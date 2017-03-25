İsviçre'de terör örgütü Erdoğan'ı hedef gösterdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsviçre'nin başkenti Bern'de PKK yandaşlarınca düzenlenen "Hayır" mitinginde terör örgütü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef gösterildi. Mitingde, Erdoğan'ın foto "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" pankartı açıldı. Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı yer aldı.
Bern merkezinde bulunan Federal Parlamento binasının önündeki Parlamento Meydanı'nda yapılan mitinge başını PKK, DHKP-C, YPG'nin çektiği terör örgütlerinin yandaşları katıldı.
Yaklaşık 250 kişinin katıldığı mitinge İsviçre Yeşiller Partisi'nin de destek verdiği görüldü.
Konuşmacılar Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak referandumda "Hayır" oyu verilmesi çağrısında bulundu. Kürsüde ise değişik dillerde "Hayır" yazan pankartlar asıldı.
Terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartına İsviçre polisi müdahale etmedi. Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Kill Erdogan" (Erdoğan'ı öldürün) yazısı yer aldı.
Geniş güvenlik önlemlerininin alındığı mitingde, ilk yardım ekipleri de hazır bulundu.
Terör örgütü yandaşları, Türkiye ve Erdoğan aleyhinde sloganlar da attılar.
PKK'yi simgeleyen bez parçası ile örgüt elebaşının posterlerini taşıyan terör örgütü yandaşlarının da aralarında bulunduğu göstericiler, sık sık "Terörist Erdoğan" ve "diktatör Erdoğan" şeklinde slogan attı.
PKK, İSVİÇRE'DE TERÖR LİSTESİNDE BULUNMUYOR
ABD ve AB'nin aksine PKK, İsviçre’de terör örgütleri listesinde bulunmuyor. Buna rağmen, İsviçre Federal Savunma, Sivil Savunma ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan "İsviçre'nin Güvenliği 2015" başlıklı yıllık güvenlik raporunda da PKK "şiddet potansiyeli azalmayan ve şiddete başvurabilen aşırıcı terörist grup” olarak nitelendirilmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Kasım 2016'da İsviçre'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde PKK ve terör listesinde olan DHKP-C'ye yönelik tedbir alınmasını veya o teröristlerin iade edilmesini uluslararası hukuk çerçevesinde istediklerini belirtmişti.
Çavuşoğlu, mevkidaşı Didier Burkhalter ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kendi hukukunuza uygun bir şekilde de bu evrensel hukuktur, İsviçre bu konuda örnektir, tedbirler alınmasını istiyoruz. Yoksa bu teröristleri şuradan ırmağa ya da göle atmanızı istemiyoruz biz. Ya bize iade edin ya da gerekli cezayı çeksinler diyoruz." ifadesini kullanmıştı.
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