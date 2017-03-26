10:58, 26 Mart 2017 Pazar

Kalın'dan İsviçre'deki PKK gösterisine tepki





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Terör örgütü tarafından düzenlenen etkinlikte açıkça Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedilmesi çağrısında bulunulması karşısında 'barışçıl gösteri' bahanesine başvuran İsviçre hükümetini, terör örgütlerine destek vermeyi bırakmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsviçre'de bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin açıklamada bulundu. İsviçre makamlarının, PKK terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen teröre destek mitingine izin vermesini en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Kalın, "Her fırsatta Türkiye ve Avrupa'daki Türk toplumu aleyhine adımlar atanların, terör örgütü PKK'ya ait sembol ve sloganlara göz yumması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Kalın, açıklamasında şunları kaydetti: "Terör örgütü tarafından düzenlenen bu etkinlikte, açıkça Cumhurbaşkanımızın hayatına kastedilmesi çağrısında bulunulması karşısında 'barışçıl gösteri' bahanesine başvuran İsviçre hükümetini, terör örgütlerine destek vermeyi bırakmaya davet ediyoruz. Teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır. İsviçre hükümetini sorumlulardan hesap sorulması ve gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."

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