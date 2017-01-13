17:24, 26 Mart 2017 Pazar

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan 'Adil Ã–ksÃ¼z' iddialarÄ±na yalanlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Samsun Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n Samsun'dan yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§Ä±ÅŸa AK Parti Samsun Milletvekili Fuat KÃ¶ktaÅŸ ve Ä°lkadÄ±m Belediye BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Tok'un yardÄ±m ettiÄŸi" haberlerinin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 26 Mart 2017 tarihliÂ AydÄ±nlÄ±k Gazetesinde yer alan "Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼ AKP'li Vekil KaÃ§Ä±rdÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± haberle ilgili kamuoyunu doÄŸru bilgilendirmek aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ±na ihtiyaÃ§ olduÄŸu belirtildi.

SÃ¶z konusu gazetede yer alan haberdeki "Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n Samsun'dan yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±, bu kaÃ§Ä±ÅŸa Samsun Milletvekili Fuat KÃ¶ktaÅŸ ile Samsun Ä°lkadÄ±m Belediye BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Tok'un yardÄ±m ettikleri, yine ErdoÄŸan Tok'un bu konuda BaÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, MOBESE gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin bulunduÄŸu" ÅŸeklindeki haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca doÄŸrudan veya baÅŸka yer Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n talimatÄ± ile Adil Ã–ksÃ¼z isimli darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iÅŸtirak ve FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi suÃ§larÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelisi olan ÅŸahsÄ±n olasÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§masÄ± ile ilgili bir soruÅŸturma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gibi, Ä°lkadÄ±m Belediye BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Tok'un ifadesinin alÄ±nmasÄ± da sÃ¶z konusu deÄŸildir. Bu konuda BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yapÄ±lmÄ±ÅŸ adli bir iÅŸlem yoktur, MOBESE kaydÄ± ve buna dair bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de bulunmamaktadÄ±r."