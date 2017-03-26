Meksika'da gazeteci cinayetlerine protesto

Meksika'nÄ±n baÅŸkentiÂ Meksiko'daÂ yÃ¼zlerce kiÅŸi,Â kadÄ±n gazeteci Miroslava Breach'in kuzey eyaleti Chihuahua'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±ylaÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti.
Son bir ayda Ã¼Ã§ gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z gazeteci ve konuÅŸma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ savunucusu, baÅŸkentte dÃ¼zenledikleri protestoda, "Gazetecileri Ã¶ldÃ¼rmek doÄŸrularÄ± yok etmez" pankartlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±.
Breach'in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ulusal gazete La Jornada'daki sendikadan Judith Calderon, meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini kaydetti.
BaÅŸkent Meksiko'nun yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkenin birÃ§ok kentinde benzer protestolar yapÄ±ldÄ±.
Gazeteci 54 yaÅŸÄ±ndaki Breach, 23 Mart'ta evinin Ã¶nÃ¼nde 8 el ateÅŸ edilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ricardo Monlui adlÄ± gazeteci 19 Mart'ta, Veracruz'da ailesiyle gittiÄŸi restoran Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± 2 el ateÅŸ edilerek katledilmiÅŸti. Guerrero eyaletinde de 2 Mart'ta, serbest gazetecilik yapan Cecilio Pineda Birto, araba yÄ±kama yerinde cinayete kurban gitmiÅŸti.
ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, 1992'den bu yana Meksika'da 38 basÄ±n mensubunun gazetecilik faaliyetleri nedeniyle katledildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–rgÃ¼t, 50 gazetecinin de henÃ¼z belirlenemeyen nedenlerle Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
HÃ¼kÃ¼met, mÃ¼lteci sorunu ve terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in komÅŸularÄ± Pakistan ve BangladeÅŸ'le olan sÄ±nÄ±ra fiziksel bariyer kurmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Yemen'deki "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonunun 2. yldÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle binlerce kiÅŸi Es-Sebin MeydanÄ±'nda toplanarak Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki operasyonlarÄ± protesto etti
Meksika'nÄ±n baÅŸkenti Meksiko'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, kadÄ±n gazeteci Miroslava Breach'in kuzey eyaleti Chihuahua'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti
DEAÅž, Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde 3 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°ngiliz polisi, terÃ¶ristin Londra'daki saldÄ±rÄ±yÄ± tek baÅŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n 82 saniye sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Ã‡in'in Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde delege oylarÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± alan Pekin hÃ¼kÃ¼meti yanlÄ±sÄ± aday Carrie Lam, bÃ¶lgenin yeni dÃ¶nem BaÅŸ YÃ¶neticiliÄŸi gÃ¶revine seÃ§ildi
Gazze'deki Filistin emniyet biriminin Beyt Hanun (Erez) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
7 milyonluk Bulgaristan'da seÃ§menler, yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'den gelmek isteyen Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n engellenmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti
HocalÄ±'da, Ermeni katliamÄ± sonrasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler, Fatihâ€™te dÃ¼zenlenen programla anÄ±ldÄ±
Bern'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki Parlamento MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen "HayÄ±r" mitinginde siyah fon Ã¼zerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ pankartta, baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n" yazÄ±sÄ± yer aldÄ±
Rus bilim adamÄ±, Lalenin anavatanÄ±nÄ±n KÄ±rÄ±m olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
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Esed yÃ¶netimindeki savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, Halep'in Daret el Ä°zza beldesinde bulunan yerleÅŸim yerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
Halep'in kuzey kÄ±rsalÄ±nda muhaliflerin denetiminde bulunan Azez ilÃ§e merkezinde, bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 sivil Ã¶ldÃ¼, 10 sivil yaralandÄ±
Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma kararÄ±nÄ± protesto eden binlerce gÃ¶sterici, bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸe ve terÃ¶r tehditlerine karÅŸÄ± birlikte durulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu