15:47, 26 Mart 2017 Pazar

Yemen'de "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonu protestosu





Yemen'deki "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonunun 2. yldÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle binlerce kiÅŸi Es-Sebin MeydanÄ±'nda toplanarak Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki operasyonlarÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'de baÅŸlatÄ±lan "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonunun 2. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla baÅŸkent Sana'da binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla miting dÃ¼zenlendi. Â Â Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki operasyonlarÄ± protesto eden Husi ve Yemen'in devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih taraftarlarÄ±, Es-Sebin MeydanÄ±'nda toplandÄ±. Â

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