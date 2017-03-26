CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Avrupa'ya: Men dakka dukka

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°sviÃ§re'nin baÅŸkenti Bern'de Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan kendisi iÃ§in skandal pankarta tepki gÃ¶sterdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, olayla ilgili "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. Neresi burasÄ±? Ä°sviÃ§re, Hollanda, BelÃ§ika, Almanya. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul GaziosmanpaÅŸa ve Esenler'deki toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, GaziosmanpaÅŸa'daki konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine daÄŸlarÄ± ve ÅŸehirleri dar eden, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±nda da destan yazar bir orduya sahibiz. Ä°ÅŸte dÃ¼n Hakkari'de 19, bu sabah Erzincan Kutu deresinde 15 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. NiÃ§in? Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu milleti bÃ¶lemeyecekler. Bu milleti bÃ¶lmek isteyenler, bu vatanÄ± bÃ¶lmek isteyenler bunun bedelini Ã¶deyecekler.
15 Temmuz gecesi darbe giriÅŸiminde bulunan FETÃ– ihanet Ã§etesi mensuplarÄ±nÄ±n ayÄ±klanmasÄ±yla ordumuzun operasyon kabiliyeti daha da artmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžu anda silahlÄ± kuvvetlerimiz, polisimiz ve korucularÄ±mÄ±z el ele omuz omuza terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± inlerine girdiler, gereÄŸini yapÄ±yorlar. Ordumuz emirleri siyasi iradeden ve komutanlarÄ±ndan deÄŸil baÅŸka yerlerden alan mankurtlardan temizlendi."Â
ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. Neresi burasÄ±? Ä°sviÃ§re, Hollanda, BelÃ§ika, Almanya. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan "TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼cadele; hem buradakilerine ve bÃ¼tÃ¼n bu Ã§evredeki kardeÅŸlerimize yardÄ±m etmek hem de kendi gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§indir. AÃ§Ä±k konuÅŸuyorum; her kim TÃ¼rkiye'nin 'Suriye'de ne iÅŸi var' diyorsa Ã¼lkemizin kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ istiyordur. Her kim 'Irak'la niye bu kadar ilgileniyoruz' diye soruyorsa TÃ¼rkiye'nin fenalÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordur. Her kim 'Avrupa'daki geliÅŸmelere niÃ§in mÃ¼dahil oluyorsunuz' diyorsa kesinlikle milletimize husumeti vardÄ±r. Buradan komÅŸularÄ±mÄ±za ve oralardaki gÃ¼Ã§lere, Ã¶zellikle de Avrupa Ã¼lkelerine, Avrupa'ya, Rusya'ya bir mesajÄ±m var; biz kimsenin dÃ¼ÅŸmanÄ± deÄŸiliz, bizim kimseye husumetimiz yok. Tam tam tersine her Ã¼lkeyle, her toplumla mÃ¼mkÃ¼n olan en iyi, en ileri, en samimi siyasi, ekonomik, sosyal iliÅŸkiler kurmak, geliÅŸtirmek istiyoruz" diye konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin CumhurbaÅŸkanÄ±'na 'diktatÃ¶r' diyeceksin, bunlara 'faÅŸist' dediÄŸimiz zaman beyler rahatsÄ±z oluyor, 'Nazi' dediÄŸimiz zaman rahatsÄ±z oluyor. Bak belgeyle konuÅŸuyorum. Camilerimizin duvarÄ±na gamalÄ± haÃ§ iÅŸaretlerini koyan siz deÄŸil misiniz? Onlara karÅŸÄ± verilmiÅŸ bir mÃ¼cadeleniz var mÄ±? Camilerimizi yakÄ±p yÄ±kmadÄ±nÄ±z mÄ±? Solingen faciasÄ±nÄ± biz bir kenara koyabilir miyiz? NSU davasÄ±nÄ± bir kenara koyabilir miyiz? Hala Ã§Ã¶zmediniz , hala sÃ¼rÃ¼ncemede bekletiyorsunuz. FaÅŸistsiniz, faÅŸist" dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Hem iÃ§eride hem dÄ±ÅŸarÄ±da 16 Nisan'da 'evet' Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmek iÃ§in adeta seferberlik ilan edilmiÅŸ durumdadÄ±r. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgisi olmayan Ã¶yle yalanlar ortaya atÄ±lÄ±yor ki insanÄ±n aklÄ± havsalasÄ± almÄ±yor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda birtakÄ±m Ã¼lkeler bu konuda Ã¶ylesine aÃ§Ä±k taraf olmuÅŸ durumdalar ki ortada ne uluslararasÄ± anlaÅŸmalar, ne diplomatik teamÃ¼ller, ne nezaket kaldÄ±. Sanki seÃ§im Almanya'da yapÄ±lÄ±yor, sanki BelÃ§ika'da, sanki Ä°sviÃ§re'de, sanki Hollanda'da yapÄ±lÄ±yor. Size ne? TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Avrupa ÅŸehirlerinde polis korumasÄ± altÄ±nda eylem yaparken, 'hayÄ±r' kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken, 'Evet' diyenlerin Ã¼zerine atlarÄ±yla itleriyle saldÄ±rÄ±yorlar. Ä°Ã§eride de dÄ±ÅŸarÄ±da da telaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olduÄŸuna gÃ¶re Ã¼lke ve millet olarak doÄŸru yoldayÄ±z demektir. Bunun iÃ§in diyoruz ki 16 Nisan, TÃ¼rkiye'nin bir daha koalisyon gÃ¼nlerine dÃ¶nmeyeceÄŸinin ilanÄ±dÄ±r. 16 Nisan, TÃ¼rkiye'nin ekonomik krizlere yol aÃ§an Ã§atÄ±ÅŸma ortamlarÄ±na kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilanÄ±dÄ±r. 16 Nisan, daha Ã§ok bÃ¼yÃ¼yecek, daha Ã§ok Ã¼retecek, daha Ã§ok istihdam edecek, daha Ã§ok ihracat yapacak bir TÃ¼rkiye'nin yolunun aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n adÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"16 Nisan'da kullanacaÄŸÄ± oy konusunda hala tereddÃ¼dÃ¼ olanlara sesleniyorum, ÅŸÃ¶yle Ã§evrenize bakÄ±n. Kimler 'evet' diyor, kimler 'hayÄ±r' diyor, bir mukayese edin. GeÃ§miÅŸten beri, bu sistemi kimler istemiÅŸ, ona bir bakÄ±n. Gerek Demirel, gerek Ã–zal, gerek Erbakan, gerek TÃ¼rkeÅŸ, gerek Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, bÃ¼tÃ¼n bu siyasiler 'evet' demiÅŸler. Orada acaba 'hayÄ±r' diyenler var mÄ±? Kim var? Sorumluluk Ã¼stlenmiÅŸ ne kadar devlet adamÄ± varsa hepsi de sonunda gelip bu sistemde karar kÄ±lmÄ±ÅŸlar.
"7 Haziran 2015 seÃ§imlerinde hiÃ§bir parti tek baÅŸÄ±na iktidar olamayÄ±nca neler olduÄŸunu hatÄ±rlÄ±yorsunuz deÄŸil mi? TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden faiz baronlarÄ±na kadar milletimizin cebindeki parayÄ± Ã§alan bu hÄ±rsÄ±zlarÄ±n hepsi de ellerini ovuÅŸturmaya baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±. Ama biz TÃ¼rkiye'yi iÅŸte bu vampirlere bÄ±rakmamak iÃ§in cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini getiriyoruz. 16 Nisan'dan sonra artÄ±k Ã¼lkemizi soyamayacaklarÄ±nÄ± bilenler ÅŸimdi tÃ¼m gÃ¼Ã§leriyle olumsuz bir netice Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±yorlar. 16 Nisan'da deÄŸiÅŸim kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. TÃ¼rkiye'nin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine geÃ§iÅŸinin ayak sesleri gÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r geliyor. Ben bunu gÃ¶rÃ¼yorum. Milletimiz kararÄ±nÄ± vermiÅŸ durumda."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Esenler ilÃ§esindeki toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada iseÂ "Åžimdi diyorlar ki 'Neyiniz eksik de yÃ¶netim sistemini deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz?' Biz yÃ¶netim sistemini, kendi keyfimiz iÃ§in deÄŸiÅŸtirmenin peÅŸinde deÄŸiliz. Neyimizin eksik olduÄŸunu 7 Haziran seÃ§imlerinde gÃ¶rdÃ¼k, deÄŸil mi? Bir fÄ±rsat yakaladÄ±lar zannettiler ki artÄ±k biz iktidarÄ±z. Siz iktidar olamazsÄ±nÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ sizin derdiniz baÅŸka" ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan "Muhalefeti dinleyen sanÄ±r ki Tayyip ErdoÄŸan bu sistemi kendisi iÃ§in deÄŸiÅŸtirmek istiyor. Benim 16 Nisan'a Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±n garantisi var mÄ±? Yok. Ã–yleyse, demek ki bu benim iÃ§in deÄŸil Ã¼lkem iÃ§in. Sultan SÃ¼leyman'a kalmayan dÃ¼nya bize mi kalacak? AmacÄ±mÄ±z Ã¼lkemizi 2023 hedeflerine ulaÅŸabileceÄŸi, terÃ¶rle mÃ¼cadelesini daha etkin bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tebileceÄŸi, dÃ¼nyadaki saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼kseltebileceÄŸi bir sisteme kavuÅŸturmaktÄ±r" diye konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TÃ¼rkiye, dÃ¼nyanÄ±n ve bÃ¶lgemizin bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§erisinde olduÄŸu bu sÃ¼reÃ§te tarihi bir karar verecek. Bu meseleyi komik benzetmeleriyle ÅŸahsi hale getirenler, yalanlarÄ±yla sulandÄ±ranlar, Ã§arpÄ±tmalarÄ±yla baÅŸka tarafa Ã§ekmek isteyenlerin amacÄ± baÅŸkadÄ±r. Onlar, TÃ¼rkiye bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde karÅŸÄ±layamasÄ±n, eskiden olduÄŸu gibi sÄ±rtÄ± yerden kalkmasÄ±n, hep birilerine muhtaÃ§ olarak yaÅŸasÄ±n istiyorlar. BugÃ¼n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve arkalarÄ±ndaki gÃ¼Ã§ler bir olmuÅŸlar TÃ¼rkiye'nin tÃ¶kezlemesini bekliyorlar. Bize dÃ¼ÅŸen, Ã¼lkemize dÃ¶rt elle sarÄ±lmaktÄ±r, Ã¼lkemizi daha da gÃ¼Ã§lendirmektir, hedeflerine Ã§ok daha sÃ¼ratle ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararÄ±n sebebi iÅŸte budur. ÅžahÄ±slar iÃ§in deÄŸil, milletimizin istikbali... YÃ¶netim sistemini de bunun iÃ§in deÄŸiÅŸtiriyoruz."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'Ä± Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef alanskandal miting dÃ¼zenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.
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