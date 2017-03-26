14:19, 26 Mart 2017 Pazar

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: SandÄ±ÄŸa gidip gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP Genel BaÅŸkanÄ±Â Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisince EskiÅŸehir'in Sivrihisar ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen mitingde, dedelerinin bulunduÄŸu topraklara geldiÄŸini, Seyyid Mahmud Hayrani ve Nasreddin Hoca'nÄ±n bu topraklardan olduÄŸunu belirterek, ata topraÄŸÄ±nda bulunmaktan memnuniyet duyduÄŸunu belirtti.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu gÃ¼zel Ã¼lkede beraber, huzur iÃ§inde yaÅŸamayÄ± arzu ettiklerini, herkesin iÅŸi, aÅŸÄ± olsun istediklerini anlattÄ±.

ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°NDE BAÅžKAN YARDIMCISI SAYISI BÄ°LGÄ°SÄ° YOK Ä°DDÄ°ASI

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n ne kadar olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir bilgi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡Ä±ktÄ±m dedim ki kaÃ§ tane baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak? 10 mu, 20 mi, 50 mi, 100 mÃ¼? SayÄ± belli deÄŸil. Diyorlar ki '1, 2, bilemedin 3.' Nerede yazÄ±yor? Bunu sÃ¶yleyen kiÅŸiye buradan soruyorum, 'Anayasaya deÄŸiÅŸikliÄŸinde baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± en fazla 3 tane olacak' diye bir ifade varsa ben Ã¶ÄŸrenmek isterim. BaktÄ±m yok. Olur ya bir daha baktÄ±m, yine yok. Anayasa metninde ne 1, ne 2, ne 3, ne 5, ne 100 ne bin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± sayÄ±sÄ± hiÃ§ yer almÄ±yor. Kimin keyfine baÄŸlÄ±, bir kiÅŸinin keyfine baÄŸlÄ±, bir kiÅŸinin arzusuna baÄŸlÄ±. Bir kiÅŸi istediÄŸi kadar baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± tayin edecek."

Bir kiÅŸi mi bÃ¼yÃ¼k 80 milyon mu bÃ¼yÃ¼k, bir kiÅŸinin aklÄ± mÄ± yeter 80 milyonun aklÄ± mÄ± yeter, her ÅŸeye bir kiÅŸi mi karar versin, yoksa millet mi karar versin? O zaman sandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, demokrasimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z ve hep birlikte 'HayÄ±r' oyumuzu bir bayram havasÄ± iÃ§inde kullanacaÄŸÄ±z ve evimize huzur iÃ§inde dÃ¶neceÄŸiz. DiyeceÄŸiz ki 'Demokrasiyi yok etmek istediler, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini almak istediler, birlikteliÄŸimizi bozmak istediler, gerginlik yaratmak istediler ama biz buna izin vermedik.' 'NasÄ±l izin vermeyeceÄŸiz?' HayÄ±r oyumuzu kullanarak, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yaparak 'Buna izin vermedik' diyeceÄŸiz."Â