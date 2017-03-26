16:09, 26 Mart 2017 Pazar

Bulgaristan seÃ§iminde TÃ¼rklere sandÄ±k oyunu | VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BulgaristanÂ hÃ¼kÃ¼metinin TÃ¼rkiye'de 140'tan fazla olan sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyleÂ oy verme merkezleriÂ Ã¶nÃ¼ndeÂ uzun kuyruklarÂ oluÅŸtu.

Ãœlkede bugÃ¼n yapÄ±lan parlamento seÃ§imlerinde, TÃ¼rkiye'de 140'tan fazla olan sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ±n 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi sabahÄ±n erken saatlerinde oy verme merkezleri Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸmasÄ±na neden oldu.

Bulgaristan Merkez SeÃ§im Kurulunun oy kullanma iÅŸlemlerinin baÅŸlamasÄ±na Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re kala AB dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¼lkelerde oy vereceklerin sandÄ±k baÅŸÄ±nda Kiril alfabesiyle dilekÃ§e doldurmasÄ± ÅŸartÄ± getirmesi, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Bulgaristan vatandaÅŸÄ± binlerce seÃ§menin tepkisine neden oldu.

SandÄ±k baÅŸÄ±nda doldurulmasÄ± gereken bu dilekÃ§eler, Kiril alfabesini bilmeyen Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n zorluk yaÅŸamasÄ±na neden olacaÄŸÄ±ndan oy kullanÄ±mÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±racak.

Bu durum TÃ¼rkiye'deki binlerce Ã§ifte vatandaÅŸÄ±n da oy kullanmasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§leÅŸtirmesinin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'deki sandÄ±klardan daha az sayÄ±da oy Ã§Ä±kmasÄ±na neden olacak.

BulgaristanlÄ±lar, yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'den gelmek isteyen Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n engellenmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde genel seÃ§im iÃ§in oy kullanÄ±yor.

Bulgaristan'da yerel saatle 07.00'de baÅŸlayan oy verme iÅŸleminde sandÄ±klar akÅŸam 20.00'de kapanacak.

ZÄ°K'e gÃ¶re, Ã¼lkede 6 milyon 500 bin kayÄ±tlÄ± seÃ§men bulunuyor. Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 35'i TÃ¼rkiye'de olmak Ã¼zere 70 Ã¼lkedeki 371 noktada sandÄ±k bulunacak.

Ä°stanbul'da 'Kiril alfabesiyle dilekÃ§e' yoÄŸunluÄŸu

Bulgaristan'daki parlamento seÃ§imleri iÃ§in Ä°stanbul genelinde 7 sandÄ±k kuruldu.

Ä°stanbul'da yaÅŸayan Ã§ifte vatandaÅŸlar, saat 07.00'de aÃ§Ä±lan sandÄ±klarda Bulgaristan'dan gelen gÃ¶revliler nezaretinde oy kullanmaya baÅŸladÄ±.Â

SandÄ±klarÄ±n yetersiz kalmasÄ± ve Bulgaristan SeÃ§im Kurulunca parlamento seÃ§imlerinde AB Ã¼yesi Ã¼lkeler dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanacaklara Kiril alfabesiyle sandÄ±k kurulu Ã¶nÃ¼nde dilekÃ§e yazma mecburiyeti getirilmesi, sandÄ±k baÅŸlarÄ±nda yoÄŸunluÄŸa neden oluyor.

Bu arada, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi mobil bÃ¼felerle seÃ§menlere ikramlarda bulunuyor.

"SandÄ±ktan sandÄ±ÄŸa otobÃ¼slerle insan taÅŸÄ±yoruz"

AvcÄ±lar'da oy kullanan ve bÃ¶lgedeki vatandaÅŸlarÄ±n oyunu rahat kullanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Bulgaristan gÃ¶Ã§meni, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Meclis Ãœyesi Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu BaÅŸkan Vekili Mehmet Ã–zgÃ¼r, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkelerindeki erken seÃ§im nedeniyle oy kullanmak iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na geldiklerini sÃ¶yledi.Â

Ã–zgÃ¼r, daha Ã¶nce TÃ¼rkiye genelinde 141 sandÄ±k kurulurken, bu kez sayÄ±nÄ±n 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"1989'da yaklaÅŸÄ±k 500 bin Bulgaristan'dan TÃ¼rkiye'ye gÃ¶Ã§ oldu. Buna raÄŸmen gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi Bulgar zulmÃ¼yle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. AvcÄ±lar'daki sayÄ± E-5'e kadar taÅŸmÄ±ÅŸ. TÃ¼rkiye'de Ã§ifte vatandaÅŸ olarak oy kullanabilen 350 bin Bulgaristan gÃ¶Ã§meni var. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor. Biz vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼mÃ¼yle oy kullanabilmesi iÃ§in yoÄŸunluÄŸa gÃ¶re sandÄ±ktan sandÄ±ÄŸa otobÃ¼slerle insan taÅŸÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z oyunu kullanabilecek."

Semra EyÃ¼poÄŸlu da talebin fazla olmasÄ± ve dilekÃ§elerin tek tek Kiril alfabesiyle yazÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n izdihama yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"Olaylar nedeniyle TÃ¼rkiye'de oy kullanmak zorunda kaldÄ±k"

Edirne'de Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ± konsoloslukta, KÄ±rklareli'de ise TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi Lisesinde saat 07.00'den itibaren sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.Â

Ä°lk oyu kullanan Zaid YÄ±lmaz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seÃ§imlerin Bulgaristan'a hayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu olmasÄ± temennisinde bulundu.



Bulgaristan'da gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iktidarÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± istediklerini belirten YÄ±lmaz, Ã¼lkede seÃ§menlere yÃ¶nelik yapÄ±lan baskÄ±larÄ± ise kabul etmediklerini sÃ¶yledi.



SeÃ§imlerde ailesiyle Bulgaristan'da oy kullanmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak son olaylar nedeniyle TÃ¼rkiye'de oy kullanmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± anlatan YÄ±lmaz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



''Ailemle birlikte Bulgaristan'a gidebilirdim ama son olaylar benim gibi birÃ§ok kiÅŸiyi durdurdu. Bize bu imkanÄ± vermedi. Bunlar Ã¼zÃ¼cÃ¼ olaylar, insanlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmamasÄ± gerekiyor. Bunu da devletin garanti etmesi gerekiyor. Bulgaristan'da barÄ±ÅŸÄ±, refahÄ± ve huzuru istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ huzursuz gÃ¼nlerini Ã§ok yaÅŸadÄ±k. Huzursuz gÃ¼nlerini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ± TÃ¼rkiye'deyiz."Â

"Demokratik haklarÄ±nÄ± kullanamÄ±yorlar"

Kocaeli'de yaÅŸayan Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ± da oy kullanmak iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

Balkan TÃ¼rkleri KÃ¼ltÃ¼r ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (Bal-TÃ¼rk) Genel BaÅŸkanÄ± Bayram Ã‡olakoÄŸlu, sandÄ±k kÄ±sÄ±tlamasÄ± nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°nsanlar demokratik haklarÄ±nÄ± kullanamÄ±yorlar." dedi.

VatandaÅŸlardan dilekÃ§e uygulamasÄ±na tepki

Ä°zmit AtatÃ¼rk Ortaokulu'nda saat 07.00'den itibaren sandÄ±k baÅŸÄ±na giden Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ±, Bulgaristan Merkez SeÃ§im Kurulunca, genel seÃ§imlerde AB Ã¼yesi Ã¼lkeler dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanacaklara getirilen Kiril alfabesiyle sandÄ±k kurulu Ã¶nÃ¼nde dilekÃ§e yazma uygulamasÄ±na tepki gÃ¶steriyor.

VatandaÅŸlardan ErdinÃ§ BilaloÄŸlu, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, oy kullanmak iÃ§in Sakarya'dan geldiklerini belirterek, sabah 08.00'de yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± ancak hala oy kullanamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Oy kullanmak iÃ§in okula geldiklerinde gÃ¶revlilerce beyannamelerin iÃ§eride doldurulmasÄ± gerektiÄŸini ilettiÄŸini anlatan BilaloÄŸlu, "Bizde beyannameler hazÄ±rdÄ±. Ä°Ã§eride yardÄ±mcÄ± oluyorlar ama iÃ§eride doldurmayla dÄ±ÅŸarÄ±da doldurmanÄ±n bir anlamÄ± yok. Ä°Ã§eride beyanname doldurmayla oy kullanma iÅŸlemini yavaÅŸlatÄ±yorlar. Her dÃ¶nemde bir deÄŸiÅŸiklik oluyor. Daha Ã¶nce bildiÄŸim kadarÄ±yla TÃ¼rkiye'ye 136 sandÄ±k geliyordu. Åžu anda sadece 35 sandÄ±k geldiÄŸini Ã¶ÄŸrendik. Sakarya'da 2 sandÄ±k aÃ§Ä±lÄ±yordu ÅŸimdi Ä°zmit'te tek sandÄ±k aÃ§Ä±ldÄ±. Herkes sabretmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Biz Bulgaristan'Ä± seviyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bulgaristan'daki soydaÅŸlara katkÄ± saÄŸlamak iÃ§in burada olduklarÄ±nÄ± anlatan BilaloÄŸlu, "Bizim oy kullanmamÄ±zÄ± engelliyorlar, yavaÅŸlatÄ±yorlar. Neresi bunun demokrasi neresi bunun hak hukuk? Ben onu sormak istiyorum. Gelsinler onu izah etsinler. Meydanlara Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda hak hukuktan ve demokrasiden bahsediyorlar ama gelsinler burada gÃ¶rsÃ¼nler. Bu kadar insan, yaÅŸlÄ±lar var, herkes oy kullanmak iÃ§in geldi. Burada engellerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Kiril alfabesini doldurmakta genÃ§ler ve yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±z zorlanÄ±yor. AmaÃ§larÄ± belli, insanlarÄ±n oy kullanmamasÄ± iÃ§in ellerinden geleni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kimler ne iÃ§in bunu yapÄ±yorlar?" ifadesini kullandÄ±.Â

"20 yÄ±l Ã¶ncesine dÃ¶ndÃ¼k"Â

Hamit Ã–ztÃ¼rk ise yaklaÅŸÄ±k 2 saattir sÄ±rada olduÄŸunu dile getirerek, 20 yÄ±l Ã¶nceye dÃ¶ndÃ¼klerini ifade etti.Â

Oy kullanmak iÃ§in daha ne kadar bekleyeceklerinin de belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã–ztÃ¼rk, "SandÄ±ÄŸa 3 metre mesafe var ama o mesafenin geÃ§mesi belki 1 saat sÃ¼recek. 5 saatte 1 oy atacaÄŸÄ±z. 21. yÃ¼zyÄ±ldayÄ±z, teknoloji Ã§aÄŸÄ±ndayÄ±z. Bunlar ilkel ÅŸeyler, bunlarÄ± aÅŸmak lazÄ±m." dedi.Â

VatandaÅŸlardan Orhan Åženkurt da Bilecik'ten oy kullanmak iÃ§in Ä°zmit'e geldiklerini belirterek, burada yoÄŸun bir kalabalÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bulgaristan hÃ¼kÃ¼metinin sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ±ndan dolayÄ± yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Åženkurt, "Demokrasiden bahseden bir Ã¼lke olarak Bulgaristan, neden bu sandÄ±klarÄ± kÄ±sÄ±tladÄ±? UmarÄ±m bir sonraki seÃ§imlerde en azÄ±ndan bÃ¶yle bir zorluk Ã§Ä±kartÄ±lmaz. Oy kullanmak doÄŸal haktÄ±r. Fakat bu oy kullanma iÅŸinde zorluk Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± Bulgaristan'a yakÄ±ÅŸmÄ±yor. AB Ã¼yesi bir Ã¼lkeye bunu yakÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

"Huzur iÃ§inde oy kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z"

Yalova'daki Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ± da Bulgaristan'daki genel seÃ§imler iÃ§in oy kullanmak Ã¼zere sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

Yalova Balkan GÃ¶Ã§menleri EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (Bal-GÃ¶Ã§) BaÅŸkanÄ± LÃ¼tfi Ã–zgÃ¼r, Kiril alfabesiyle form doldurulmasÄ±nÄ±n zorluÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "Maalesef kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta TÃ¼rkiye'ye gelenler, 27 sene Ã¶nce gelenler, bugÃ¼n oy kullanÄ±yorlar fakat Bulgarca bilmiyorlar. Beyannameler Kiril alfabesi. Bu bir Ã§ile, bize yapÄ±lan bir zulÃ¼m ama biz yÄ±lmadan usanmadan Ã§illere gÃ¶ÄŸÃ¼s geren bir toplumuz. BugÃ¼n de sabahtan akÅŸama kadar huzur iÃ§inde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n oy kullanmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Â

DilekÃ§e yazamayan bazÄ± vatandaÅŸlar oy kullanamadÄ±

KÄ±rklareli'nde yaÅŸayan Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, Bulgaristan'daki genel seÃ§imler iÃ§in oy kullanma iÅŸlemleri devam ediyor.Â

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi Lisesinde 07.00'den itibaren sandÄ±k baÅŸÄ±na giden Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ±, Bulgaristan Merkez SeÃ§im Kurulunca, genel seÃ§imlerde AB Ã¼yesi Ã¼lkeler dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanacaklara getirilenÂ Kiril alfabesiyle sandÄ±k kurulu Ã¶nÃ¼ndeÂ dilekÃ§e yazma uygulamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Kiril alfabesiyle dilekÃ§e yazamayan bazÄ± vatandaÅŸlar ise oy kullanamadan okuldan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.

KÄ±rklareli Balkan TÃ¼rkleri GÃ¶Ã§menler DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Erol AteÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uygulamayÄ± doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Kendimizi baskÄ± altÄ±nda hissediyoruz"

BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n Kiril alfabesini bilmediÄŸini ifade eden AteÅŸ, uygulama ile vatandaÅŸlarÄ±n anayasal haklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

Bu uygulamanÄ±n oy kullanÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde yapÄ±lan bir uygulama olduÄŸunu deÄŸerlendiren AteÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bize gÃ¶re bu uygulama demokratik bir ÅŸey deÄŸil. Burada kiÅŸisel bir baskÄ± yok ama oy anlamÄ±nda bir baskÄ± tabii ki var, olduÄŸu iÃ§in de bu alfabe devreye girdi. Bu dÃ¶nemde sÄ±kÄ±ntÄ±lar biraz daha fazla. YaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±z yada burada doÄŸan genÃ§ler dilekÃ§e konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor. Bu alfabeyi bilmiyor ya da yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±z unutmuÅŸ. Bundan sonraki dÃ¶nemlerde de inÅŸallah bÃ¶yle bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmaz. Kendimizi baskÄ± altÄ±nda hissediyoruz. BÃ¶yle olunca yÄ±ÄŸÄ±lmalar da oluyor. Ä°nsanlar sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor."

TekirdaÄŸ'da uzun kuyruklar oluÅŸtu

TekirdaÄŸ'da kent merkezi ile Ã‡orlu, Ergene, Ã‡erkezkÃ¶y ve SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§elerinde yaÅŸayan Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ±, Ã¶nceden belirlenen okullarda saat 07.00'den itibaren sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.



Ã‡orlu ilÃ§esindeki Vehbi GÃ¼naÅŸtÄ± Ä°lkokulu ve Vali Åženol Engin Ä°lkokulu'ndaki sandÄ±klarda oluÅŸan uzun kuyruklara vatandaÅŸlar tepki gÃ¶sterdi.



SeÃ§menler, Bulgaristan hÃ¼kÃ¼metinin son dakika Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Kiril alfabesiyle dilekÃ§e doldurma yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n oy kullanmaya gelenleri zor durumda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±ndan ve kuyruklara neden olduÄŸundan yakÄ±ndÄ±.



Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi (HÃ–H) Trakya Sorumlusu GÃ¼ner Ã‡etin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 26 Mart Bulgaristan genel seÃ§imlerinde, Ã‡orlu'da yaÅŸayan Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n da sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Ã‡etin, ''Ã‡orlu'daki Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iki ayrÄ± okuldaki iki sandÄ±kta oylarÄ±nÄ± kullanÄ±yor. Daha Ã¶nce yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde iki sandÄ±kta toplam 4 bin 300 oy kullanmÄ±ÅŸlardÄ±. Fakat bu seÃ§imlerde bu rakamlar olmayabilir. Nedeni ise Bulgaristan seÃ§im kurulu cuma gÃ¼nÃ¼ bir karar aldÄ±. Daha Ã¶nceki seÃ§imlerde dilekÃ§eler dÄ±ÅŸarÄ±da doldurulup sadece komisyon Ã¶nÃ¼nde imza attÄ±rÄ±lÄ±yordu, ÅŸu anda herkes kendi el yazÄ±sÄ±yla dilekÃ§e dolduruyor. Bu da seÃ§imi ve oy kullanmayÄ± yavaÅŸlatÄ±yor." diye konuÅŸtu.



AyrÄ±ca TekirdaÄŸ'daki, SÃ¼leymanpaÅŸa Ä°lkokulu'nda da sabahÄ±n erken saatlerinden bu yana oy vermeyi bekleyen vatandaÅŸlar uzun kuyruklar oluÅŸturdu.

TÃ¼rkiye'deki seÃ§men merkezleri

TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ± da Bulgaristan'daki genel seÃ§imler iÃ§in TekirdaÄŸ'da 6, Ä°zmir'de 5, Ä°stanbul'da 7, Ankara'da 2, Kocaeli'de 2, Edirne'de 1, Yalova'da 1, LÃ¼leburgaz'da 1, KÄ±rklareli'de 1, Bursa'da 8 olmak Ã¼zere toplam 35 sandÄ±k kuruldu.Â

TÃ¼rkiye'nin farklÄ± ÅŸehirlerinde saat 07.00-20.00 saatlerinde oy kullanacaklar iÃ§in seÃ§im merkezleri ÅŸu ÅŸekilde:

TEKÄ°RDAÄž

- SÃ¼leymanpaÅŸa Ä°lkokulu Orta Cami Mah. Orta Cami sok. 2 Eskicami TekirdaÄŸ

- YeÅŸiltepe Ä°nÃ¶nÃ¼ Ä°lkokulu YeÅŸiltepe Mah. Åžehit Er Ä°dris Ã–zgÃ¼r Cad. No:42 Ergene

- AtatÃ¼rk Mezlek ve Teknik Anadolu Lisesi SaÄŸlÄ±k Mah. Edirne Cad. 8 Sok. No: 8 ErgeneÂ

- Sanayiciler Ä°lkokulu Ä°smetpaÅŸa Mahallesi BÃ¼lent Ecevit Caddesi No:9 KapaklÄ±

- Vali Åženol Engin Ä°lkokulu Havuzlar Mah., GÃ¼inihal Sok.No:1 59850 Ã‡orlu

- Vehbi GÃ¼naÅŸtÄ± Ä°lkokulu Åžeyh Sinan Mah. GÃ¼ney Cad. No:50 59850 Ã‡orluÂ

Ä°ZMÄ°R

- Seyit ÅžanlÄ± Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AtatÃ¼rk Mah. HÃ¼rriyet Cad. No:175 Bornova/izmir

- ReÅŸat Turhan Ä°lkokulu GÃ¼rpÄ±nar Mah. 7056/1 Sok. No:12 PÄ±narbaÅŸÄ± Ä°zmir

- Ã‡amlÄ±kule Ä°lkokulu Ã‡amlÄ±kule Mah. 254/17 Sok. Ã‡amlÄ±kule, Buca Ã‡amlÄ±pÄ±nar Ä°zmirÂ

- Mustafa Kemal Ä°lk ve Ortaokulu HÃ¼rriyet Mah. Gazi AtatÃ¼rk Sok. No:2 GÃ¶rece Cad. Menderes/Ä°zmir

- Gaziemir Remzi DoÄŸan Ä°lk ve Ortaokulu HÃ¼rriyet Mah. SarnÄ±Ã§ Cad. 1173-1174 Sok. No:10 Gaziemir/Ä°zmir

Ä°STANBUL

- Bulgaristan BaÅŸkonslosluÄŸu Ahmet Adnan Saygun BulvarÄ±, No:34, Ulus, BeÅŸiktaÅŸ/Ä°stanbul

- AvcÄ±lar EndÃ¼stri Meslek Lisesi E5 Karayolu, AvcÄ±lar Merkez/Ä°stanbul

- Prof. Ahat AndÄ±can Ortaokulu BaÅŸakÅŸehir Mah. SelÃ§uklu Cad. No:1 GÃ¶Ã§men KonutlarÄ±/Ä°stanbul

- GÃ¼neÅŸli Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu KoÃ§man Cad. No:7 , BaÄŸlar, GÃ¼neÅŸli, BaÄŸcÄ±lar/Ä°stanbul

- NÃ¼zhet Usta Bilgincan Ortaokulu Ä°stiklal Mah. KÃ¼Ã§Ã¼k Ayazma Cad. No:62 KÄ±raÃ§, Esenyurt/Ä°stanbul

- Salih Nafiz TÃ¼zÃ¼n Ortaokulu Orta Mahallesi, YalnÄ±z Selvi Cad., Ã‡am AÄŸacÄ± Sok. No:4 SoÄŸanlÄ±k, Kartal/Ä°stanbul

- Cebeci SultanÃ§ifliÄŸi Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu Ã‡anakkale Åžehitleri ca. 2/A Cebeci Mah. Sultangazi/Ä°stanbul

ANKARA

- Ankara Bulgaristan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Remzi OÄŸuz ArÄ±k Mah. Ã‡ankaya/Ankara

- AyyÄ±ldÄ±z Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu AyyÄ±ldÄ±z Mah. AtatÃ¼rk BulvarÄ±. No:1 Pursaklar/Ankara

MANÄ°SA

- Polinas EndÃ¼stri Meslek Lisesi GÃ¼zelyurt Mah. 5801 Sok. No:8 Yunus Emre Manisa

KOCAELÄ°

- Kroman Ã‡elik Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu BaÄŸdad Mah. No: 1044/3, ArapÃ§eÅŸme Cad. Gebze/Kocaeli

- AtatÃ¼rk Ortaokulu KadÄ±kÃ¶y Mah. Ä°zmit/Kocaeli

EDÄ°RNEÂ

- Edirne Bulgaristan BaÅŸkonsolosluÄŸu Saraca PaÅŸa Mah. Talat PaÅŸa Sok. No: 146 Edirne

YALOVA

- GaziosmanpaÅŸa Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu Åžehit Mustafa Kalender Mah. No:1 Yalova

LÃœLEBURGAZ

- 8 KasÄ±m Ä°lkokulu YÄ±ldÄ±z Mah. General Ferhat Akat Cad. No:12 LÃ¼leburgaz

KIRKLARELÄ°

- KÄ±rklareli Odalar Borsalar BirliÄŸi Anadolu Lisesi Bademli Mah. Eriklice Mevkisi, KÄ±rklareli

BURSA

- Ä°stanbul Bulgaristan KonsolosluÄŸu Bursa Hizmet Ofisi Adalet Mah. AydÄ±n Sok. No: 1 HÃ¼rriyet Osmangazi/BURSA

- Akhisar Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu Akhisar Mah. 7. sok. No:1 Ä°negÃ¶l Bursa

- MÃ¼min GenÃ§oÄŸlu Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu KÄ±rkpÄ±nar Cad. DuaÃ§Ä±nar Mah. Okul Sok.No:1 YÄ±ldÄ±rÄ±m/BURSA

- Toplukonutlar Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu Yeni Mah. Osmangazi Cad. NO:12 Kestel/BURSA

- Ali Durmaz Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu GÃ¶Ã§men KonutlarÄ±, Balkan Mah. Kanuni Cad. No: 40 GÃ¶rÃ¼kle, NilÃ¼fer/ Bursa

- Nedim Ã–ztan Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu Esentepe Mah. Yeni Sanayi Cad.No:69 Karaman, NilÃ¼fer/BURSA

- DemirtaÅŸ Gevher SÃ¶nmez Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu DemirtaÅŸ Sakarya Mah. 26. sok. No:2 Osmangazi/BursaÂ

- Ali Hadi TÃ¼rkay Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu YenibaÄŸlar Mevkisi, Hamitler Mah., Ay Cad. No74, Osmangazi/BursaÂ

Â