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13:53, 26 Mart 2017 Pazar

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ErdoÄŸan'dan ÅŸehit ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ±
ErdoÄŸan'dan ÅŸehit ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hakkari'de ÅŸehit olan askerin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hakkari'de ÅŸehit olan askerin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda bulundu.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hakkari'de PKKÂ mensuplarÄ± ile Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Mehmet AcÄ±bucu'nun ailesine telgraf gÃ¶ndererek baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.



Ä°lgili Konular ErdoÄŸan Mehmet AcÄ±bucu
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