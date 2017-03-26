13:21, 26 Mart 2017 Pazar

GÃ¼len'in 'ByLock' talimatÄ± iddianamede

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca tamamlanan FETÃ–/PDY'nin Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin mahrem yapÄ±lanmasÄ± ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan "mahrem imamlar"Â iddianamesine gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼meti devirmeye ve anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya yÃ¶nelik silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â FETÃ–Â tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanan darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik operasyonlar ve gÃ¶zaltÄ±lar kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin kriptolu "ByLock" programÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±klarÄ± mesajlaÅŸmalarda deÅŸifre olmamak iÃ§in alÄ±nacak tedbirlere yÃ¶nelik "talimatlandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±" belirlendi.

Bu kapsamda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine, telefonlarÄ±ndan ve bilgisayarlarÄ±ndan "ByLock" programÄ±nÄ± silerek formatlamalarÄ± gerektiÄŸi, soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± nasÄ±l hareket etmeleri gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat verildiÄŸi tespit edildi.

FETÃ– mensuplarÄ±nca yapÄ±lan darbe giriÅŸimiyle ilgili soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda alÄ±nan ifadelerine gÃ¶re, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri, 17 AralÄ±k 2013'ten sonra telefon dinlemeleriyle ilgili tedbir almaya baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiye'deki telefonlarÄ±n gÃ¼venlik zafiyetleri ve dinlenmesinin Ã§ok kolay olduÄŸunu bilen Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±, bu konuyu sohbetlerde anlatÄ±p toplantÄ±larda Ã¶rgÃ¼t gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin "Line, WhatsApp, Viber, Hi, Kakao Talk, CoverMe" ve benzeri programlar Ã¼zerinden yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°ddianameye gÃ¶re, bu programlarda da gÃ¼venlik zafiyeti olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda Ã¶rgÃ¼t bu programlarÄ± da kullanmaktan vazgeÃ§ti.

Â TÃœRKÃ‡E YAZILIM GÃœNCELLEMESÄ° YAPTILAR

Ã–rgÃ¼tÃ¼n kritik noktalarÄ±na bakan tÃ¼m Ã¼yeleri, yoÄŸun olarak "ByLock" denilen programÄ± kullandÄ±, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± bu uygulama Ã¼zerinden mesajlaÅŸarak bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸini saÄŸladÄ±. ByLock ile ilgili FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in, "Normal telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapanlar hizmete ihanet etmiÅŸ olur." talimatÄ±nÄ± verdiÄŸi de saptandÄ±.

ByLock'un, kurulum dosyasÄ±nÄ±n flaÅŸ bellek aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla telefona kopyalanmasÄ± suretiyle kullanÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, programÄ±n giriÅŸ ÅŸifresi oluÅŸturulduktan sonra TÃ¼rkiye harici baÅŸka bir Ã¼lkenin "server"Ä± Ã¼zerinden baÄŸlantÄ± saÄŸlanabildiÄŸi, bu baÄŸlantÄ±nÄ±n genellikle Amerika BirleÅŸik Devletleri Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirlendi.

ByLock veri tabanÄ±nÄ±n Kanada'da olduÄŸu, programda gÃ¶nderilen mesajlarÄ±n, alÄ±cÄ± tarafÄ±ndan silinmemiÅŸse 24 saat iÃ§inde sistem tarafÄ±ndan otomatik silindiÄŸi, ByLock programÄ±nÄ±n ilk baÅŸta Ä°ngilizce yazÄ±lÄ±m olarak Ã¼retildiÄŸi, daha sonra TÃ¼rkÃ§e yazÄ±lÄ±m gÃ¼ncellemesi yapÄ±larak "Turquoise" ismi ile TÃ¼rkiye genelinde FETÃ–'nÃ¼n hizmetine sunulduÄŸu tespit edildi.

FETÃ– Ã¼yelerinin App Store ve Playstore maÄŸazalarda bulunan ve sesli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, fotoÄŸraf, video gÃ¶nderebilen "KakaoTalk, CoverMe, Tango, Line" ve benzeri bazÄ± programlarÄ± az da olsa kullanmaya devam ettiÄŸi, "ByLock" ve "Turquoise" isimli versiyonlarÄ±n App Store ve Playstore'da bulunmadÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±.

GÃ¼len'den bÃ¶lge imamlarÄ±na, onlardan da il ve ilÃ§e imamlarÄ±na gelen tÃ¼m emir ve talimatlarÄ±n ByLock Ã¼zerinden ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin devlet kurumlarÄ±nÄ± ele geÃ§irebilmek, hÃ¼kÃ¼meti, anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmak amacÄ±yla bu sistem Ã¼zerinden haberleÅŸtiÄŸi, darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi ve sonrasÄ±ndaki eylemleri gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi iddianamede yer aldÄ±.