10:52, 26 Mart 2017 Pazar

Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan İsrail'e geçişler durduruldu





Gazze'deki Filistin emniyet biriminin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı çıkışlara kapattığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze'deki Filistin emniyet biriminin Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı çıkışlara kapattığı bildirildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, "Mazin Fukaha suikastının soruşturulması kapsamında Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın yeni bir emre kadar kapatıldığını" belirtti. Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda İsrail'den Gazze'ye geçişlerin ise devam ettiği kaydedildi. Bezm, daha önce yaptığı açıklamada emniyet birimlerinin Fukaha suikastı soruşturmasını yakından takip ettiğini dile getirmişti. İsrail ile 2011'de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha, önceki gün Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.