18:42, 25 Mart 2017 Cumartesi

ABD 200 sivili öldürdüğünü kabul etti



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ABD ordusu, 23 Mart'ta Musul'da en az 200 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı doğruladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD ordusu, 23 Mart'ta Musul'da en az 200 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı doğruladı. Irak ordusunun talebi üzerine burayı vurduğunu açıklayan ABD, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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