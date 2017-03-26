KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: SandÄ±ÄŸa gidip gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z

CHP Genel BaÅŸkanÄ±Â Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisince EskiÅŸehir'in Sivrihisar ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen mitingde, dedelerinin bulunduÄŸu topraklara geldiÄŸini, Seyyid Mahmud Hayrani ve Nasreddin Hoca'nÄ±n bu topraklardan olduÄŸunu belirterek, ata topraÄŸÄ±nda bulunmaktan memnuniyet duyduÄŸunu belirtti.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu gÃ¼zel Ã¼lkede beraber, huzur iÃ§inde yaÅŸamayÄ± arzu ettiklerini, herkesin iÅŸi, aÅŸÄ± olsun istediklerini anlattÄ±.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n ne kadar olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir bilgi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ã‡Ä±ktÄ±m dedim ki kaÃ§ tane baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak? 10 mu, 20 mi, 50 mi, 100 mÃ¼? SayÄ± belli deÄŸil. Diyorlar ki '1, 2, bilemedin 3.' Nerede yazÄ±yor? Bunu sÃ¶yleyen kiÅŸiye buradan soruyorum, 'Anayasaya deÄŸiÅŸikliÄŸinde baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± en fazla 3 tane olacak' diye bir ifade varsa ben Ã¶ÄŸrenmek isterim. BaktÄ±m yok. Olur ya bir daha baktÄ±m, yine yok. Anayasa metninde ne 1, ne 2, ne 3, ne 5, ne 100 ne bin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± sayÄ±sÄ± hiÃ§ yer almÄ±yor. Kimin keyfine baÄŸlÄ±, bir kiÅŸinin keyfine baÄŸlÄ±, bir kiÅŸinin arzusuna baÄŸlÄ±. Bir kiÅŸi istediÄŸi kadar baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± tayin edecek."
Bir kiÅŸi mi bÃ¼yÃ¼k 80 milyon mu bÃ¼yÃ¼k, bir kiÅŸinin aklÄ± mÄ± yeter 80 milyonun aklÄ± mÄ± yeter, her ÅŸeye bir kiÅŸi mi karar versin, yoksa millet mi karar versin? O zaman sandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, demokrasimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z ve hep birlikte 'HayÄ±r' oyumuzu bir bayram havasÄ± iÃ§inde kullanacaÄŸÄ±z ve evimize huzur iÃ§inde dÃ¶neceÄŸiz. DiyeceÄŸiz ki 'Demokrasiyi yok etmek istediler, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini almak istediler, birlikteliÄŸimizi bozmak istediler, gerginlik yaratmak istediler ama biz buna izin vermedik.' 'NasÄ±l izin vermeyeceÄŸiz?' HayÄ±r oyumuzu kullanarak, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yaparak 'Buna izin vermedik' diyeceÄŸiz."Â
Bulgaristan hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'de oy kullanÄ±lacak sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 140'tan 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi ve Kiril alfabesiyle dilekÃ§e yazma zorunluluÄŸu getirmesi, oy verme merkezleri Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸmasÄ±na neden oldu
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinden Zonguldak'a dÃ¼zenlenen sezonluk uÃ§uÅŸlar baÅŸladÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸlayacak
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "SandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, demokrasimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Atilla TaÅŸ ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hakkari'de ÅŸehit olan askerin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi
TÃœGVA Genel BaÅŸkanÄ± Emanet, vakfÄ±n "yeni nesil odaklÄ±" Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n genÃ§ bir kitle tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini belirterek, bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenecek "GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±"nda birlik ruhunu yaÅŸamak iÃ§in bir araya geleceklerini bildirdi
Hakkari ve Tunceli'de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonlarda 33 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin iddianameye gÃ¶re, kritik noktalardaki Ã¼yelerin "ByLock" Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in, "Normal telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸenler hizmete ihanet etmiÅŸ olur." talimatÄ± verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n koruma ekibi, TÃ¼rk mÃ¼hendislerince tasarlanan Milli Piyade TÃ¼feÄŸi'nin 5,56 milimetre versiyonunu kullanmaya baÅŸladÄ±
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken dÃ¼ÄŸÃ¼n sezonuyla piyasalarÄ±n hareketleneceÄŸini belirterek "2017 dÃ¼ÄŸÃ¼n sezonunda 650 bin Ã§iftimizin evlenmesi ve dÃ¼ÄŸÃ¼nlerin ekonomiye 13 milyar lira katkÄ± saÄŸlamasÄ± bekleniyor" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinlikte aÃ§Ä±kÃ§a CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na kastedilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda 'barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri' bahanesine baÅŸvuran Ä°sviÃ§re hÃ¼kÃ¼metini, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek vermeyi bÄ±rakmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandÄ±
FETÃ–/PDY ile olan iliÅŸkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n Galatasaray KulÃ¼bÃ¼'nden ihraÃ§ edilmemesiyle ilgili hÃ¼kÃ¼metten tepki geldi
Ankara'nÄ±n Ã‡ankaya ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 3'Ã¼ aynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, bir kiÅŸi yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "MÃ¼zakereler iÃ§in de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarÄ±z" dedi
Galatasaray Genel Kurulunda FETÃ–â€™cÃ¼ 5 isim ihraÃ§ edilirken, FETÃ–â€™cÃ¼ Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdemâ€™in ihracÄ± oy Ã§okluÄŸuyla reddedildi