13:25, 26 Mart 2017 Pazar

Hakkari ve Tunceli'deki operasyonlarda 33 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Hakkari ve Tunceli'de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonlarda 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'de dÃ¼zenlenenÂ hava destekli operasyonda, Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen 19 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi, iki DoÃ§ka uÃ§aksavar ele geÃ§irildi. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, dÃ¼n Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde PKK'yaÂ yÃ¶nelik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. Hava destekli operasyonda Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen 19 PKK mensubu etkisiz hale getirildi, DoÃ§ka uÃ§aksavar silahÄ± ele geÃ§irildi. BingÃ¶l'Ã¼n KiÄŸÄ± ilÃ§esindeki operasyonda ise PKK Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nakta el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 15 kilogram amonyum nitrat, 200 metre kablo, 50 pil, 2 akÃ¼, 9 mutfak tÃ¼pÃ¼ ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. Ã–te yandan, 24 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina,Â Zap, AvaÅŸin, Basyan, Kandil ve Hakurk bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtirilen ve 16 hedefin imha edildiÄŸi hava harekatlarÄ±nda, etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 8 olduÄŸu tespit edildi. TUNCELÄ°'DE 14 PKK'LI Ã–LÃœ OLARAK ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ° TunceliÂ kent merkezine baÄŸlÄ± Tunceli-Erzincan karayolu yakÄ±nÄ±ndaki Kutuderesi bÃ¶lgesinde Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± timlerince, sabah saatlerinde Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyon kapsamÄ±ndaki arama tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile PKK'lÄ±alr arasÄ±nda sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±. Takviye birliklerin de gÃ¶nderildiÄŸi bÃ¶lgede yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi. BÄ°R ASKER HAYATÄ° TEHLÄ°KESÄ° OLMAYACAK ÅžEKÄ°LDE YARALANDI Valilik tarafÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kutu Dere bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca icra edilen operasyon kapsamÄ±nda 14 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ (BTÃ–) mensubu terÃ¶rist silah ve teÃ§hizatÄ±yla birlikte Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irilmiÅŸ olup 1 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak ÅŸekilde yaralanarak tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." bilgisi verildi.

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