Ãœniversite adaylarÄ±nÄ±n en gÃ¶zde alanlarÄ± belli oldu

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca (YÃ–K), 28 Mart'ta YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanmadan Ã¶nceÂ Ã¼niversite adaylarÄ±nÄ±n meslek eÄŸilimleri belirlendi.
YÃ–K'Ã¼n geÃ§en yÄ±l hizmete sunduÄŸu ve 2,5 milyonun Ã¼zerinde adayÄ±n ziyaret ettiÄŸi Ã¼niversite tercih rehberi YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Program AtlasÄ± (YÃ–K Atlas) verilerine gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l lisans dÃ¼zeyinde Ã¼niversite tercihi yapacaklar, binlerce Ã¼niversite programÄ± arasÄ±nda en Ã§okÂ "hukuk",Â "tÄ±p"Â veÂ "diÅŸ hekimliÄŸi"Â programlarÄ±nÄ± inceledi.
YÃ–K yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YGS ve LYS'ye hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±ndan baÅŸlayarak, adaylarÄ±n Ã¼niversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinÃ§li karar verebilmesini desteklemek amacÄ±yla geliÅŸtirilen YÃ–K Atlas Sistemi'nde yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki bin 578 fakÃ¼lte ve yÃ¼ksekokul, 10 bin 657 lisans, 10 bin 949 Ã¶n lisans programÄ± incelenebiliyor.Â
Verilere gÃ¶re, gerek lisans gerekse Ã¶n lisans seviyesinde, "saÄŸlÄ±k" alanÄ±ndaki mesleklere bÃ¼yÃ¼k bir ilgi olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±l lisans dÃ¼zeyinde Ã¼niversite tercihi yapacaklar binlerce Ã¼niversite programÄ± arasÄ±nda sÄ±rasÄ±yla en Ã§ok "hukuk", "tÄ±p" ve "diÅŸ hekimliÄŸi" alanlarÄ±nÄ± inceledi. "Hukuk" 164 bin, "tÄ±p" 139 bin ve "diÅŸ hekimliÄŸi" 79 bin kez adaylar tarafÄ±ndan incelenen ilk Ã¼Ã§ alan oldu.
SaÄŸlÄ±kla ilgili meslekler dÄ±ÅŸÄ±nda "hukuk", lisans dalÄ±nda adaylarÄ±n en Ã§ok ilgilendiÄŸi alanlar arasÄ±nda ilk sÄ±rada yer aldÄ±.
YÃ–K Atlas verileri, hangi devlet Ã¼niversitelerinin adaylar tarafÄ±ndan daha Ã§ok incelendiÄŸini de ortaya koydu. Buna gÃ¶re, lisans dÃ¼zeyinde Ä°stanbul Ãœniversitesi 104 bin, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi 87 bin, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi 84 bin kez incelendi. BunlarÄ± sÄ±rasÄ±yla Ä°stanbul Teknik, Marmara, Ankara, Ege, ODTÃœ, Hacettepe ve Gazi Ãœniversiteleri izledi.Â
VakÄ±f Ã¼niversitelerinde ise lisans dÃ¼zeyinde en Ã§ok ilgiyi; 36 bin kez incelenen KoÃ§, 32 bin kez incelenen Bilkent ve 26 bin kez incelenen BahÃ§eÅŸehir Ãœniversiteleri Ã§ekti. Bu Ã¼niversiteleri sÄ±rasÄ±yla Yeditepe, Ä°stanbul Bilgi, Ä°stanbul Medipol, SabancÄ±, BaÅŸkent ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ãœniversitesi izledi.Â
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§ tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l tanÄ±tÄ±lan YÃ–K Atlas Sistemine, Â https://yokatlas.yok.gov.trÂ adresinden ulaÅŸÄ±labiliyor.
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Ãœniversite tercih rehberi YÃ–K Atlas'Ä±n verilerine gÃ¶re, lisans dÃ¼zeyinde Ã¼niversite tercihi yapacak adaylar binlerce Ã¼niversite programÄ± arasÄ±nda en Ã§ok "hukuk", "tÄ±p" ve "diÅŸ hekimliÄŸi" programlarÄ±nÄ± inceledi
GeÃ§en yÄ±l iÃ§erisinde sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik iÃ§in yapÄ±lan sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navdan 60 ile Ã¼zerinde puan alan ve atanamayan adaylar arasÄ±ndan bin 367 ek atama yapÄ±lacak.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil (YÃ–KDÄ°L) SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Antalya'dan Cerablus'a gÃ¶nderilen yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan tÄ±rlar, tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
GeÃ§ kaldÄ±klarÄ± iÃ§in YGS'ye giremeyen Ã¶ÄŸrenciler, KDK'ya baÅŸvuru yaptÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ± 2. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±, bu hafta sonu yapÄ±lacak
Ã–SYM, KPSS Ã¼cretlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Bu yÄ±l yapÄ±lan zamma yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan test bazlÄ± Ã¼cretlendirmeden vazgeÃ§ildi. Ã–SYM YÃ¶netim Kurulunca, KPSS Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ±nda oturum baÅŸÄ±na 40 lira Ã¼cret alÄ±nmasÄ±na karar verildi.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik sistemine geÃ§tiklerini belirterek "Bu yÄ±l 20 bin Ã¶ÄŸretmenin daha alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z, ilana Ã§Ä±ktÄ±k. 10 bin Ã¶ÄŸretmenin de aÄŸustostan sonra alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Ã–SYM'den, 2017 KPSS kÄ±lavuzunda kamuoyuna aÃ§Ä±klanan test bazlÄ± Ã¼cretlendirme konusunun yeniden deÄŸerlendirilerek 27 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce adaylara duyurulacaÄŸÄ± bildirildi
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak. SÄ±nava, 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvurdu
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, YGS gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson Ã§almamalarÄ±nÄ±, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklardan mÃ¼zik aÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Demir, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±navda 350 bin dolayÄ±nda kiÅŸinin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ÃœstÃ¼n zekalÄ± ve yetenekli Ã§ocuklarÄ±n yeteneklerini keÅŸfetmek amacÄ±yla kurulan KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesi'nde, 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±fta okuyan 200 Ã§ocuk eÄŸitim alÄ±yor
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gÃ¼n geÃ§erlilik sÃ¼resinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinden dolayÄ± "geÃ§ici kimlik kartÄ±" veya "kimlik kartÄ± talep belgesi" ile de sÄ±nava girebilecek
Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi kapsamÄ±nda, 2 bin 78 geÃ§ici sÃ¼reli Ã¶ÄŸretici ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± alÄ±nacak
YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±