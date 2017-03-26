15:57, 26 Mart 2017 Pazar

Hindistan'dan Pakistan ve BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na bariyer

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'Ä±n komÅŸularÄ± Pakistan ve BangladeÅŸ'le olan sÄ±nÄ±ra mÃ¼lteci sorunu ve terÃ¶rle mÃ¼cadele amacÄ±yla yakÄ±n gelecekte fiziksel bariyer yerleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yerel basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Rajnath Singh, Madhya PradeÅŸ eyaletinin Tekanpur bÃ¶lgesindeki SÄ±nÄ±r GÃ¼venlik Akademisi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Hint hÃ¼kÃ¼metinin mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa sÃ¼redeÂ Pakistan ve BangladeÅŸ'e olan sÄ±nÄ±r boyunca fiziksel bariyer kuracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Singh, "Bu Hindistan'Ä±n terÃ¶re karÅŸÄ± ve mÃ¼lteci problemiyle mÃ¼cadelede attÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k adÄ±m olabilir." ifadesini kullandÄ±.

SINIRLA Ä°LGÄ°LÄ° PLAN SOSYAL MEDYADA PAYLAÅžILDI

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Singh, Hindistan hÃ¼kÃ¼metinin, Pakistan ile olanÂ sÄ±nÄ±rÄ±n engebeli bÃ¶lgelerinde sÄ±zmalarÄ± engellemek iÃ§in teknolojik Ã§Ã¶zÃ¼mlere baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BakanlÄ±k, sÄ±nÄ±rla ilgili planÄ± daha sonra sosyal medya hesabÄ±ndan da paylaÅŸtÄ±. Twitter'da paylaÅŸÄ±lan mesajda, "Merkezi hÃ¼kÃ¼met sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in yeni bir yol haritasÄ± Ã§izmiÅŸtir. BangladeÅŸ ve Pakistan ile sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±Â sÄ±zdÄ±rmaz yapmayÄ± planlÄ±yoruz." ifadesine yer verildi.