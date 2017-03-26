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16:23, 26 Mart 2017 Pazar
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15:47, 26 Mart 2017 Pazar

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Yemen'de "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonu protestosu
Yemen'de

Yemen'deki "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonunun 2. yldÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle binlerce kiÅŸi Es-Sebin MeydanÄ±'nda toplanarak Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki operasyonlarÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'de baÅŸlatÄ±lan "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonunun 2. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkent Sana'da binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla miting dÃ¼zenlendi.
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Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki operasyonlarÄ± protesto eden Husi ve Yemen'in devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih taraftarlarÄ±, Es-Sebin MeydanÄ±'nda toplandÄ±.

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Ä°lgili Konular Yemen KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±
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