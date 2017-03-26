Hakkari ve Tunceli'deki operasyonlarda 33 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Hakkari'de dÃ¼zenlenenÂ hava destekli operasyonda, Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen 19 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi, iki DoÃ§ka uÃ§aksavar ele geÃ§irildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, dÃ¼n Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde PKK'yaÂ yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. Hava destekli operasyonda Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen 19 PKK mensubu etkisiz hale getirildi, DoÃ§ka uÃ§aksavar silahÄ± ele geÃ§irildi.
BingÃ¶l'Ã¼n KiÄŸÄ± ilÃ§esindeki operasyonda ise PKK Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nakta el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 15 kilogram amonyum nitrat, 200 metre kablo, 50 pil, 2 akÃ¼, 9 mutfak tÃ¼pÃ¼ ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.
Ã–te yandan, 24 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina,Â Zap, AvaÅŸin, Basyan, Kandil ve Hakurk bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtirilen ve 16 hedefin imha edildiÄŸi hava harekatlarÄ±nda, etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 8 olduÄŸu tespit edildi.
TunceliÂ kent merkezine baÄŸlÄ± Tunceli-Erzincan karayolu yakÄ±nÄ±ndaki Kutuderesi bÃ¶lgesinde Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± timlerince, sabah saatlerinde Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Operasyon kapsamÄ±ndaki arama tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile PKK'lÄ±alr arasÄ±nda sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±.
Takviye birliklerin de gÃ¶nderildiÄŸi bÃ¶lgede yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Valilik tarafÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kutu Dere bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca icra edilen operasyon kapsamÄ±nda 14 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ (BTÃ–) mensubu terÃ¶rist silah ve teÃ§hizatÄ±yla birlikte Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irilmiÅŸ olup 1 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak ÅŸekilde yaralanarak tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." bilgisi verildi.
Bulgaristan hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'de oy kullanÄ±lacak sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 140'tan 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi ve Kiril alfabesiyle dilekÃ§e yazma zorunluluÄŸu getirmesi, oy verme merkezleri Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸmasÄ±na neden oldu
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinden Zonguldak'a dÃ¼zenlenen sezonluk uÃ§uÅŸlar baÅŸladÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸlayacak
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "SandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, demokrasimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Atilla TaÅŸ ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hakkari'de ÅŸehit olan askerin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi
TÃœGVA Genel BaÅŸkanÄ± Emanet, vakfÄ±n "yeni nesil odaklÄ±" Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n genÃ§ bir kitle tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini belirterek, bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenecek "GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±"nda birlik ruhunu yaÅŸamak iÃ§in bir araya geleceklerini bildirdi
Hakkari ve Tunceli'de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonlarda 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin iddianameye gÃ¶re, kritik noktalardaki Ã¼yelerin "ByLock" Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in, "Normal telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸenler hizmete ihanet etmiÅŸ olur." talimatÄ± verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n koruma ekibi, TÃ¼rk mÃ¼hendislerince tasarlanan Milli Piyade TÃ¼feÄŸi'nin 5,56 milimetre versiyonunu kullanmaya baÅŸladÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken dÃ¼ÄŸÃ¼n sezonuyla piyasalarÄ±n hareketleneceÄŸini belirterek "2017 dÃ¼ÄŸÃ¼n sezonunda 650 bin Ã§iftimizin evlenmesi ve dÃ¼ÄŸÃ¼nlerin ekonomiye 13 milyar lira katkÄ± saÄŸlamasÄ± bekleniyor" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinlikte aÃ§Ä±kÃ§a CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na kastedilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda 'barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri' bahanesine baÅŸvuran Ä°sviÃ§re hÃ¼kÃ¼metini, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek vermeyi bÄ±rakmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandÄ±
FETÃ–/PDY ile olan iliÅŸkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n Galatasaray KulÃ¼bÃ¼'nden ihraÃ§ edilmemesiyle ilgili hÃ¼kÃ¼metten tepki geldi
Ankara'nÄ±n Ã‡ankaya ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 3'Ã¼ aynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "MÃ¼zakereler iÃ§in de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarÄ±z" dedi
Galatasaray Genel Kurulunda FETÃ–â€™cÃ¼ 5 isim ihraÃ§ edilirken, FETÃ–â€™cÃ¼ Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdemâ€™in ihracÄ± oy Ã§okluÄŸuyla reddedildi