Somali'de kolera salgÄ±nÄ± nedeniyle 343 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden (DSÃ–) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Somali'de virÃ¼sÃ¼n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde 2017 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan bu yana 13 bin kiÅŸinin koleraya yakalandÄ±ÄŸÄ±, 343 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ belirtildi.
SayÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶neme oranla 5 kat arttÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, verilere Somali SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, bakanlÄ±ÄŸÄ±n DSÃ–'nÃ¼n desteÄŸiyle koleranÄ±n yayÄ±lma hacmini tespit iÃ§in Bay bÃ¶lgesine bir ekip gÃ¶nderdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "SÃ¶z konusu ekip ÅŸu ana kadar Bay'da kolera tedavisi verilen 12 kliniÄŸi ziyaret etti. Ekip, koleranÄ±n yayÄ±lma sebeplerinin baÅŸÄ±nda su ve gÄ±da yoksunluÄŸu geldiÄŸini aynÄ± zamanda virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nleyici tedbirlerin yeteri kadar alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. DSÃ–, Bay'da 20'den fazla saÄŸlÄ±k gÃ¶revlisine, virÃ¼sten korunma ve hastalÄ±kla mÃ¼cadele eÄŸitimleri verdi." denildi.
Somali'de yaklaÅŸÄ±k 6,2 milyon kiÅŸinin insani yardÄ±ma muhtaÃ§ olduÄŸu bunlardan 3 milyonunun ciddi gÄ±da yoksunluÄŸu Ã§ektiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada,Â "KuraklÄ±k, Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±nlar ve 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara etki eden suyla bulaÅŸan hastalÄ±klara neden oluyor."Â ifadelerine yer verildi.
Sudan'Ä±n ana muhalefeti Genel BaÅŸkanÄ± Mehdi'den, Arap liderlere ABD'nin 11 EylÃ¼l kurbanlarÄ±nÄ±n ailelerinin Suudi Arabistan yÃ¶netimine dava aÃ§masÄ±na imkan tanÄ±yan JASTA adlÄ± yasaya karÅŸÄ± zirvede ortak bir tutum sergileme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± geldi
Ä°ran, 15 ABD'li ÅŸirkete "Ä°srail ve terÃ¶rizme destek verdiÄŸi" gerekÃ§esiyle yaptÄ±rÄ±m uygulayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 33 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Koalisyonu, Musul'a yapÄ±lan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§oÄŸu yaÅŸlÄ±, kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 263 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, Somali'de yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana kolera virÃ¼sÃ¼ sebebiyle 343 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
HÃ¼kÃ¼met, mÃ¼lteci sorunu ve terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in komÅŸularÄ± Pakistan ve BangladeÅŸ'le olan sÄ±nÄ±ra fiziksel bariyer kurmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Yemen'deki "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" operasyonunun 2. yldÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle binlerce kiÅŸi Es-Sebin MeydanÄ±'nda toplanarak Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki operasyonlarÄ± protesto etti
Meksika'nÄ±n baÅŸkenti Meksiko'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, kadÄ±n gazeteci Miroslava Breach'in kuzey eyaleti Chihuahua'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti
DEAÅž, Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde 3 sivili Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulÃ¼bÃ¼ne silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi de yaralandÄ±
Ä°ngiliz polisi, terÃ¶ristin Londra'daki saldÄ±rÄ±yÄ± tek baÅŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n 82 saniye sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Ã‡in'in Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi'nde delege oylarÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± alan Pekin hÃ¼kÃ¼meti yanlÄ±sÄ± aday Carrie Lam, bÃ¶lgenin yeni dÃ¶nem BaÅŸ YÃ¶neticiliÄŸi gÃ¶revine seÃ§ildi
Gazze'deki Filistin emniyet biriminin Beyt Hanun (Erez) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
7 milyonluk Bulgaristan'da seÃ§menler, yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'den gelmek isteyen Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n engellenmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti
HocalÄ±'da, Ermeni katliamÄ± sonrasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler, Fatihâ€™te dÃ¼zenlenen programla anÄ±ldÄ±
Bern'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri PKK, DHKP-C ve YPG'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu gruplar tarafÄ±ndan Federal Parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki Parlamento MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenen "HayÄ±r" mitinginde siyah fon Ã¼zerine hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ pankartta, baÅŸÄ±na silah doÄŸrultulmuÅŸ ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸrafÄ± ve "ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n" yazÄ±sÄ± yer aldÄ±