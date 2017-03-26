Ankara'daki kazada üçü aynı aileden 4 kişi öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü aynı aileden 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
1232. Cadde'de Mevlana Bulvarı yönüne giden Çağdaş Eren'in (19) kullandığı 06 ARB 28 plakalı otomobil, kaldırım ve bahçe demirlerini aşarak yolun alt tarafında bulunan Yukarı Öveçler Mahalle Muhtarlığı binasına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta bulunan Güleser Olmuş ile çocukları Furkan (16) ve Tuğba'nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı sürücü de hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan araçtaki Mustafa Kenan T. (16), Gazi Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anne ve çocuklarının cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin iddianameye göre, kritik noktalardaki üyelerin "ByLock" üzerinden görüştüğü, örgüt elebaşı Gülen'in, "Normal telefonla görüşenler hizmete ihanet etmiş olur." talimatı verdiği ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın koruma ekibi, Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeği'nin 5,56 milimetre versiyonunu kullanmaya başladı
TESK Genel Başkanı Palandöken düğün sezonuyla piyasaların hareketleneceğini belirterek "2017 düğün sezonunda 650 bin çiftimizin evlenmesi ve düğünlerin ekonomiye 13 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor" dedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Terör örgütü tarafından düzenlenen etkinlikte açıkça Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedilmesi çağrısında bulunulması karşısında 'barışçıl gösteri' bahanesine başvuran İsviçre hükümetini, terör örgütlerine destek vermeyi bırakmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı
FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilmemesiyle ilgili hükümetten tepki geldi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü aynı aileden 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarız" dedi
Galatasaray Genel Kurulunda FETÖ’cü 5 isim ihraç edilirken, FETÖ’cü Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihracı oy çokluğuyla reddedildi
Vatandaşlar 119 malzemeyi, önce cebinden ödeyip daha sonra SGK'ya giderek parasını istemek zorunda kalmadan, ücretsiz veya fiyat farkı ödeyerek alabilecek.
Moskova, Kazan, Dubai ve Alanya'dan gelen aktivist grup Sultanahmet'te kermes düzenledi
Yazıcaoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasını anlatacak "Kanlı Dağ: Üşüyorum” isimli sinemanın hazırlıkları başladı
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
PKK'dan kaçan bir kişi, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırı mülteci gibi geçmeye çalışırken gözaltına alındı
Genelkurmay Başkanlığı Hakkari'nin Derecik Bölgesi'ne düzenlenen operasyonda 6, Kuzey Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk Bölgesi'ne düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 49 kişi yakalandı