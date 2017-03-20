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Afganistan'da DEAŞ 3 sivili öldürdü
Afganistan'da DEAŞ 3 sivili öldürdü
Foto: Arşiv

DEAŞ, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde 3 sivili öldürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde 3 sivili öldürdüğü bildirildi.

Cüzcan Emniyet Amiri Abdulhafiz Haşi yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin birkaç gün önce Derzab sakini 3 sivili devlete destek verdikleri gerekçesiyle kaçırdığını belirtti.

Kaçırılan sivillerin dün akşam saatlerinde cansız bedenlerinin bulunduğunu ifade eden Haşi, sivillerin devletle herhangi bir bağının olmadığını söyledi.

Haşi, önümüzdeki günlerde bölgede DEAŞ'a karşı operasyon başlatılacağını kaydetti.



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