Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan İsrail'e geçişler durduruldu

Gazze'deki Filistin emniyet biriminin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı çıkışlara kapattığı bildirildi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, "Mazin Fukaha suikastının soruşturulması kapsamında Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın yeni bir emre kadar kapatıldığını" belirtti.
Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda İsrail'den Gazze'ye geçişlerin ise devam ettiği kaydedildi.
Bezm, daha önce yaptığı açıklamada emniyet birimlerinin Fukaha suikastı soruşturmasını yakından takip ettiğini dile getirmişti.
İsrail ile 2011'de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha, önceki gün Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
DEAŞ, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde 3 sivili öldürdü
ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin öldüğü en az 13 kişinin de yaralandığı belirtildi
İngiliz polisi, teröristin Londra'daki saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırının 82 saniye sürdüğü belirtildi
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde delege oylarının yarıdan fazlasını alan Pekin hükümeti yanlısı aday Carrie Lam, bölgenin yeni dönem Baş Yöneticiliği görevine seçildi
Gazze'deki Filistin emniyet biriminin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı çıkışlara kapattığı bildirildi
7 milyonluk Bulgaristan'da seçmenler, yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, ırkçı söylemler ve yabancı düşmanlığının yanı sıra Türkiye'den gelmek isteyen çifte vatandaşların engellenmesi tartışmalarının gölgesinde sandık başına gitti
Hocalı'da, Ermeni katliamı sonrasında hayatını kaybedenler, Fatih’te düzenlenen programla anıldı
Bern'de terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "Hayır" mitinginde siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı yer aldı
ABD ordusu, 23 Mart'ta Musul'da en az 200 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı doğruladı.
Esed yönetimindeki savaş uçağı, Halep'in Daret el İzza beldesinde bulunan yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi
Halep'in kuzey kırsalında muhaliflerin denetiminde bulunan Azez ilçe merkezinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
İngiltere'nin AB'den ayrılma kararını protesto eden binlerce gösterici, bölücülüğe ve terör tehditlerine karşı birlikte durulması çağrısında bulundu
Yaklaşık 200 yıldır ahşap tekne imal eden bir aileden gelen Barbur, Lübnan'da bu işi sürdüren "son usta" olarak biliniyor
Afganistan Farah'daki bir karakola yapılan saldırı sonrasında 16 kişi hayatını kaybetti
Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin Clacton Milletvekili Douglas, partisinden istifa ettiğini duyurdu