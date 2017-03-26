GÃ¼ncelleme: 02:16, 27 Mart 2017 Pazartesi

E-postalardaki virÃ¼slerin tehlikesi arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Orta DoÄŸu Teknik Ãœniversitesi (ODTÃœ) Teknokent'de faaliyet gÃ¶steren, siber gÃ¼venlik ve aÄŸ gÃ¼venliÄŸi alanÄ±nda yazÄ±lÄ±m ve donanÄ±m Ã¼reterek destek hizmeti saÄŸlayanÂ Labris NetworksÂ ÅŸirketininÂ "2016 Siber GÃ¼venlik Raporu"na gÃ¶re, e-postalar iÃ§indeki spam virÃ¼slerin azalmasÄ±na karÅŸÄ±n, tehlikeleri artÄ±yor.

Labris Networks Teknoloji DirektÃ¶rÃ¼ (CTO) OÄŸuz YÄ±lmaz yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, geÃ§en yÄ±l spam virÃ¼slerin tÃ¼m e-postalar iÃ§indeki payÄ±nÄ±n 2015'e gÃ¶re yÃ¼zde 5 azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak tehlikenin bÃ¼yÃ¼meye devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â

"E-POSTALARIN TOPLAMDAKÄ° ORANI AZALSA BÄ°LE TEHLÄ°KE NÄ°TELÄ°ÄžÄ° GÃœÃ‡LENÄ°YOR"

YÄ±lmaz, "Ä°stenmeyen e-postalar ve spam virÃ¼slerin daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 42'si Ã§Ã¶p URL, yÃ¼zde 24'Ã¼ spam. Geri kalanÄ± tehlikeli, bilgisayarÄ±nÄ±zÄ± zombi yapmayÄ±, veri Ã§almayÄ± ya da fidye yazÄ±lÄ±m iÃ§in ÅŸifrelemeyi hedefleyen yazÄ±lÄ±mlar. Toplamda oranÄ±, kanunlarÄ±n da etkisiyle yÃ¼zde 5 azalmÄ±ÅŸ ama tehlikesi artmÄ±ÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla zararlÄ± e-postalarÄ±n toplamdaki oranÄ± azalsa bile tehlike niteliÄŸi gÃ¼Ã§leniyor." dedi.

Kaba kuvvetten Ã§ok, amaca yÃ¶nelik akÄ±llÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten YÄ±lmaz, web sitelerinin hizmet dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± amacÄ±yla yapÄ±lan DDoS saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 69 seviyesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, bunlara cevabÄ±n yapay zeka teknolojileriyle verilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

ZOMBÄ° BÄ°LGÄ°SAYAR TEHLÄ°KESÄ°

TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda Ã§oÄŸunlukla Ã¼lke iÃ§indeki "botnet"lerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±lmaz, "Botnet dediÄŸimiz ÅŸey, baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmiÅŸ zombi bilgisayarlar. BunlarÄ±n bir araya getirilip tek bir emir doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸan aÄŸlarÄ± var. 10 bin tane bilgisayar 'ÅŸuraya saldÄ±r' denildiÄŸinde 'botnet'ler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla o hedefe saldÄ±rÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

"GÃœVENLÄ°KTE MÄ°NÄ°MALÄ°ZM ANA UNSURDUR"

YÄ±lmaz, kullanÄ±cÄ±larÄ±n her e-postaya tÄ±klamamasÄ±, beklemedikleri mesajlardaki eklentileri aÃ§mamasÄ± tavsiyelerinde bulunarak, "GÃ¼venlikte minimalizm ana unsurdur." dedi.

Uygulama yÃ¼klenirken gerekli izinlerin kontrol edilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen YÄ±lmaz, "Cep telefonu artÄ±k bilgisayar ama her uygulamayÄ± yÃ¼klÃ¼yoruz. Bunu yaparken hangi yetkileri istiyor ona bakmÄ±yoruz. BakmamÄ±z lazÄ±m. Ã–rneÄŸin Ã§ocuÄŸunuz iÃ§in yÃ¼kleyeceÄŸiniz oyun programÄ± sizden yetkiler talep ediyor, adres defterinize ve mesajlarÄ±nÄ±za eriÅŸmek istiyor, niye eriÅŸmek istesin? Minimalizm prensibi burada da geÃ§erli. KullanÄ±cÄ±lar, bir uygulamaya ihtiyacÄ± olandan fazla yetkiyi vermeyecek, gerekmeyen uygulamayÄ± yÃ¼klemeyecek. TelefonlarÄ±nÄ±, hatta bilgisayarlarÄ±nÄ± uygulamalardan temiz tutacaklar, gerektiÄŸi kadar kullanacaklar." diye konuÅŸtu.