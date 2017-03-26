14:13, 26 Mart 2017 Pazar

FETÃ–'nÃ¼n medya ayaÄŸÄ± yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda aralarÄ±nda Atilla TaÅŸ, OÄŸuz Usluer, BÃ¼lent Ceyhan, Ãœnal TanÄ±k, GÃ¶kÃ§e FÄ±rat Ã‡ulhaoÄŸlu, Ufuk ÅžanlÄ± ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal ileÂ "fuatavni"Â hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilenÂ Said Sefa'nÄ±n da bulunduÄŸu 25'i tutuklu 29 sanÄ±k yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Murat Ã‡aÄŸlak tarafÄ±ndan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ilk iddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n medyayÄ± algÄ± operasyonlarÄ± iÃ§in nasÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±larak, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bizatihi yetiÅŸtirdiÄŸi ve medya iÃ§erisine yerleÅŸtirdiÄŸi ÅŸahÄ±slarÄ±n Ã¶rgÃ¼t lehine nasÄ±l propaganda yaptÄ±klarÄ± ve eylemleri tek tek sÄ±ralanÄ±yor.

Ä°ddianamede, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sosyal medyadaki hesaplarÄ±ndan ''fuatavni'' hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, kapatÄ±lan Meydan gazetesinin yazarÄ± Atilla TaÅŸ, yine kapatÄ±lan ''Rotahaber'' sitesinin sahibi Ãœnal TanÄ±k ile gazeteciler Abdullah KÄ±lÄ±Ã§, Ahmet MemiÅŸ, Ali AkkuÅŸ, Bayram Kaya, BÃ¼lent Ceyhan, BÃ¼nyamin KÃ¶seli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut AydÄ±n, Emre Soncan, GÃ¶kÃ§e FÄ±rat Ã‡ulhaoÄŸlu, Habib GÃ¼ler, Halil Ä°brahim Balta, HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal, HÃ¼seyin AydÄ±n, Muhammed Sait KuloÄŸlu, Muhterem TanÄ±k, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Ã‡Ã¶lgeÃ§en, OÄŸuz Usluer, Seyid KÄ±lÄ±Ã§, Ufuk ÅžanlÄ±, Yakup Ã‡etin ve Yetkin YÄ±ldÄ±z ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor.

TASFÄ°YE SÃœRECÄ°NÄ°N HAKLILIÄžI YÃ–NÃœNDE KAMUOYU OLUÅžTURMAYA Ã‡ALIÅžTI

Ä°ddianamede, sanÄ±kÂ HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n Ã¶rguÌˆt tarafÄ±ndan TSK'nÄ±n uÌˆst duÌˆzey komutanlarÄ±nÄ±n tasfiye edilip Ã¶rguÌˆt mensuplarÄ±nÄ±n yerleÅŸtirilmesi suÌˆrecinde yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±larla tasfiye suÌˆrecinin haklÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nuÌˆnde kamuoyu oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

SanÄ±kÂ Ãœnal TanÄ±k'Ä±n sahibi olduÄŸuÂ ''Rotahaber''Â internet sitesinde FETÃ–'nuÌˆn sÃ¶ylemlerini sÄ±k sÄ±k topluma duyurduÄŸu ve Ã¶rguÌˆtuÌˆn kara propaganda hesabÄ± olan "fuatavni" hesabÄ±na yazÄ±lar yazdÄ±rÄ±lÄ±p paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± topluma ilettiÄŸi anlatÄ±lan iddianamede, ''Buna raÄŸmen resmi kurumlarca talep edildiÄŸinde 'fuatavni' ile ilgili herhangi bir hesap veya kimlik bilgisini vermemiÅŸtir. AlgÄ±ya yÃ¶nelik Rotahaber ile ilgili Ã§ok sayÄ±da tespit, dosya arasÄ±ndadÄ±r. Bu ÅŸekilde Ã¶rguÌˆt adÄ±na algÄ± faaliyetlerinde bulunarak ve Ã¶rguÌˆtuÌˆn kara propaganda hesabÄ± kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n bilgilerini resmi kurumlardan gizleyerek, ÅŸuÌˆphelinin Ã¶rguÌˆt uÌˆyesi olduÄŸu kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.'' deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

"Ã–RGÃœTÃœN AMAÃ‡LARI DOÄžRULTUSUNDA HABER YAPMAYANA BASKI"

Ä°ddianamede, soruÅŸturma kapsamÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenilen 3 kiÅŸinin ifadesinde, ÅŸÃ¼pheli Abdullah KÄ±lÄ±Ã§, BÃ¼lent Ceyhan ve OÄŸuz Usluer'in bir dÃ¶nem gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± HabertÃ¼rk'te Ã¶rgÃ¼t adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t lehine haber yaptÄ±klarÄ± belirtilerek, bu kiÅŸilerin ayrÄ±ca Ã¶rgÃ¼tÃ¼n amaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda haber yapamayan gazetecilere baskÄ± kurduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri kaydediliyor. TanÄ±k Y.Ã‡'nin ifadesinde, bir suÌˆre sonra Radikal gazetesinden ÅŸuÌˆpheli Abdullah KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n HabertÃ¼rk'e haber koordinatÃ¶ruÌˆ olarak atandÄ±ktan sonra kurumun Ã¶rguÌˆtuÌˆn haber kanalÄ± gibi Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, zaman zaman da olmamÄ±ÅŸ olaylarÄ± son dakika olarak girdiklerini ve bu olaylarÄ±n sonradan gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi anlatÄ±lÄ±yor.

''FUATAVNÄ°'' HESABININ KURUCUSUNA AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÃœEBBET

OÌˆzellikle Gezi ParkÄ± olaylarÄ± esnasÄ±nda sosyal medyanÄ±n TÃ¼rkiye'de cÌ§ok etkin kullanÄ±labildigÌ†inin goÌˆrÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve FETOÌˆ acÌ§Ä±sÄ±ndan ise 17-25 AralÄ±k sonrasÄ± suÌˆrecÌ§te algÄ± olusÌ§turulmasÄ± acÌ§Ä±sÄ±ndan sosyal medyanÄ±n etkin sÌ§ekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen iddianamede, Ã¶rguÌˆtuÌˆn sosyal medyada cÌ§ok sayÄ±da propaganda hesabÄ± olmasÄ±na ragÌ†men oÌˆzellikle "fuatavni" adÄ±yla kullanÄ±lan hesabÄ±n, tuÌˆm digÌ†erlerini de kapsayacak sÌ§ekilde sembol haline geldiÄŸi ve oÌˆrguÌˆtuÌˆn yayÄ±n, dedikodu yoÌˆntemiyle yaptÄ±gÌ†Ä± algÄ±yla aynÄ± konularÄ±n esÌ§ zamanlÄ± bu hesapta da isÌ§lendigÌ†inin oÌˆzellikle dikkat cÌ§ekici bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

HesabÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen ve firari olduÄŸu gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan sanÄ±k Said Sefa'nÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sosyal medyadaki propaganda aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± ''fuatavni'' hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu belirtilen iddianamede, sanÄ±k Sefa hakkÄ±nda ''Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek'' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶netmek'' suÃ§undan da 15 yÄ±ldan 22,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.