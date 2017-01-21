16:56, 26 Mart 2017 Pazar

Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'Ä± Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef alanskandal miting dÃ¼zenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ Walter Haffner'i Ã§aÄŸÄ±rarak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±nÂ Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef alan miting dÃ¼zenlemesinden duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti.Â BakanlÄ±k kaynaklarÄ±, Ä°sviÃ§re'nin baÅŸkenti Bern'de PKK yandaÅŸlarÄ±nca miting dÃ¼zenlenmesi ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hedef gÃ¶sterildiÄŸi pankartÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na iliÅŸkin, dÃ¼n Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda olan Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'in BakanlÄ±ÄŸa davet edildiÄŸini belirtti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kaan Esener'in saat 15.00'te gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Haffner'e, duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bir kez daha dile getirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â Kaynaklar, Haffner'e suÃ§lularÄ±n gecikmeksizin tespit edilerek adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± ve hak ettikleri cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±, ayrÄ±ca bundan bÃ¶yle benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki beklentinin bildirildiÄŸini kaydetti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼n Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Walter Haffner'in ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olmasÄ± nedeniyle Ä°sviÃ§re ElÃ§i MÃ¼steÅŸarÄ±nÄ± Ã§aÄŸÄ±rarak TÃ¼rkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmiÅŸti. BakanlÄ±ÄŸa saat 19.00'da gelen Ä°sviÃ§reli yetkiliye, Bern'de dÃ¼zenlenen miting ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik eylemlerin protesto edildiÄŸi bildirilmiÅŸti.

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