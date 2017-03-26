Zonguldak-DÃ¼sseldorf uÃ§ak seferleri baÅŸladÄ±

Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinden Zonguldak'a dÃ¼zenlenen sezonluk uÃ§uÅŸlar baÅŸladÄ±.
Yaz sezonu uÃ§uÅŸlarÄ± kapsamÄ±ndaÂ DÃ¼sseldorfÂ kentinden havalanan ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak gurbetÃ§ileri taÅŸÄ±yan Alman havayolu ÅŸirketiÂ Germania'ya ait uÃ§ak, 121 yolcusuyla Ã‡aycuma ilÃ§esine baÄŸlÄ± Saltukova beldesindekiÂ ZonguldakÂ HavalimanÄ±'na indi.
Yolcular, havalimanÄ±nda yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§iÃ§eklerle karÅŸÄ±landÄ±.
Zonguldak HavalimanÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan Ã–zÅŸahin, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sezonun ilk uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n sorunsuz ÅŸekilde iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
UÃ§uÅŸlarÄ±n kasÄ±m ayÄ± sonuna kadar devam edeceÄŸini ifade eden Ã–zÅŸahin, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ä°lk seferimizi bugÃ¼n itibarÄ±yla baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduk. Ä°nÅŸallah bugÃ¼nden sonra her ÅŸey daha gÃ¼zel olacak. BugÃ¼n inen uÃ§akta bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. BugÃ¼n iÃ§in gelen yolcu sayÄ±sÄ± 121, giden yolcu sayÄ±mÄ±z ise 125'tir. Gelen yolcularÄ±n memnuniyetini ve dualarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Ä°nÅŸallah bu memnuniyet ve dualar eksik olmaz. GurbetÃ§ilerimize saygÄ±larÄ±mÄ± sevgilerimi gÃ¶nderiyorum."
HavalimanÄ±na inen uÃ§ak, daha sonra 125 yolcusuyla DÃ¼sseldorf'a hareket etti.
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Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinden Zonguldak'a dÃ¼zenlenen sezonluk uÃ§uÅŸlar baÅŸladÄ±
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