'TÃœGVA 4. GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±' yarÄ±n

TÃ¼rkiye GenÃ§lik VakfÄ± (TÃœGVA) Genel BaÅŸkanÄ± Ä°smail Emanet yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da davetli olduÄŸu ve yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek 4. GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.Â
KurulduklarÄ± gÃ¼nden itibaren genÃ§lerin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Emanet, "(Yeni Nesil GenÃ§lik VakfÄ±) mottosuyla genÃ§lerin gÃ¼nÃ¼mÃ¼z ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re ihtiyaÃ§ duyduÄŸu eksiklikleri gidermek adÄ±na aradÄ±ÄŸÄ± samimiyeti sunan bir hareket olduk. GenÃ§lerin vakfÄ±mÄ±za olan yoÄŸun ilgisini ben tam olarak buna baÄŸlÄ±yorum." diye konuÅŸtu.
DÃ¼nyayÄ± deÄŸiÅŸtirmeye inanmÄ±ÅŸ her genci 4. GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±'na davet eden Emanet, Ã¶ncelikli hedeflerinin genÃ§lere maddi ve manevi katkÄ± saÄŸlamak olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸmalarda kitlesel etkilerden ziyade, genÃ§lere bireysel olarak sunduklarÄ± imkanlara ve fÄ±rsatlara odaklandÄ±klarÄ±nÄ± belirten Emanet, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TÃœGVA olarak mevcudiyetlerinin merkezinde yer alan ve genÃ§lik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n vizyonunu belirleyen adalet, ahlak, birlik, iyilik ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k olmak Ã¼zere beÅŸ deÄŸerimiz var. GenÃ§lik hareketimiz bu beÅŸ deÄŸer Ã¼zerine kurulu. Bu Ã§erÃ§evede genÃ§lerin iyiliÄŸine ve faydasÄ±na olabilecek tÃ¼m mecralarda yer alÄ±yoruz. GenÃ§liÄŸe gÃ¼venen ve TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸini genÃ§lerin dinamizmine baÄŸlayan CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan buluÅŸmalarÄ±mÄ±za teÅŸrif ederek bizleri cesaretlendiriyor. TÃ¼rkiye'nin her ÅŸehrinde il ve ilÃ§e temsilciliklerimiz, binlerce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¼yemiz ve yeni nesil odaklÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± takip eden bÃ¼yÃ¼k bir genÃ§lik var. Bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸimiz GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ± ile binlerce gÃ¶nÃ¼llÃ¼mÃ¼z ve Ã¼yemizle birlik ruhunu yaÅŸamak, TÃ¼rkiye'nin genÃ§lik mesajlarÄ±nÄ± sunmak adÄ±na bir araya geliyoruz."
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TÃœGVA Genel BaÅŸkanÄ± Emanet, vakfÄ±n "yeni nesil odaklÄ±" Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n genÃ§ bir kitle tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini belirterek, bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenecek "GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±"nda birlik ruhunu yaÅŸamak iÃ§in bir araya geleceklerini bildirdi
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