17:09, 26 Mart 2017 Pazar

Soylu: PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Tranbzon'un ÅžalpazarÄ± ilÃ§e meydanÄ±nda parti otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden vatandaÅŸlara hitabÄ±na, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n selamlarÄ±nÄ± ileterek baÅŸladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin tarihinin en Ã¶nemli karar noktasÄ±nda olduÄŸunu belirten Soylu, yÄ±llardan beri bu Ã¼lkenin ileriye adÄ±m atmak istediÄŸi her daim engellerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle de hep geriye dÃ¶nÃ¼p bakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Soylu, TÃ¼rkiye'de kurulan sistemin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± Ã§eÅŸitli Ã¶rneklerle vatandaÅŸlara anlatarak, ekonomiden inanca kadar yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda oluÅŸturulan sorunlarÄ± dile getirdi.

Bakan Soylu, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na da ÅŸÃ¶yle seslendi:

"KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na soruyorum, ey KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu biz kÃ¶tÃ¼yÃ¼z de yÄ±llardan beri 3 bin dolardan 11 bin dolara geldi, bu Ã¼lke kendi helikopterini Ã¼retiyor, Marmaray'Ä± yaptÄ±, bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yollarÄ±nÄ± yaptÄ±, bu Ã¼lkenin insanÄ±na hastanede nasÄ±l hizmet edileceÄŸini gÃ¶steriyor. Sen SSK Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±n, millet senin zamanÄ±nda hastanelerde ilaÃ§ kuyruÄŸu beklerken kalp krizinden Ã¶lÃ¼yordu. Esas derdinin ne olduÄŸunu sÃ¶yleyeyim; 2019'da aday olunacak, diyelim ki CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu aday olacak, yeni sistemde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olduÄŸun zaman milletvekili olmak yok. Kaybedeceksin. Derdi, bunun devam etmesi. AlÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ nasÄ±l olsa seÃ§imleri kaybede kaybede CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda durmaya alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. SSK'yÄ± batÄ±rdÄ±, CHP'yi de batÄ±rÄ±p gidecek size sÃ¶yleyeyim."

"PKK'YA CAN SUYU VERMENÄ°N HESABINI BU MÄ°LLET SANA SORACAK"

Soylu, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ise PKK ve FETÃ– ile uzlaÅŸtÄ±" ifadesini kullanarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ben Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±yÄ±m. Kandil'i, PKK, terÃ¶ristler ne yapÄ±yorlar izlemek, dinlemek, zorundayÄ±m. PKK, Kandil diyor ki 'eÄŸer evet Ã§Ä±karsa biz bittik.' Peki KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bugÃ¼n PKK'nÄ±n deÄŸirmenine niye can suyu taÅŸÄ±yorsun? Niye PKK'nÄ±n, niÃ§in FETÃ–'nÃ¼n deÄŸirmenine can suyu taÅŸÄ±yor? NiÃ§in kol kola yÃ¼rÃ¼yorsun? Bizim evlatlarÄ±mÄ±z dÃ¼n 19 tane terÃ¶risti etkisiz hale getirdiler. Bu sabah yine 'Kurudere' dediÄŸimiz Tunceli-Erzincan arasÄ±nda 14 terÃ¶risti daha etkisiz hale getirdiler. Peki biz bÃ¶yle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir terÃ¶rle mÃ¼cadele yaparken, askerimiz, polisimiz, jandarmamÄ±z, gÃ¼venlik korucumuz, bu mÃ¼cadeleyi yaparken KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sana bu dÃ¼nyada da Ã¶teki dÃ¼nyada da bunun hesabÄ±nÄ± soracaklar. PKK'ya can suyunu vermenin hesabÄ±nÄ± bu millet sana soracak."

"PKK'YI BU TOPRAKLARDAN SÄ°LÄ°P ATACAÄžIZ"

Soylu, birilerinin TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine kafayÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Ya Ã§ok aÅŸÄ±rÄ± gidiyoruz. CHP'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ bir Cumhuriyet gazetesi var. Hem FETÃ–'nÃ¼n hem de aynÄ± zamanda CHP'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼. Ä°ÅŸleri gÃ¼Ã§leri PKK'yÄ±, FETÃ–'yÃ¼ yaÄŸlamak, iÅŸleri gÃ¼Ã§leri bu Ã¼lkenin bÃ¶lÃ¼nmesi iÃ§in zemin hazÄ±rlamak. Ne kadar sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, ne kadar yaparlarsa yapsÄ±nlar Ã¼lkemin her noktasÄ±nda gÃ¼venlik kuvvetlerimiz aslanlar gibi mÃ¼cadele ediyorlar. Neyi sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, isterlerse arkasÄ±nda BatÄ± olsun, isterse mÃ¼himmatlarÄ± her tarafa yÄ±ÄŸsÄ±nlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z."