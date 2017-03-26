13:53, 26 Mart 2017 Pazar

ErdoÄŸan'dan ÅŸehit ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hakkari'de ÅŸehit olan askerin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hakkari'de ÅŸehit olan askerin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda bulundu. Edinilen bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hakkari'de PKKÂ mensuplarÄ± ile Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Mehmet AcÄ±bucu'nun ailesine telgraf gÃ¶ndererek baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

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