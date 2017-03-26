10:21, 26 Mart 2017 Pazar

Hükümetten Galatasaray'a 'Hakan Şükür ve Arif Erdem' tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ/PDY ile olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilmemesiyle ilgili hükümetten ilk tepkiler Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'tan geldi.

Bakan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün programlarını yaparken Galatasaray Kulübü'nün olağan mali genel kurulunda alınan kararı öğrendiklerini söyledi.

Yönetim kurulunun daha önce almış olduğu ihraç kararı bulunduğunu dile getiren Kılıç, "Bugün Galatasaray Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Türkiye Cumhuriyeti'nden firar etmiş, hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı olan, mal varlığına el konulmuş, aynı zamanda 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihanet eden terör örgütünün başı ile yakın ilişkilerinin aşikar olduğu, bunları saklamayan, gizlemeyen, ifşa eden, açıkça dile getiren kişileri, 15 Temmuz gecesinde bu ülkeye yaşatılan acıların neler olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

"GALATASARAY YÖNETİM KURULU İVEDİ ŞEKİLDE BU KARARI DÜZELTMELİDİR"

Galatasaray Genel Kurulu'nda bir kısım üyelerin, bu kişilerin ihracıyla ilgili verdiği "hayır" oyunun ne Galatasaray camiası ne Türkiye ne de 15 Temmuz gecesi şehit olanların ailelerine ve gazilere açıklanabileceğini vurgulayan Kılıç, "Galatasaray Yönetim Kurulu ivedi şekilde genel kurulda alınan bu kararı düzeltmelidir. Alınan karar konusunda Galatasaray Yönetim Kurulu ivedi şekilde bir düzeltmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize, devletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumları ve kulüplerinde işi yoktur." diye konuştu.

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: GALATASARAY'IN TARTIŞILACAK KARARI KABULLENİLEMEZ

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Galatasaray'ın Hakan Şükür'ü ihraç etmemesine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın tartışılacak bir karara imza atması asla kabullenilemez. Orada üyelikten ihraç edilmesine karar verilenler var. Onların FETÖ ile olan bağlantısı Hakan Şükür kadar asla değil. Hakan Şükür, o camianın, o hareketin sembol isimlerinden biri olmuştur. Eğer Hakan Şükür'ün ihracını uygun görmemişlerse diğerlerine yazık etmişler. Galatasaray, milletimizin her kesimini, her siyasi rengi derinden yaralayan ve hala travmasını atlatmaya çalıştığımız 15 Temmuz'dan sonra bu isimlere sahip çıkıyorsa Galatasaray'a yazık ederler, asırlık kulübümüze yazık ederler."