12:01, 26 Mart 2017 Pazar

ABD'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 14 yaralÄ±





ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi de yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'ninÂ Ohio eyaletinin Cincinnati kentindeÂ birÂ gece kulÃ¼bÃ¼ne yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±daÂ 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 14 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Emniyet yetkilileri, en az 2 kiÅŸinin, Cameo adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nde bulunan kiÅŸilerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rganlarÄ±n henÃ¼z tespit edilemediÄŸini, gece kulÃ¼bÃ¼ndeki gÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini aktaran polis yetkilileri, olayda 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 14 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Yerel basÄ±n, hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan birinin durumunun kritik olduÄŸunu ifade etti. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando kentinde 12 Haziran 2016 yÄ±lÄ±nda da silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± da saldÄ±rgan dahil 50 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ 53 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±da LGBTT'liler hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â

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