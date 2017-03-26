GÃ¼ncelleme: 03:10, 27 Mart 2017 Pazartesi

'Bahar alerjisinin nedeni polen deÄŸil sahra tozlarÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hacettepe ÃœniversitesiÂ (HÃœ) Ã‡evre MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yurdun Ã¶zellikle bahar aylarÄ±nda lodosla taÅŸÄ±nan sahra tozlarÄ±na fazlasÄ±yla maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

"Her lodos hadisesi olduÄŸu zaman bilin ki sahra tozu da beraberinde geliyor." uyarÄ±sÄ±nda bulunan Saydam, bunu anlamanÄ±n yollarÄ±ndan birinin "gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n sisli, puslu gÃ¶rÃ¼nmesi" olduÄŸunu ifade etti.

O gÃ¼nlerde Ã¶zellikle ev ve araba camlarÄ±nda sarÄ± tozlarÄ±n biriktiÄŸine iÅŸaret eden Saydam, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu tozlar aslÄ±nda doÄŸanÄ±n bereketi. YaÄŸmura rahmet sÄ±fatÄ± katan Ã¶geler onlar. Bunlar rahmet sÄ±fatÄ± katarken, toplumda bazÄ± kiÅŸileri de olumsuz etkiliyor. Lodos olduÄŸu zaman 'baÅŸÄ±m aÄŸrÄ±dÄ±, migrenim tuttu, tansiyonum oynadÄ±, bÃ¶brek taÅŸlarÄ±m azdÄ±' gibi hadiseler, bu tozlarÄ±n etkilerine baÄŸlÄ±. Bizim bilimsel olarak gÃ¶sterdiÄŸimiz ÅŸu, tozlarla beraber bakteri ve mantarlar da geliyor. Bunlar, suyla temas ettiklerinde oksalik asit Ã§Ä±karÄ±yor. Kuru olarak biz bunlarÄ± solusak da burnumuzda, yutaÄŸÄ±mÄ±zda, nefes borumuzda tutulsa da belli bir kÄ±smÄ± ciÄŸerlerin iÃ§ kÄ±smÄ±na kadar ulaÅŸÄ±yor o zaman suyla temas etmiÅŸ oluyor. Suyla temas eden bakteri, mantar orada canlanÄ±yor."

"ALERJÄ°NÄ°ZÄ°N TUTTUÄžU GÃœNLERDE HAVADA SAHRA TOZU VARDIR"

Lodosta aÄŸrÄ± Ã§ekip, rahatsÄ±zlanan kiÅŸilerin, poyraz olan gÃ¼nlerde rahatladÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Saydam, bunun da adÄ±nÄ± kendisinin verdiÄŸi "poyrazmatik" sistemi ile Ã§Ã¶zÃ¼lebildiÄŸini belirtti.

Saydam, "Poyrazmatik, basit bir akvaryum sistemi. Bir hava motoru ucunda bir hava taÅŸÄ± baÄŸlÄ±, bulunduÄŸunuz odadaki havayÄ± emip, o suyun iÃ§inden geÃ§iriyor. BÃ¶ylece bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekte lodostan poyraza geÃ§iÅŸte ortaya Ã§Ä±kan temiz havayÄ± odanÄ±zda yaparsÄ±nÄ±z. Bir daha bu aÄŸrÄ±lardan, rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n hiÃ§birinden etkilenmezsiniz. 'Akvaryum rahatlatÄ±yor' fikri de buradan geliyor. Suyun iÃ§erisine bol hava verdiÄŸiniz zaman, ortamdaki havayÄ± temizliyorsunuz." diye konuÅŸtu.

Piyasaya Ã§Ä±kan su hazneli elektrik sÃ¼pÃ¼rgelerinin de poyrazmatik gÃ¶revini Ã¼stlendiÄŸine vurgulayan Saydam, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bahar aylarÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan alerji, migren, tansiyon oynamalarÄ± gibi bÃ¼tÃ¼n rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n bence yegane nedeni sahradan gelen tozlu gÃ¼nler. Polenler masum. HiÃ§bir etkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± burada kesinlikle iddia edebilirim. Ã–rneÄŸin kavak aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n polenleri vardÄ±r havada ama o gÃ¼n alerjiniz tutmaz. KavaklarÄ±n polenleri Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r, ancak sahra tozlarÄ± Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu iÃ§in vÃ¼cudunuza girebilirler. Bu yÃ¼zden alerjinizin tuttuÄŸu gÃ¼nlerde mutlaka havada sahra tozu vardÄ±r. Bunu da poyrazmatik gibi Ã§ok basit bir yÃ¶ntemle gidermek mÃ¼mkÃ¼n."