13:36, 26 Mart 2017 Pazar

Meksika'da gazeteci cinayetlerine protesto





Meksika'nÄ±n baÅŸkenti Meksiko'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, kadÄ±n gazeteci Miroslava Breach'in kuzey eyaleti Chihuahua'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meksika'nÄ±n baÅŸkentiÂ Meksiko'daÂ yÃ¼zlerce kiÅŸi,Â kadÄ±n gazeteci Miroslava Breach'in kuzey eyaleti Chihuahua'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±ylaÂ Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti. Son bir ayda Ã¼Ã§ gazetecinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼lkede, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z gazeteci ve konuÅŸma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ savunucusu, baÅŸkentte dÃ¼zenledikleri protestoda, "Gazetecileri Ã¶ldÃ¼rmek doÄŸrularÄ± yok etmez" pankartlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±. Breach'in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ulusal gazete La Jornada'daki sendikadan Judith Calderon, meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini kaydetti. SON BÄ°R AYDA ÃœÃ‡ GAZETECÄ° Ã–LDÃœRÃœLDÃœ BaÅŸkent Meksiko'nun yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkenin birÃ§ok kentinde benzer protestolar yapÄ±ldÄ±. Gazeteci 54 yaÅŸÄ±ndaki Breach, 23 Mart'ta evinin Ã¶nÃ¼nde 8 el ateÅŸ edilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ricardo Monlui adlÄ± gazeteci 19 Mart'ta, Veracruz'da ailesiyle gittiÄŸi restoran Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± 2 el ateÅŸ edilerek katledilmiÅŸti. Guerrero eyaletinde de 2 Mart'ta, serbest gazetecilik yapan Cecilio Pineda Birto, araba yÄ±kama yerinde cinayete kurban gitmiÅŸti. ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, 1992'den bu yana Meksika'da 38 basÄ±n mensubunun gazetecilik faaliyetleri nedeniyle katledildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–rgÃ¼t, 50 gazetecinin de henÃ¼z belirlenemeyen nedenlerle Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

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