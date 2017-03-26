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Hong Kong'daki liderlik seçimini Çin yanlısı aday kazandı
Hong Kong'daki liderlik seçimini Çin yanlısı aday kazandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde delege oylarının yarıdan fazlasını alan Pekin hükümeti yanlısı aday Carrie Lam, bölgenin yeni dönem Baş Yöneticiliği görevine seçildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde delege oylarının yarıdan fazlasını alan Pekin hükümeti yanlısı aday Carrie Lam, bölgenin yeni dönem Baş Yöneticiliği görevine seçildi. 

Hong Kong Fuar ve Sergi Merkezi’nde bin 194 kişilik seçim komisyonu delegelerinin oy kullandığı seçimde, 777 oy alan Lam, Özel İdari Bölge’nin yeni dönem Baş Yöneticisi oldu. Liderlik için 3 adayın yarıştığı seçimde eski idari sekreter Lam'in rakiplerinden John Tsang 365, Woo Kwok-hing 21 oy alırken 31 tane de geçersiz oy sayıldı.

Bölgenin ilk kadın lideri olacak Lam, görevi Çin merkezi yönetiminin yapacağı onay ve atama sürecinin ardından mevcut lider Leung Chung-ying'den 1 Haziran'da devralacak.

Hong Kong anayasasına göre seçimleri kazanan aday, sonraki seçimleri kazanması durumunda art arda iki dönem görev yapabiliyor. Yeni liderin, Hong Kong yargısına varlık bildirimi yapması da gerekiyor. 

Dünyanın en önemli finans merkezlerinden Hong Kong’da, 2014'te Çin'in bölge liderinin kendi belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi kararını protesto eden "şemsiye devrimi" olaylarının ardından yapılan ilk siyasi seçimde Pekin hükümetine yakın olan Lam, bölge halkının yoğun eleştirilerine hedef olmuştu.

ÇİN MERKEZİ HÜKÜMETİ PROTESTOLARIN HEDEFİYDİ

İngiltere’den Çin’e devredilişinin üzerinden 20 yıl geçen ve nüfusu 7 milyon 385 bini bulan Hong Kong’ta Baş Yöneticilik adayları, kademeli seçim sistemi yoluyla meslek gruplarından kayıtlı oy kullanma hakkına sahip 246 bin kişinin seçtiği bin 194 delege tarafından oylanıyor.

Hong Kong’taki Baş Yöneticilik seçim yarışında Pekin yönetimi yanlısı olarak lanse edilen eski idari sekreter Carrie Lam, Hong Kong’da popülerliğiyle ünlü Finans Sekreteri John Tsang ve yargıç Woo Kwok yarışmıştı.

Etkili ve pragmatist yönetici karakteriyle bilinen Carrie Lam, Pekin yönetimi tarafından desteklendiği için seçilmesine "kesin" gözüyle bakılıyordu.

Hong Kong'un iç işlerinde bağımsız, dış işleri ve savunma alanlarında Çin'e bağlı olmasını öngören "tek ülke, iki sistem" prensibiyle yönetilen bölgedeki sivil toplum örgütleri, Çin Komünist Partisi'nin Hong Kong'daki demokrasi ve evrensel değerlere karşı olduğu gerekçesiyle Pekin hükümetinin müdahalelerini protesto eden büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Mevcut Baş Yönetici Leung Chunying'e, 2012 yılındaki seçimde 689 oy aldığı için “689” lakabı takılmıştı. ​Leung, bu seçimlerde ailevi nedenlerden ötürü aday olmayacağını açıklamış ancak Pekin merkezi hükümetinin verdiği Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcılığı görevini kabul etmişti.



İlgili Konular Hong Kong Carrie Lam Çin
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