17:02, 26 Mart 2017 Pazar

Somali'de kolera salgÄ±nÄ± nedeniyle 343 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden (DSÃ–) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Somali'de virÃ¼sÃ¼n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde 2017 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan bu yana 13 bin kiÅŸinin koleraya yakalandÄ±ÄŸÄ±, 343 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ belirtildi.

SAYI 5 KAT ARTTI

SayÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶neme oranla 5 kat arttÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, verilere Somali SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, bakanlÄ±ÄŸÄ±n DSÃ–'nÃ¼n desteÄŸiyle koleranÄ±n yayÄ±lma hacmini tespit iÃ§in Bay bÃ¶lgesine bir ekip gÃ¶nderdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

VÄ°RÃœSTEN KORUNMA EÄžÄ°TÄ°MLERÄ°

AÃ§Ä±klamada, "SÃ¶z konusu ekip ÅŸu ana kadar Bay'da kolera tedavisi verilen 12 kliniÄŸi ziyaret etti. Ekip, koleranÄ±n yayÄ±lma sebeplerinin baÅŸÄ±nda su ve gÄ±da yoksunluÄŸu geldiÄŸini aynÄ± zamanda virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nleyici tedbirlerin yeteri kadar alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. DSÃ–, Bay'da 20'den fazla saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisine, virÃ¼sten korunma ve hastalÄ±kla mÃ¼cadele eÄŸitimleri verdi." denildi.

Somali'de yaklaÅŸÄ±k 6,2 milyon kiÅŸinin insani yardÄ±ma muhtaÃ§ olduÄŸu bunlardan 3 milyonunun ciddi gÄ±da yoksunluÄŸu Ã§ektiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada,Â "KuraklÄ±k, Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±nlar ve 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara etki eden suyla bulaÅŸan hastalÄ±klara neden oluyor."Â ifadelerine yer verildi.