Güncelleme: 11:46, 26 Mart 2017 Pazar

Düğünlerden ekonomiye 13 milyar liralık katkı beklentisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, düğün harcamalarının mobilya, beyaz eşya, kuyumculuk, matbaacılık, düğün salonu ve kuaför işletmeciliği, tekstil, pastacılık, çiçekçilik ve emlakçılık gibi birçok sektöre canlılık getirdiğini vurgulayarak, mobilya, beyaz eşya ve ev aletleri sektörlerindeki vergi indirimlerinin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Düğün sezonuyla piyasaların hareketleneceğine dikkati çeken Palandöken, en düşük maliyetli düğünün 20 bin lirayı bulduğuna işaret etti.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN