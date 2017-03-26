Güncelleme: 09:35, 26 Mart 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Mart 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Sancaktepe'de toplu açılış törenlerine katılacak.

(İstanbul)

2- Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda halka hitap ederek valiliğe ziyarette bulunacak.

- Muğla Emniyet Müdürlüğü yanındaki alanda düzenlenecek mitinge katılacak Yıldırım, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesindeki Fahri Doktora Tevcih Töreni'ne iştirak edecek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Uşak)

3-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrihisar ilçesinde halkla buluşacak.

(Eskişehir)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Beşiktaş teşkilatının halk oylaması buluşması ile partisinin Esenler, Avcılar ve Zeytinburnu teşkilatının STK buluşmalarına katılacak; Avcılar Namık Kemal Caddesi'nde sevgi yürüyüşüne, Avcılar Evet Platformunca Avcılar Meydanı'nda düzenlenecek mitinge iştirak edecek.

(İstanbul)

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenecek "Güçlü Türkiye Yolunda Halk Buluşması" programlarına katılacak, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Yozgat, Ankara)

3- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çukurova Havalimanı inşaatının başlatılması törenine ve AK Parti Sarıçam İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılacak, ardından Yüreğir ilçesinde halkla buluşacak.

(Adana)

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Atıcılar Spor Kompleksinde genç sporcularla buluşacak.

(Bursa)

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde halka hitap edecek, Boyabat ve il merkezinde STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve iş adamlarıyla toplantı yapacak.

(Sinop)

6- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, esnaf ve iş dünyası temsilcileriyle Acem Tekkesi'nde bir araya gelecek, Atakum sahil yolunda halkla buluşacak.

(Samsun)

7- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mimar ve mühendisler ile kahvaltı yapacak, Şalpazarı, Tonya, Düzköy ve Çayırbağı'nda halkla buluşacak.

(Trabzon)

8- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ümraniye ve Kadıköy'de okul müdürleri ve okul aile birliği yöneticileriyle bir araya gelecek; Ümraniye Sivaslılar ilçe ve köy dernekleri buluşmasına, Kadıköy söyleşi çadırında halkla sohbet toplantısına, Tuzla Özel Gül Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi açılışına, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve eğitim sendikalarıyla toplantıya ve Kastamonulular Derneği gecesine katılacak.

(İstanbul)

9- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Akşehir, Doğanhisar, Ilgın ve Meram ilçelerinde DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile Kadınhanı ilçesinde Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtımı törenine katılacak, Konya Ticaret Borsası temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Konya)

10- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Elbistan Devlet ve Sancaktepe Eğitim Araştırma hastaneleri temel atma törenlerine katılacak.

(Kahramanmaraş, İstanbul)

11- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, "Kadınlar Soruyor" programına katılacak, ev ziyaretinde bulunacak, partisinin Siyaset Akademisi katılımcıları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Aydın)

12- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatyaspor'un kahvaltı programına ve Şeker-İş Sendikası Genel Kuruluna katılacak, Doğanyol ve Mansurlular derneklerini ziyaret edecek.

(Malatya)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sandık Üyeleri Eğitim Programına iştirak edecek.

(Düzce)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şeker-İş Sendikası Genel Kurulu, Örnek Köy lokma programı, Yeşilyurt merkez mitingi ile Türkiye Gençlik Konseyi-Gençlerle Buluşma etkinliğine katılacak.

(Malatya)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çukurova Havalimanı inşatının başlatılması, Tarsus Çamtepe otoyolu kavşağı temel atma ve Akdeniz Sahil Yolu'ndaki Büyükeceli ve Aydıncık-Gözce tünelleri açılış törenine iştirak edecek.

(Mersin)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Bulgaristan'da genel seçimler yapılacak.

(Sofya)

2- Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 5. dönem Baş Yöneticilik Seçimleri gerçekleştirilecek.

(Hong Kong)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova ile 27 Mart Pazartesi günü yapılacak hazırlık maçı öncesi Yeni Eskişehir Stadı'nda basın

toplantısı düzenleyecek.

- A Milli Futbol Takımı, Moldova maçının hazırlıklarını Yeni Eskişehir Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Eskişehir)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si koşulacak.

(Melbourne)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonunun ilk yarışı Katar Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Lusail)

4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına Yeşilgiresun

Belediyespor-Anadolu Efes, Banvit-Gaziantep Basketbol, Best Balıkesir-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.

(Giresun/16.00/Balıkesir/16.00/18.00)

5- Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezon Şanlıurfa Memleketspor-İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango-Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Şanlıurfa/14.30/Ankara/16.00/İstanbul/18.30)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.

7- TFF 1. Lig'de 17. hafta erteleme maçında Ümraniyespor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00)

8- Spor Toto 2. Lig'de 29, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 32. hafta karşılaşmaları yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Bakan Işık'a yerli silahlı koruma

- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın koruma ekibi, Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeğinin 5,56 milimetre versiyonunu kullanmaya başladı

- Işık'ın talimatıyla, yakında seri üretimine başlanması planlanan MPT-55'i alan koruma polisleri, MPT-55 ile düzenli atış talimleri de yapıyor

2-TOKİ 7 yılda 425 bin konut üretecek

-TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan:

- "Türkiye'nin 2023 hedefi var. Bu çerçevede büyük yatırımlar yapılıyor. TOKİ olarak önümüzdeki 7 yıl içinde yaklaşık 425 bin konut üreteceğiz"

- "Kentsel dönüşüm ve yenileme kaynaklı konut üretimi önümüzdeki yılların da gündeminde olacaktır. Özel sektörün bu konuya daha fazla gireceğini düşünüyorum"

- "Düşen faiz oranları ve TOKİ olarak iştirak şirketlerimizle destek verdiğimiz kampanyaların da etkisiyle konut satışları özellikle 2016'nın son döneminde ivme kazanarak özel ve kamu iş birliğinde 1 milyon 340 bini aştı"

- "TOKİ olarak 2017 yılında 65 bin yeni konut ihale edeceğiz. 2016 yılında da 64 bin konut ihale ettik"

3- 4,5G'de "son taksit" dönemi

- 4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon avro tutarındaki son taksit ödemelerini nisan ayında yapacak

- İşletmeler parayı, ödemenin yapılacağı tarihteki kur üzerinden ya da 2 Ocak'taki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL olarak ödeyebilecek