Soylu: PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Tranbzon'un ÅžalpazarÄ± ilÃ§e meydanÄ±nda parti otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden vatandaÅŸlara hitabÄ±na, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n selamlarÄ±nÄ± ileterek baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin tarihinin en Ã¶nemli karar noktasÄ±nda olduÄŸunu belirten Soylu, yÄ±llardan beri bu Ã¼lkenin ileriye adÄ±m atmak istediÄŸi her daim engellerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle de hep geriye dÃ¶nÃ¼p bakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Soylu, TÃ¼rkiye'de kurulan sistemin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± Ã§eÅŸitli Ã¶rneklerle vatandaÅŸlara anlatarak, ekonomiden inanca kadar yaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda oluÅŸturulan sorunlarÄ± dile getirdi.
Bakan Soylu, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na da ÅŸÃ¶yle seslendi:
"KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na soruyorum, ey KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu biz kÃ¶tÃ¼yÃ¼z de yÄ±llardan beri 3 bin dolardan 11 bin dolara geldi, bu Ã¼lke kendi helikopterini Ã¼retiyor, Marmaray'Ä± yaptÄ±, bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yollarÄ±nÄ± yaptÄ±, bu Ã¼lkenin insanÄ±na hastanede nasÄ±l hizmet edileceÄŸini gÃ¶steriyor. Sen SSK Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±n, millet senin zamanÄ±nda hastanelerde ilaÃ§ kuyruÄŸu beklerken kalp krizinden Ã¶lÃ¼yordu. Esas derdinin ne olduÄŸunu sÃ¶yleyeyim; 2019'da aday olunacak, diyelim ki CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu aday olacak, yeni sistemde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olduÄŸun zaman milletvekili olmak yok. Kaybedeceksin. Derdi, bunun devam etmesi. AlÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ nasÄ±l olsa seÃ§imleri kaybede kaybede CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda durmaya alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. SSK'yÄ± batÄ±rdÄ±, CHP'yi de batÄ±rÄ±p gidecek size sÃ¶yleyeyim."
Soylu, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ise PKK ve FETÃ– ile uzlaÅŸtÄ±" ifadesini kullanarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Ben Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±yÄ±m. Kandil'i, PKK, terÃ¶ristler ne yapÄ±yorlar izlemek, dinlemek, zorundayÄ±m. PKK, Kandil diyor ki 'eÄŸer evet Ã§Ä±karsa biz bittik.' Peki KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, sen bugÃ¼n PKK'nÄ±n deÄŸirmenine niye can suyu taÅŸÄ±yorsun? Niye PKK'nÄ±n, niÃ§in FETÃ–'nÃ¼n deÄŸirmenine can suyu taÅŸÄ±yor? NiÃ§in kol kola yÃ¼rÃ¼yorsun? Bizim evlatlarÄ±mÄ±z dÃ¼n 19 tane terÃ¶risti etkisiz hale getirdiler. Bu sabah yine 'Kurudere' dediÄŸimiz Tunceli-Erzincan arasÄ±nda 14 terÃ¶risti daha etkisiz hale getirdiler. Peki biz bÃ¶yle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir terÃ¶rle mÃ¼cadele yaparken, askerimiz, polisimiz, jandarmamÄ±z, gÃ¼venlik korucumuz, bu mÃ¼cadeleyi yaparken KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu sana bu dÃ¼nyada da Ã¶teki dÃ¼nyada da bunun hesabÄ±nÄ± soracaklar. PKK'ya can suyunu vermenin hesabÄ±nÄ± bu millet sana soracak."
Soylu, birilerinin TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine kafayÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:
"Ya Ã§ok aÅŸÄ±rÄ± gidiyoruz. CHP'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ bir Cumhuriyet gazetesi var. Hem FETÃ–'nÃ¼n hem de aynÄ± zamanda CHP'nin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼. Ä°ÅŸleri gÃ¼Ã§leri PKK'yÄ±, FETÃ–'yÃ¼ yaÄŸlamak, iÅŸleri gÃ¼Ã§leri bu Ã¼lkenin bÃ¶lÃ¼nmesi iÃ§in zemin hazÄ±rlamak. Ne kadar sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, ne kadar yaparlarsa yapsÄ±nlar Ã¼lkemin her noktasÄ±nda gÃ¼venlik kuvvetlerimiz aslanlar gibi mÃ¼cadele ediyorlar. Neyi sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, isterlerse arkasÄ±nda BatÄ± olsun, isterse mÃ¼himmatlarÄ± her tarafa yÄ±ÄŸsÄ±nlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Antalya'daki bizim genÃ§lik kollarÄ± standÄ±na hayÄ±rcÄ± bir grup gelmiÅŸ ve orada baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ zorla Ã§Ä±karmÄ±ÅŸlar" dedi
ÅžÄ±rnak merkeze baÄŸlÄ± BalÄ±kkaya kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan operasyonda, PKK'lÄ±lara ait 1 ton yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Samsun Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "AydÄ±nlÄ±k Gazetesinde yer alan 'Adil Ã–ksÃ¼z' ile ilgili haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r." dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Neyi sÃ¶ylerlerse sÃ¶ylesinler, isterlerse arkasÄ±nda BatÄ± olsun, isterse mÃ¼himmatlarÄ± her tarafa yÄ±ÄŸsÄ±nlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yÄ± bu topraklardan silip atacaÄŸÄ±z" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviÃ§re'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haffner'Ä± Ã§aÄŸÄ±rarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± hedef alanskandal miting dÃ¼zenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Kendi Ã¼lkesinin CumhurbaÅŸkanÄ±'na karÅŸÄ± Avrupa'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri pankartlarla, resmin yanÄ±baÅŸÄ±na silah koyuyor ve onlarÄ±n solak partileriyle oradaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, beraber yÃ¼rÃ¼yorlar. BunlarÄ± da sÃ¶ylediÄŸimiz zaman beyefendiler rahatsÄ±z oluyor. RahatsÄ±z olmayÄ±n, 'men dakka, dukka.' Siz, bizi Ã¼zÃ¼yor musunuz, Ã¼zÃ¼leceksiniz" dedi.
Bulgaristan hÃ¼kÃ¼metinin, TÃ¼rkiye'de oy kullanÄ±lacak sandÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 140'tan 35'e dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi ve Kiril alfabesiyle dilekÃ§e yazma zorunluluÄŸu getirmesi, oy verme merkezleri Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸmasÄ±na neden oldu
Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinden Zonguldak'a dÃ¼zenlenen sezonluk uÃ§uÅŸlar baÅŸladÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in yarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye baÅŸlayacak
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "SandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz, hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, gÃ¼zel bir iÅŸ yapacaÄŸÄ±z, demokrasimizi gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz, birlikte yaÅŸama irademizi ortaya koyacaÄŸÄ±z" dedi
FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik, aralarÄ±nda "fuatavni" hesabÄ±nÄ±n kurucusu olduÄŸu tespit edilen Said Sefa, Atilla TaÅŸ ve HanÄ±m BÃ¼ÅŸra Erdal'Ä±n da bulunduÄŸu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hakkari'de ÅŸehit olan askerin ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telgrafÄ± gÃ¶nderdi
TÃœGVA Genel BaÅŸkanÄ± Emanet, vakfÄ±n "yeni nesil odaklÄ±" Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n genÃ§ bir kitle tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini belirterek, bu yÄ±l dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenecek "GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±"nda birlik ruhunu yaÅŸamak iÃ§in bir araya geleceklerini bildirdi
Hakkari ve Tunceli'de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonlarda 33 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin iddianameye gÃ¶re, kritik noktalardaki Ã¼yelerin "ByLock" Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in, "Normal telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸenler hizmete ihanet etmiÅŸ olur." talimatÄ± verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'Ä±n koruma ekibi, TÃ¼rk mÃ¼hendislerince tasarlanan Milli Piyade TÃ¼feÄŸi'nin 5,56 milimetre versiyonunu kullanmaya baÅŸladÄ±