12:16, 26 Mart 2017 Pazar

Afganistan'da DEAŞ 3 sivili öldürdü



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DEAŞ, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde 3 sivili öldürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde 3 sivili öldürdüğü bildirildi. Cüzcan Emniyet Amiri Abdulhafiz Haşi yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin birkaç gün önce Derzab sakini 3 sivili devlete destek verdikleri gerekçesiyle kaçırdığını belirtti. Kaçırılan sivillerin dün akşam saatlerinde cansız bedenlerinin bulunduğunu ifade eden Haşi, sivillerin devletle herhangi bir bağının olmadığını söyledi. Haşi, önümüzdeki günlerde bölgede DEAŞ'a karşı operasyon başlatılacağını kaydetti.

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