşıyacaklarını kaydetti.

 



İlgili Konular Muhsin Yazıcıoğlu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı film olacak
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı film olacak

Yazıcaoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını anlatacak "Kanlı Dağ: Üşüyorum” isimli sinemanın hazırlıkları başladı
Adana'da cezaevinde yangın
Adana'da cezaevinde yangın

Çocuk koğuşunda çıkan yangın nedeniyle 2 mahkum hastaneye kaldırıldı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun kısa hayat hikayesi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun kısa hayat hikayesi

Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
PKK'dan kaçan kişi sınırda yakalandı
PKK'dan kaçan kişi sınırda yakalandı

PKK'dan kaçan bir kişi, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırı mülteci gibi geçmeye çalışırken gözaltına alındı
Şemdinli Derecik'te 6 Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı ölü
Şemdinli Derecik'te 6, Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı ölü

Genelkurmay Başkanlığı Hakkari'nin Derecik Bölgesi'ne düzenlenen operasyonda 6, Kuzey Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Çanakkale de 49 yabancı uyruklu kişi yakalandı
Çanakkale’de 49 yabancı uyruklu kişi yakalandı

Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 49 kişi yakalandı
Deniz Kuvvetleri quot Obangame Express quot tatbikatına katıldı
Deniz Kuvvetleri "Obangame Express" tatbikatına katıldı

Deniz Kuvvetleri 21-24 Mart'ta Fildişi Sahili bölgesinde ABD Afrika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Batı Afrika sahillerinde gerçekleştirilen Obangame Express-2017 Tatbikatı'na katıldı.
Van'da Türk Bayrağı'na saldırıya tutuklama
Van'da Türk Bayrağı'na saldırıya tutuklama

Van Erciş'te Belediye otobüsündeki Türk bayrağını aşağılayarak indiren zanlı tutuklandı
Hakkari quot beyaz perde quot ile buluştu
Hakkari "beyaz perde" ile buluştu

Hakkari'de 3 yıl aradan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde sinema salonu açıldı
Türk Milletvekiline quot Avrupa'ya nükleer rapor görevi quot
Türk Milletvekiline "Avrupa'ya nükleer rapor görevi"

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Günay, Avrupa Konseyi için "Nükleer Enerji Programları ve Bu Programlara Avrupa'daki Bakış" konulu bir rapor hazırlayacak
Erdoğan'ın onayladığı 47 kanun yürürlüğe girdi
Erdoğan'ın onayladığı 47 kanun yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kanunlar Resmi Gazete'de yer aldı
Tillerson'ın Türkiye ziyareti 30 Mart'ta
Tillerson'ın Türkiye ziyareti 30 Mart'ta

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Tillerson'ın 30 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu ziyaretin iki NATO müttefiki arasındaki bağların daha da güçlenmesine zemin olacağını belirtti
Istanbul Photo Awards Workshop' başladı
'Istanbul Photo Awards Workshop' başladı

"Istanbul Photo Awards" yarışması kapsamında bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Istanbul Photo Awards Workshop" başladı
YTB'den gençlere 3 farklı destek programı
YTB'den gençlere 3 farklı destek programı

YTB, Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının kendi kültürlerinden kopmamaları için "Çift Dilli Eğitimi Destek Programı, Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı" ve "Haftasonu Okulları Programı" olmak üzere destek programlarının olacağını açıkladı
Muhsin Yazıcıoğlu 'büyük birlik' idealiyle yaşadı
Muhsin Yazıcıoğlu 'büyük birlik' idealiyle yaşadı

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 8. yılında "idealleri" ve "hayalleriyle" anılıyor
İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 12 ilçenin bazı bölgelerinde 27 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek

Haberler

Muhsin Yazıcıoğlu'nun kısa hayat hikayesi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun kısa hayat hikayesi

Muhsin Yazıcıoğlu 'büyük birlik' idealiyle yaşadı
Muhsin Yazıcıoğlu 'büyük birlik' idealiyle yaşadı

Yazıcıoğlu davasında 10 polis tutuklandı
Yazıcıoğlu davasında 10 polis tutuklandı

Merhum siyasi liderler sistem değişikliğini savunmuştu
Merhum siyasi liderler sistem değişikliğini savunmuştu

Yazıcıoğlu ailesinden Gülen'in sözlerine suç duyurusu
Yazıcıoğlu ailesinden Gülen'in sözlerine suç duyurusu

Yazıcıoğlu'nun annesi kalp krizi geçirdi
Yazıcıoğlu'nun annesi kalp krizi geçirdi

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni safha
Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni safha

Yazıcıoğlu dosyasındaki gizlilik kaldırıldı
Yazıcıoğlu dosyasındaki gizlilik kaldırıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 