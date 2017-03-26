14:02, 26 Mart 2017 Pazar

Ãœniversite adaylarÄ±nÄ±n en gÃ¶zde alanlarÄ± belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca (YÃ–K), 28 Mart'ta YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanmadan Ã¶nceÂ Ã¼niversite adaylarÄ±nÄ±n meslek eÄŸilimleri belirlendi.

YÃ–K'Ã¼n geÃ§en yÄ±l hizmete sunduÄŸu ve 2,5 milyonun Ã¼zerinde adayÄ±n ziyaret ettiÄŸi Ã¼niversite tercih rehberi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Program AtlasÄ± (YÃ–K Atlas) verilerine gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l lisans dÃ¼zeyinde Ã¼niversite tercihi yapacaklar, binlerce Ã¼niversite programÄ± arasÄ±nda en Ã§okÂ "hukuk",Â "tÄ±p"Â veÂ "diÅŸ hekimliÄŸi"Â programlarÄ±nÄ± inceledi.

BÄ°N 578 FAKÃœLTE VE YÃœKSEKOKUL Ä°NCELENEBÄ°LÄ°YOR

YÃ–K yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YGS ve LYS'ye hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±ndan baÅŸlayarak, adaylarÄ±n Ã¼niversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinÃ§li karar verebilmesini desteklemek amacÄ±yla geliÅŸtirilen YÃ–K Atlas Sistemi'nde yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki bin 578 fakÃ¼lte ve yÃ¼ksekokul, 10 bin 657 lisans, 10 bin 949 Ã¶n lisans programÄ± incelenebiliyor.Â

EN GÃ–ZDE ALAN "SAÄžLIK"

Verilere gÃ¶re, gerek lisans gerekse Ã¶n lisans seviyesinde, "saÄŸlÄ±k" alanÄ±ndaki mesleklere bÃ¼yÃ¼k bir ilgi olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±l lisans dÃ¼zeyinde Ã¼niversite tercihi yapacaklar binlerce Ã¼niversite programÄ± arasÄ±nda sÄ±rasÄ±yla en Ã§ok "hukuk", "tÄ±p" ve "diÅŸ hekimliÄŸi" alanlarÄ±nÄ± inceledi. "Hukuk" 164 bin, "tÄ±p" 139 bin ve "diÅŸ hekimliÄŸi" 79 bin kez adaylar tarafÄ±ndan incelenen ilk Ã¼Ã§ alan oldu.

SaÄŸlÄ±kla ilgili meslekler dÄ±ÅŸÄ±nda "hukuk", lisans dalÄ±nda adaylarÄ±n en Ã§ok ilgilendiÄŸi alanlar arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer aldÄ±.

GÃ–ZDE ÃœNÄ°VERSÄ°TELER DE BELLÄ° OLDU

YÃ–K Atlas verileri, hangi devlet Ã¼niversitelerinin adaylar tarafÄ±ndan daha Ã§ok incelendiÄŸini de ortaya koydu. Buna gÃ¶re, lisans dÃ¼zeyinde Ä°stanbul Ãœniversitesi 104 bin, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi 87 bin, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi 84 bin kez incelendi. BunlarÄ± sÄ±rasÄ±yla Ä°stanbul Teknik, Marmara, Ankara, Ege, ODTÃœ, Hacettepe ve Gazi Ãœniversiteleri izledi.Â

VAKIF ÃœNÄ°VERSÄ°TELERÄ°

VakÄ±f Ã¼niversitelerinde ise lisans dÃ¼zeyinde en Ã§ok ilgiyi; 36 bin kez incelenen KoÃ§, 32 bin kez incelenen Bilkent ve 26 bin kez incelenen BahÃ§eÅŸehir Ãœniversiteleri Ã§ekti. Bu Ã¼niversiteleri sÄ±rasÄ±yla Yeditepe, Ä°stanbul Bilgi, Ä°stanbul Medipol, SabancÄ±, BaÅŸkent ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ãœniversitesi izledi.Â

YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§ tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l tanÄ±tÄ±lan YÃ–K Atlas Sistemine, Â https://yokatlas.yok.gov.trÂ adresinden ulaÅŸÄ±labiliyor.

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