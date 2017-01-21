Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ Walter Haffner'i Ã§aÄŸÄ±rarak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±nÂ Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef alan miting dÃ¼zenlemesinden duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti.Â
BakanlÄ±k kaynaklarÄ±, Ä°sviÃ§re'nin baÅŸkenti Bern'de PKK yandaÅŸlarÄ±nca miting dÃ¼zenlenmesi ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hedef gÃ¶sterildiÄŸi pankartÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na iliÅŸkin, dÃ¼n Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda olan Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'in BakanlÄ±ÄŸa davet edildiÄŸini belirtti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kaan Esener'in saat 15.00'te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Haffner'e, duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bir kez daha dile getirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â
Kaynaklar, Haffner'e suÃ§lularÄ±n gecikmeksizin tespit edilerek adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± ve hak ettikleri cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±, ayrÄ±ca bundan bÃ¶yle benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki beklentinin bildirildiÄŸini kaydetti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Walter Haffner'in ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olmasÄ± nedeniyle Ä°sviÃ§re ElÃ§i MÃ¼steÅŸarÄ±nÄ± Ã§aÄŸÄ±rarak TÃ¼rkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmiÅŸti. BakanlÄ±ÄŸa saat 19.00'da gelen Ä°sviÃ§reli yetkiliye, Bern'de dÃ¼zenlenen miting ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik eylemlerin protesto edildiÄŸi bildirilmiÅŸti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi
ÅžÄ±rnak merkeze baÄŸlÄ± BalÄ±kkaya kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan operasyonda, PKK'lÄ±lara ait 1 ton yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Samsun Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "AydÄ±nlÄ±k Gazetesinde yer alan 'Adil Ã–ksÃ¼z' ile ilgili haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r." dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Neyi sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, isterlerse arkasÄ±nda BatÄ± olsun, isterse mÃ¼himmatlarÄ± her tarafa yÄ±ÄŸsÄ±nlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'Ä± Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef alanskandal miting dÃ¼zenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.
Bulgaristan hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'de oy kullanÄ±lacak sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 140'tan 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi ve Kiril alfabesiyle dilekÃ§e yazma zorunluluÄŸu getirmesi, oy verme merkezleri Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸmasÄ±na neden oldu
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinden Zonguldak'a dÃ¼zenlenen sezonluk uÃ§uÅŸlar baÅŸladÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸlayacak
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "SandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, demokrasimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Atilla TaÅŸ ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hakkari'de ÅŸehit olan askerin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi
TÃœGVA Genel BaÅŸkanÄ± Emanet, vakfÄ±n "yeni nesil odaklÄ±" Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n genÃ§ bir kitle tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini belirterek, bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenecek "GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±"nda birlik ruhunu yaÅŸamak iÃ§in bir araya geleceklerini bildirdi
Hakkari ve Tunceli'de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonlarda 33 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin iddianameye gÃ¶re, kritik noktalardaki Ã¼yelerin "ByLock" Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in, "Normal telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸenler hizmete ihanet etmiÅŸ olur." talimatÄ± verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n koruma ekibi, TÃ¼rk mÃ¼hendislerince tasarlanan Milli Piyade TÃ¼feÄŸi'nin 5,56 milimetre versiyonunu kullanmaya baÅŸladÄ±