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Ankara'daki kazada üçü aynı aileden 4 kişi öldü
Ankara'daki kazada üçü aynı aileden 4 kişi öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü aynı aileden 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü aynı aileden 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

1232. Cadde'de Mevlana Bulvarı yönüne giden Çağdaş Eren'in (19) kullandığı 06 ARB 28 plakalı otomobil, kaldırım ve bahçe demirlerini aşarak yolun alt tarafında bulunan Yukarı Öveçler Mahalle Muhtarlığı binasına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Güleser Olmuş ile çocukları Furkan (16) ve Tuğba'nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı sürücü de hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan araçtaki Mustafa Kenan T. (16), Gazi Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anne ve çocuklarının cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



İlgili Konular Ankara 06 ARB 28 Çağdaş Eren ankarada kaza
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