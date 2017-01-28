17:27, 26 Mart 2017 Pazar

Afganistan'da 33 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 33 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 33 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Nangarhar valiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Nangarhar'Ä±n Kot ilÃ§esine baÄŸlÄ± Sahiban, Ã‡inar ve Molla Bahadur bÃ¶lgelerinde hava operasyonu dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi. OperasyondaÂ 33 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ veÂ Ã¶rgÃ¼te ait mÃ¼himmat deposunun da imha edildiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada,Â sivillerin zarar gÃ¶rmediÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Â

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