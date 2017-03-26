DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:04, 26 Mart 2017 Pazar
Afrika
17:02, 26 Mart 2017 Pazar

  • PaylaÅŸ
Somali'de kolera salgÄ±nÄ± nedeniyle 343 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Somali'de kolera salgÄ±nÄ± nedeniyle 343 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, Somali'de yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana kolera virÃ¼sÃ¼ sebebiyle 343 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden (DSÃ–) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Somali'de virÃ¼sÃ¼n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde 2017 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan bu yana 13 bin kiÅŸinin koleraya yakalandÄ±ÄŸÄ±, 343 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ belirtildi.

SAYI 5 KAT ARTTI

SayÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶neme oranla 5 kat arttÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, verilere Somali SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, bakanlÄ±ÄŸÄ±n DSÃ–'nÃ¼n desteÄŸiyle koleranÄ±n yayÄ±lma hacmini tespit iÃ§in Bay bÃ¶lgesine bir ekip gÃ¶nderdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

VÄ°RÃœSTEN KORUNMA EÄžÄ°TÄ°MLERÄ°

AÃ§Ä±klamada, "SÃ¶z konusu ekip ÅŸu ana kadar Bay'da kolera tedavisi verilen 12 kliniÄŸi ziyaret etti. Ekip, koleranÄ±n yayÄ±lma sebeplerinin baÅŸÄ±nda su ve gÄ±da yoksunluÄŸu geldiÄŸini aynÄ± zamanda virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nleyici tedbirlerin yeteri kadar alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. DSÃ–, Bay'da 20'den fazla saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisine, virÃ¼sten korunma ve hastalÄ±kla mÃ¼cadele eÄŸitimleri verdi." denildi.

Somali'de yaklaÅŸÄ±k 6,2 milyon kiÅŸinin insani yardÄ±ma muhtaÃ§ olduÄŸu bunlardan 3 milyonunun ciddi gÄ±da yoksunluÄŸu Ã§ektiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada,Â "KuraklÄ±k, Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±nlar ve 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara etki eden suyla bulaÅŸan hastalÄ±klara neden oluyor."Â ifadelerine yer verildi.



Ä°lgili Konular somali
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afrika Haberleri
Sudan ana muhalefetinden Arap liderlere 'JASTA mektubu'
Sudan ana muhalefetinden Arap liderlere 'JASTA mektubu'

Sudan'Ä±n ana muhalefeti Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi'den, Arap liderlere ABD'nin 11 EylÃ¼l kurbanlarÄ±nÄ±n ailelerinin Suudi Arabistan yÃ¶netimine dava aÃ§masÄ±na imkan tanÄ±yan JASTA adlÄ± yasaya karÅŸÄ± zirvede ortak bir tutum sergileme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geldi
Ä°ran'dan ABD'li ÅŸirketlere yaptÄ±rÄ±m
Ä°ran'dan ABD'li ÅŸirketlere yaptÄ±rÄ±m

Ä°ran, 15 ABD'li ÅŸirkete "Ä°srail ve terÃ¶rizme destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Afganistan'da 33 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da 33 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 33 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Musul'daki saldÄ±rÄ±larda 263 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti'
'Musul'daki saldÄ±rÄ±larda 263 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti'

Irak GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Koalisyonu, Musul'a yapÄ±lan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§oÄŸu yaÅŸlÄ±, kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 263 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.
Somali'de kolera salgÄ±nÄ± nedeniyle 343 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Somali'de kolera salgÄ±nÄ± nedeniyle 343 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, Somali'de yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana kolera virÃ¼sÃ¼ sebebiyle 343 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Hindistan'dan Pakistan ve BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na bariyer
Hindistan'dan Pakistan ve BangladeÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±na bariyer

HÃ¼kÃ¼met, mÃ¼lteci sorunu ve terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in komÅŸularÄ± Pakistan ve BangladeÅŸ'le olan sÄ±nÄ±ra fiziksel bariyer kurmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Yemen'de quot KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ± quot operasyonu protestosu
Yemen'de "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonu protestosu

Yemen'deki "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonunun 2. yldÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle binlerce kiÅŸi Es-Sebin MeydanÄ±'nda toplanarak Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki operasyonlarÄ± protesto etti
Meksika'da gazeteci cinayetlerine protesto
Meksika'da gazeteci cinayetlerine protesto

Meksika'nÄ±n baÅŸkenti Meksiko'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, kadÄ±n gazeteci Miroslava Breach'in kuzey eyaleti Chihuahua'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti
Afganistan'da DEAÅž 3 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Afganistan'da DEAÅž 3 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DEAÅž, Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde 3 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
ABD'de silahlÄ± saldÄ±rÄ± 1 Ã¶lÃ¼ 14 yaralÄ±
ABD'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 14 yaralÄ±

ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi de yaralandÄ±
TerÃ¶rist Londra saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirdi'
'TerÃ¶rist Londra saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirdi'

Ä°ngiliz polisi, terÃ¶ristin Londra'daki saldÄ±rÄ±yÄ± tek baÅŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n 82 saniye sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Hong Kong'daki liderlik seÃ§imini Ã‡in yanlÄ±sÄ± aday kazandÄ±
Hong Kong'daki liderlik seÃ§imini Ã‡in yanlÄ±sÄ± aday kazandÄ±

Ã‡in'in Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde delege oylarÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± alan Pekin hÃ¼kÃ¼meti yanlÄ±sÄ± aday Carrie Lam, bÃ¶lgenin yeni dÃ¶nem BaÅŸ YÃ¶neticiliÄŸi gÃ¶revine seÃ§ildi
Beyt Hanun SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Ä°srail'e geÃ§iÅŸler durduruldu
Beyt Hanun SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Ä°srail'e geÃ§iÅŸler durduruldu

Gazze'deki Filistin emniyet biriminin Beyt Hanun (Erez) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Bulgaristan sandÄ±k baÅŸÄ±nda
Bulgaristan sandÄ±k baÅŸÄ±nda

7 milyonluk Bulgaristan'da seÃ§menler, yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'den gelmek isteyen Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n engellenmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti
HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25 YÄ±lÄ±
HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. YÄ±lÄ±

HocalÄ±'da, Ermeni katliamÄ± sonrasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler, Fatihâ€™te dÃ¼zenlenen programla anÄ±ldÄ±
Ä°sviÃ§re'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶sterdi
Ä°sviÃ§re'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ErdoÄŸan'Ä± hedef gÃ¶sterdi

Bern'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki Parlamento MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen "HayÄ±r" mitinginde siyah fon Ã¼zerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ pankartta, baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n" yazÄ±sÄ± yer aldÄ±

Haberler

KuraklÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki Somali iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
KuraklÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeki Somali iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Somali'de yeni hÃ¼kÃ¼mete destek gÃ¶sterisi
Somali'de yeni hÃ¼kÃ¼mete destek gÃ¶sterisi

Somali'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±: 8 Ã¶lÃ¼
Somali'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± 8 Ã¶lÃ¼

Somali'de salgÄ±n hastalÄ±k uyarÄ±sÄ±
Somali'de salgÄ±n hastalÄ±k uyarÄ±sÄ±

KuraklÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Somali'de yaÄŸmur duasÄ±
KuraklÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Somali'de yaÄŸmur duasÄ±

Somali'de askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Somali'de askeri eÄŸitim merkezinin yakÄ±nÄ±nda bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°Ä°T'den Somali'ye yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ä°Ä°T'den Somali'ye yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Somaliâ€™de son iki gÃ¼nde 110 kiÅŸi aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼
Somali de son iki gÃ¼nde 110 kiÅŸi aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 