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Milli Savunma Bakanı Işık'a yerli silahlı koruma | FOTO
Milli Savunma Bakanı Işık'a yerli silahlı koruma | FOTO

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın koruma ekibi, Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeği'nin 5,56 milimetre versiyonunu kullanmaya başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Piyade Tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-55) yakında seri üretimine başlanması planlanıyor. Yerli imkanlarla üretilen silah, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatı üzerine kendi koruma ekibi tarafından da kullanılmaya başlandı.

Işık'ın katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev yapan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları silahın performansından memnun olduğu öğrenildi.

EMNİYET GÜÇLERİ TEST EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Piyade Tüfeği MPT-76 teslimatına başlayan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca (MKEK), daha düşük kalibrede ikinci bir silah için başlanan çalışmalarda da sona gelindi. MKEK, Milli Piyade Tüfeğinin 5,56 milimetre versiyonunu da tasarlayıp sertifikasyonunu tamamladı. MPT-55 Piyade Tüfeği, uzun namlulu ve kısa namlulu (Karabin tipi) olarak tasarlandı. NATO standartlarında 30 farklı teste tabi tutulan tüfek, bunlardan başarıyla geçti. 3 kilogram ağırlığına sahip tüfek dakikada 850 atım yapabiliyor. 400 metre etkili menzile sahip tüfek şu anda emniyet güçleri tarafından test amaçlı kullanılıyor.

MİT TARAFINDAN DA TALEP EDİLDİ

MPT-76'ya oranla daha hafif olan MPT-55'in özellikle meskun mahal çatışmalarında, Özel Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve komando birliklerinde kullanılabilecek etkili bir silah olacağı belirtiliyor. Tüfeklerin MİT Müsteşarlığınca da talep edildiği öğrenildi.

SESSİZ KURMA ÖZELLİĞİ

MPT-55'in uzun modelinin ise ağırlığı 3 kilo 200 gram. Plastik kompozit şarjörlü tüfeğin üzerine her türlü optik sistem takılabiliyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ 42 TESTİN TAMAMINDA BAŞARILI OLDU

MKE uzmanı mühendis Mert Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MPT-55'in soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur ve çamurda atış gibi ağırlaştırılmış 42 testin tamamında başarılı olduğunu belirtti.

Tüfekte otomatik ve yarı otomatik kullanım özelliklerinin bulunduğunu ifade eden Vardar, MPT-55'in, kullanıcının yerinin belli olmaması için sessiz kurma özelliğinin de bulunduğunu kaydetti. 



İlgili Konular Milli Piyade Tüfeği MPT-55
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