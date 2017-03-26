Erdoğan'dan AB müzakereleri için referandum mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Belek Cornelia De Lux Otel'de düzenlenen Tatlıdil Forumu akşam yemeği ve kapanış törenindeki konuşmasında, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Türk ve İngiliz taraflarına teşekkürlerini ilettti.
Kurulduğu günden itibaren önemli bir boşluğu dolduran forumun hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Londra'da yaşanan terör saldırısına da değindi. Erdoğan, şunları söyledi:
"Ülkem ve milletim adına tüm İngiliz dostlarımıza, tüm Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum. Bu eylem terörün hiçbir sınır, hiçbir ilke, hiçbir ahlak tanımadığının en son örneğidir. Parlamentonun hedef alınması ise oldukça dikkat çekicidir ve bizim 15 Temmuz darbe girişimiyle de benzer yanı vardır. Bizde de bildiğiniz gibi parlamentomuz bombalanmıştır. Burada da aynı şekilde başarılı olabilseydi, yine Londra Parlamentosunu bombalayacaklardı."
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 15 Temmuz'da teröristler tarafından bombalandığını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle bir ülke olarak da biz bu alçak saldırının ne manaya geldiğini çok iyi biliriz ve biliyoruz. Son iki yıldır aralarında bebeklerin, çocukların da olduğu yüzlerce vatandaşını DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin saldırılarına kurban vermiş bir millet olarak sizlerin yürek sızısını gayet iyi biliyoruz ancak ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, teröristler kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır. Terör eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur. Bu saldırılar bırakın bizleri sindirmeyi, terörle mücadeledeki azmimizi daha da bilemektedir. Türkiye, terörle mücadelesinde açık ve net söylüyorum Birleşik Krallık'ın yanındadır."
"Biz tüm imkanlarımızla İngiliz dostlarımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, Birleşik Krallık ile stratejik ortaklığın ve Tatlıdil Forumu'nun kendisi için ayrı önemi bulunduğunu, her ikisinin de temellerini başbakanlığı döneminde attıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunduğumuz bu kritik dönemde Türkiye-Birleşik Krallık iş birliğinin her alanda perçinlenmesi gerekiyor. Değerli dostuma az önce dar kapsamlı görüşmede bir şey söyledim, 'Siz Brexit ile ilgili bir karar aldınız yani 16 Nisan'dan sonra farklı şeyler olabilir' diye. Çünkü boşu boşuna buralara gelinmedi. İşte bugün İsviçre Parlamentosunda bakıyorsunuz, ileri derecedeki aşırı terör örgütleri, parlamento dikkat edin, orada benim resmimi koyuyor, yanında da şakağıma silah dayıyor. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi? Ve bu ülke İsviçre. Bunun tabii benzerlerini Almanya'da gördük, Hollanda'da gördük, Belçika'da gördük, görmeye devam ediyoruz. Şimdi benzeri bir Brexit için biz de şu anda 16 Nisan'da bir referandum yapıyoruz, arkasından müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarız, uymak zorundayız. Çünkü sene 1963, sene 2017. Türkiye 54 sene kapıda bekletildi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008 ekonomik krizinin fitilini bazı bankaların açgözlülüğünün ateşlemiş olmasına rağmen bedelini tüm dünyanın ödediğine dikkati çekerek, Suriye'de, Irak'ta, Yemen ve Libya'da devam eden çatışmaların etkisinin sadece bu ülkelerin komşularında değil, Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm yerkürede hissedildiğini vurguladı.
Bugün Somali'yi kasıp kavuran açlık ve kuraklığın yansımalarının da tüm kıtada duyulduğunu anlatan Erdoğan, "Aynı şekilde terörizmin, sınırlara, mesafelere aldırmadan din, inanç, özellikle de ülke ayrımı gözetmeden dünyanın dört bir yanındaki vahşi eylemlerine hep birlikte tanık oluyoruz. Esasen tüm bu hadiseler bize bir gerçeği hatırlatıyor, hepimiz aynı gemideyiz." değerlendirmesinde bulundu.
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