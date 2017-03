Soylu: PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z

17:09, 26 Mart 2017 Pazar

Soylu: PKK'yı bu topraklardan silip atacağız

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tranbzon'un Şalpazarı ilçe meydanında parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitabına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binalı Yıldırım'ın selamlarını ileterek başladı.

Türkiye'nin tarihinin en önemli karar noktasında olduğunu belirten Soylu, yıllardan beri bu ülkenin ileriye adım atmak istediği her daim engellerle karşılaştığını, bu nedenle de hep geriye dönüp bakmak zorunda kaldığını söyledi.

Soylu, Türkiye'de kurulan sistemin yol açtığı sıkıntıları çeşitli örneklerle vatandaşlara anlatarak, ekonomiden inanca kadar yaşamın her alanında oluşturulan sorunları dile getirdi.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na da şöyle seslendi:

"Kılıçdaroğlu'na soruyorum, ey Kılıçdaroğlu biz kötüyüz de yıllardan beri 3 bin dolardan 11 bin dolara geldi, bu ülke kendi helikopterini üretiyor, Marmaray'ı yaptı, bölünmüş yollarını yaptı, bu ülkenin insanına hastanede nasıl hizmet edileceğini gösteriyor. Sen SSK Genel Müdürlüğü yaptın, millet senin zamanında hastanelerde ilaç kuyruğu beklerken kalp krizinden ölüyordu. Esas derdinin ne olduğunu söyleyeyim; 2019'da aday olunacak, diyelim ki Cumhurbaşkanımızın karşısında Kılıçdaroğlu aday olacak, yeni sistemde cumhurbaşkanlığına aday olduğun zaman milletvekili olmak yok. Kaybedeceksin. Derdi, bunun devam etmesi. Alışmış nasıl olsa seçimleri kaybede kaybede CHP Genel Başkanlığında durmaya alışmış. SSK'yı batırdı, CHP'yi de batırıp gidecek size söyleyeyim."

"PKK'YA CAN SUYU VERMENİN HESABINI BU MİLLET SANA SORACAK"

Soylu, "Kılıçdaroğlu ise PKK ve FETÖ ile uzlaştı" ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben İçişleri Bakanıyım. Kandil'i, PKK, teröristler ne yapıyorlar izlemek, dinlemek, zorundayım. PKK, Kandil diyor ki 'eğer evet çıkarsa biz bittik.' Peki Kılıçdaroğlu, sen bugün PKK'nın değirmenine niye can suyu taşıyorsun? Niye PKK'nın, niçin FETÖ'nün değirmenine can suyu taşıyor? Niçin kol kola yürüyorsun? Bizim evlatlarımız dün 19 tane teröristi etkisiz hale getirdiler. Bu sabah yine 'Kurudere' dediğimiz Tunceli-Erzincan arasında 14 teröristi daha etkisiz hale getirdiler. Peki biz böyle güçlü bir terörle mücadele yaparken, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucumuz, bu mücadeleyi yaparken Kılıçdaroğlu sana bu dünyada da öteki dünyada da bunun hesabını soracaklar. PKK'ya can suyunu vermenin hesabını bu millet sana soracak."

"PKK'YI BU TOPRAKLARDAN SİLİP ATACAĞIZ"

Soylu, birilerinin Türkiye'nin terörle mücadelesine kafayı taktığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ya çok aşırı gidiyoruz. CHP'nin sözcüsü bir Cumhuriyet gazetesi var. Hem FETÖ'nün hem de aynı zamanda CHP'nin sözcüsü. İşleri güçleri PKK'yı, FETÖ'yü yağlamak, işleri güçleri bu ülkenin bölünmesi için zemin hazırlamak. Ne kadar söylerlerse söylesinler, ne kadar yaparlarsa yapsınlar ülkemin her noktasında güvenlik kuvvetlerimiz aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Neyi söylerlerse söylesinler, isterlerse arkasında Batı olsun, isterse mühimmatları her tarafa yığsınlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yı bu topraklardan silip atacağız."