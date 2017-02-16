Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§men sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki temsilciliklerde ve gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi yarÄ±n baÅŸlayacak.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±na yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re,Â yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler halk oylamasÄ± iÃ§in yarÄ±ndan itibaren sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸlayacak.
Oy verme yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 9 Nisan'a, gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda ise 16 Nisan'a kadar sÃ¼recek. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 57 Ã¼lkede, 120 temsilcilikte oy kullanÄ±lacak.
YarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gidilecek Ã¼lkeler, Almanya, Avusturya, BelÃ§ika, Fransa, Danimarka ve Ä°sviÃ§re olacak. Bu Ã¼lkelerde oy verme iÅŸlemi 9 Nisan'a kadar devam edecek.
Almanya'da 13, Avusturya'da Ã¼Ã§, BelÃ§ika'da iki, Fransa'da altÄ±, Danimarka'da bir, Ä°sviÃ§re'de Ã¼Ã§ temsilcilikte sandÄ±k kurulacak.
Oy verme iÅŸlemiÂ ABD'de 1 Nisan, BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 6 Nisan, KKTC ve Hollanda'da 5 Nisan, Ä°talya ve Suudi Arabistan'da 7 Nisan, Yunanistan ve Rusya'da 8 Nisan'da baÅŸlayacak, 9 Nisan'a kadar devam edecek. Japonya, Ã‡in ve GÃ¼ney Afrika'da ise sadece 9 Nisan'da oy verilebilecek.
VatandaÅŸlar ayrÄ±ca Sarp, Ä°psala, KapÄ±kule, Hamzabeyli, Dilucu, DerekÃ¶y karayolu gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±, ÅžakirpaÅŸa, EsenboÄŸa, Antalya, Ã‡ardak, EskiÅŸehir, ElazÄ±ÄŸ, Gaziantep, Hatay, AtatÃ¼rk, Sabiha GÃ¶kÃ§en, Adnan Menderes, Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun, Trabzon, Zonguldak havalimanÄ± gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ± ile KuÅŸadasÄ±, AyvalÄ±k, Derince, Mersin, TaÅŸucu, Marmaris, Samsun liman gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy kullanabilecek.
GÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda yarÄ±n saat 08.00'de baÅŸlayacak oy verme iÅŸlemi, 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sÃ¼recek.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda sandÄ±k kurulacak Ã¼lkeler ve temsilcilikler ile oy verme tarihleri ise ÅŸÃ¶yle:
"ABD - Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Boston ve Miami baÅŸkonsolosluklarÄ± / 1-9 Nisan 2017.
Almanya - Berlin, Stuttgart, Frankfurt, DÃ¼sseldorf, KÃ¶ln, Essen, MÃ¼nih, MÃ¼nster, Hannover, Karslruhe, Hamburg, NÃ¼rnberg ve Mainz BaÅŸkonsolosluklarÄ± / 27 Mart-9 Nisan 2017.
Arnavutluk - Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Avustralya - Kanberra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile Melburne ve Sidney BaÅŸkonsolosluklarÄ± / 31 Mart-9 Nisan 2017.
Avusturya - Viyana, Salzburg ve Bregenz BaÅŸkonsolosluklarÄ± / 27 Mart-09 Nisan 2017.
Azerbaycan - BakÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile Gence ve NahÃ§Ä±van BaÅŸkonsolosluklarÄ± / 9 Nisan 2017.
Bahreyn - Manama BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
BelÃ§ika - Anvers ve BrÃ¼ksel baÅŸkonsolosluklarÄ± / 27 Mart-9 Nisan 2017.
BirleÅŸik Arap Emirlikleri - Abu Dhabi BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Dubai BaÅŸkonsolosluÄŸu / 8-9 Nisan 2017.
BirleÅŸik KrallÄ±k - Londra ve Edinburg BaÅŸkonsolosluklarÄ± / 6-9 Nisan 2017.
Bosna Hersek - Saraybosna BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 8-9 Nisan 2017.
Bulgaristan - Sofya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Filibe ve Burgaz BaÅŸkonsolosluklarÄ± / 7-9 Nisan 2017.
Cezayir - Cezayir BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 8-9 Nisan 2017.
Ã‡ek Cumhuriyeti - Prag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Ã‡in Halk Cumhuriyeti - Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Åžanghay, Hong Kong ve Guangzhou BaÅŸkonsolosluklarÄ± / 9 Nisan 2017.
Danimarka - Kopenhag BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 27 Mart-9 Nisan 2017.
Finlandiya - Helsinki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 8-9 Nisan 2017.
Fransa - Paris, Strazburg, Lyon, Marsilya, Nantes ve Bordeaux BaÅŸkonsolosluklarÄ± / 27 Mart-9 Nisan 2017.
GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti - Pretorya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
GÃ¼rcistan - Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Batum BaÅŸkonsolosluÄŸu / 9 Nisan 2017.
Hollanda - Rotterdam, Amsterdam ve Deventer BaÅŸkonsolosluklarÄ± / 5-9 Nisan 2017.
Irak - BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Erbil BaÅŸkonsolosluÄŸu / 8-9 Nisan 2017.
Ä°ran - Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Tebriz, Urumiye baÅŸkonsolosluklarÄ± / 9 Nisan 2017.
Ä°rlanda - Dublin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Ä°spanya - Madrid BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Barcelona BaÅŸkonsolosluÄŸu / 9 Nisan 2017.
Ä°srail - Telaviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 8-9 Nisan 2017.
Ä°sveÃ§ - Stockholm BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 8-9 Nisan 2017.
Ä°sviÃ§re - Bern BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, ZÃ¼rih ve Cenevre BaÅŸkonsolosluÄŸu / 27 Mart-9 Nisan 2017.
Ä°talya - Roma BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Milano BaÅŸkonsolosluÄŸu / 7-9 Nisan 2017.
Japonya - Tokyo BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Kanada - Ottava BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Toronto, Vancouver ve Montreal BaÅŸkonsolosluÄŸu / 7-9 Nisan 2017.
Katar - Doha BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Kazakistan - Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, AlmatÄ± ve Aktau baÅŸkonsolosluklarÄ± / 8-9 Nisan 2017.
KÄ±rgÄ±zistan - BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 8-9 Nisan 2017.
Kosova - PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Prizren BaÅŸkonsolosluÄŸu / 9 Nisan 2017.
Kuveyt - Kuveyt BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
KKTC - LefkoÅŸa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 5-9 Nisan 2017.
LÃ¼bnan - Beyrut BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
LÃ¼ksemburg - LÃ¼ksemburg BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 29 Mart-9 Nisan 2017.
Macaristan - BudapeÅŸte BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Makedonya - ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 8-9 Nisan 2017.
MÄ±sÄ±r - Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Ä°skenderiye BaÅŸkonsolosluÄŸu / 9 Nisan 2017.
NorveÃ§ - Oslo BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 1-9 Nisan 2017.
Ã–zbekistan - TaÅŸkent BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Polonya - VarÅŸova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Romanya - BÃ¼kreÅŸ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, KÃ¶stence BaÅŸkonsolosluÄŸu / 6-9 Nisan 2017.
Rusya - Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Kazan, Novorossiysk ve St.Petersburg baÅŸkonsolosluklar / 8-9 Nisan 2017.
Singapur - Singapur BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Sudan - Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Suudi Arabistan - Riyad BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Cidde BaÅŸkonsolosluÄŸu / 7-9 Nisan 2017.
Tayland - Bangkok BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
TÃ¼rkmenistan - AÅŸkabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 7-9 Nisan 2017.
Ukrayna - Kiev BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Odessa BaÅŸkonsolosluÄŸu / 9 Nisan 2017.
Umman - Muskat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
ÃœrdÃ¼n - Amman BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Yeni Zelanda - Wellington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi / 9 Nisan 2017.
Yunanistan - Atina-Pire, Selanik, Rodos ve GÃ¼mÃ¼lcine BaÅŸkonsolosluklarÄ± / 8-9 Nisan 2017."
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