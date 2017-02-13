17:17, 26 Mart 2017 Pazar

'Musul'daki saldÄ±rÄ±larda 263 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti'





Irak GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Koalisyonu, Musul'a yapÄ±lan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§oÄŸu yaÅŸlÄ±, kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 263 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak Meclisinde en bÃ¼yÃ¼k SÃ¼nni grubu oluÅŸturan "Irak GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Koalisyonu",Â Musul'a yapÄ±lan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§oÄŸu yaÅŸlÄ±, kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 263Â sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti. Birlik tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Musul'un batÄ±sÄ±ndaki kurtarma operasyonlarÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§ kullanÄ±lmasÄ±nÄ±, son katliamda Ã§oÄŸu yaÅŸlÄ±, kadÄ±n ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 263 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§an hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n evlerinin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±, yÃ¼zlercesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan rastgele hava ve fÃ¼ze saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz." denildi. SÃ¼nni grubu, sivillerin korunmasÄ±ndaki hukuki ve ahlaki sorumluluÄŸu BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi ve koalisyon gÃ¼Ã§lerine yÃ¼kleyerek, Ä°badi'den sivillerin korunmasÄ± iÃ§in Musul'un batÄ±sÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonun angajman kurallarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesini istedi. "MUSUL KATLÄ°AMININÂ BÄ°RÄ°NCÄ° SORUMLUSU Ä°BADÄ°'DÄ°R" Ninova MuhafÄ±zlarÄ± KomutanÄ± ve eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi'nin ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Musul katliamÄ±nÄ±n birinci sorumlusu Haydar el-Ä°badi'dir. Kendisinden hiÃ§bir Ã¶zrÃ¼ kabul etmeyiz. Bu emri kimin verdi aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulana kadar katliamdan kendisi sorumlu olacak." ifadelerini kullandÄ±. UluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul'un Cedide bÃ¶lgesinde "yanlÄ±ÅŸlÄ±kla" sivil hedeflere dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 200'den fazla sivilin enkaz altÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilmiÅŸti. Irak ordusu, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±yla ilgili koalisyon gÃ¼Ã§lerinden hava desteÄŸi talebinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± ise (CENTCOM), 17 Mart'ta Musul'da sivillerin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin talebi sonucu gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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